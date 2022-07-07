На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
8 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 313
Сьогодні, 7 липня, в Україні відзначають День родини, а віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Февронії діви. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
8 липня в православній церкві вшановують пам'ять преподобномучениці Февронії діви.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 8 липня, іменини відзначають власники таких імен: Константин, Леонід, Петро, Федір, Давид, Євген та Прокіп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День родини.
- 1796 — видано перший паспорт громадянина США.
- 1889 — вперше вийшла друком фінансова газета "The Wall Street Journal".
- 1913 — завершилися останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (з 16 до 31).
- 1916 — указ про мобілізацію на примусові роботи 400 тисяч жителів Туркестану і степових областей. Масове повстання казахських племен було жорстоко придушене.
- 1918 — створено Державний сенат Української Держави — вищу судову інституцію.
- 2014 — збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 в 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛИПНЯ
- 1894 — Петро Капиця, фізик, лауреат Нобелівської премії (1978).
- 1908 — Нельсон Рокфеллер, американський політик і банкір, віцепрезидент США у 1974—1977 рр.
- 1912 — Нижник-Винників Іванна Василівна, українська художниця, керамістка і килимарка.
- 1920 — Готфрід Крістіансен, винахідник конструктора Lego.
- 1936 — Валентин Чемерис, український письменник.
- 1938 — Лесь Танюк, український письменник, режисер, політик.
- 1938 — Андрій М'ягков, радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер і педагог, автор детективної прози.
- 1950 — Костянтин Райкін, російський та радянський актор кіно та теарту, син Аркадія Райкіна.
- 1973 — Валерій Залужний, український військовик, генерал, головнокомандувач ЗСУ.
- 1998 — Джейден Сміт, американський актор, репер і танцівник, син Вілла Сміта.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Стоїть літня спека – ще 40 днів погода буде спекотною.
- Свині і миші їдять сіно – покіс буде невдалим.
- Розсада вимагає поливу – сінокіс буде сухим.
- Розсада не вбирає воду – до мокрого сінокосу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено сваритися з близькими людьми.
- У цей день не можна зловживати алкоголем.
- Не можна ходити босоніж по росі.
Читайте також: Магнітні бурі у липні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
16:20Як українські захисники полюють на російські танки: дивіться короткометражний фільм
-
15:53Як відпочивати так, щоб не втомитися ще більше: поради психолога
-
15:21На відставку Бориса Джонсона відреагувала й Укрзалізниця, оновивши свій логотип
-
14:53Тарас Тополя потролив російських коміків, які хотіли придбати трек гурту "Антитіла"
-
14:18Макс Барських виступив у київському метро: фотозвіт з концерту
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
13:51Що робити, якщо втратили чи вкрали телефон: важлива інструкція
-
13:33Дощі з грозами та спека: якою буде погода в Україні на вихідних
-
13:05Шанувальників гарячого джазу запрошують на концерт у Львові
-
12:50Не вірте дзеркалам у магазинах: блогерка показала різницю на собі – фото
-
12:08Обережно, виплати від ООН, ЄС і навіть НАТО: нові шахрайські схеми
-
11:41YAGODY запрошують на свій концерт у Львові
-
11:25На борту є таємні кімнати: працівниця круїзного лайнера здивувала мережу
-
10:51Королева ТікТок розбурхала фанатів фото в бікіні
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:27Візовий режим з РФ: скільки росіян подали заявку на українську візу
-
09:52Паляниця з полуницею: незвичний рецепт випічки від Ектора
-
09:22З Днем сім'ї в Україні 2022: привітання і картинки для родини
-
08:50Як правильно зварити смачну й міцну каву у турці: секрети від італійського шеф-кухаря
-
08:24Як приготувати вареники з вишнею: простий український рецепт від кухаря
- 07 липня
-
20:468 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:18День сім'ї 2022: картинки і листівки для привітання з Днем родини
-
19:47Як приготувати броколі у пивному клярі: рецепт закуски нашвидкуруч
-
19:19Чому нам зараз потрібна лайка: пояснення психолога
-
18:30Олена Зеленська постала на обкладинці TIME
-
14:53Тарас Тополя потролив російських коміків, які хотіли придбати трек гурту "Антитіла"
-
12:08Обережно, виплати від ООН, ЄС і навіть НАТО: нові шахрайські схеми
- 07 липня
-
18:30Олена Зеленська постала на обкладинці TIME
-
15:51Сучасна українська музика: 5 молодих поп-співачок, які вкрадуть ваше серце
-
11:54На Зміїному замайорів український прапор з посланням для окупантів: фото
-
10:53Як менше лаятись і почуватись краще: лайфхак від психолога
- 06 липня
-
18:32Українська авіація в дії: атаку Су-25 зняли на відео з кабіни пілота
-
15:51Як поводитися під час відпочинку біля водойми: поради від поліції
-
12:54Саймон, Джесі та Кені – чим займаються чотирилапі прикордонники
-
09:52Голлівудська зірка спродюсувала та озвучила документалку про битву за Харків
- 05 липня
-
20:20У "Нової пошти" нова функція: відправка посилок із поштоматів
-
17:23Українські матері: у столиці Чехії з'явилася нова скульптура
-
13:54Заборона на виїзд для військовозобов’язаних з місця проживання: пояснення Генштабу
-
10:25ДОБРИЙ ДЕНЬ Everybody: Мюслі UA випустили новий хіт про Бориса Джонсона – 18+
- 04 липня
-
19:31У Дії з'являться нові два документи
-
17:19На острові Зміїний встановили український прапор: фотофакт
-
13:27"Німеччина не допомагає": як насправді німці підтримують Україну
-
09:50Скасування безвізу, а не заборона росіян: 3 фейки про візовий режим з РФ
- 03 липня
-
19:30У КМДА пояснили, чи потрібно вносити зміни до документів через перейменування вулиць
-
14:28Дядя Вадя, учасник гурту "MOЗGI", випустив сольний трек "Мала"
-
09:30Байден оголосив 17 лауреатів Президентської медалі Свободи: Джобс, Вашингтон та інші
- 02 липня
-
19:25Про що брехала роспропаганда у соцмережах в червні: інфографіка
-
15:22Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за червень
-
10:34Скільки коштує техніка окупантів, яку було знищено на Зміїному: сума вражає
- 01 липня
-
18:54Пісня, що надихає жити: гурт "Друга Ріка" презентував кліп "Чи ти почув"