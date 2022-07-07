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8 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 липня – п'ятниця

Сьогодні, 7 липня, в Україні відзначають День родини, а віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Февронії діви. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

8 липня в православній церкві вшановують пам'ять преподобномучениці Февронії діви.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 8 липня, іменини відзначають власники таких імен: Константин, Леонід, Петро, Федір, Давид, Євген та Прокіп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День родини.
  • 1796 — видано перший паспорт громадянина США.
  • 1889 — вперше вийшла друком фінансова газета "The Wall Street Journal".
  • 1913 — завершилися останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (з 16 до 31).
  • 1916 — указ про мобілізацію на примусові роботи 400 тисяч жителів Туркестану і степових областей. Масове повстання казахських племен було жорстоко придушене.
  • 1918 — створено Державний сенат Української Держави — вищу судову інституцію.
  • 2014 — збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 в 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.
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ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛИПНЯ

  • 1894 — Петро Капиця, фізик, лауреат Нобелівської премії (1978).
  • 1908 — Нельсон Рокфеллер, американський політик і банкір, віцепрезидент США у 1974—1977 рр.
  • 1912 — Нижник-Винників Іванна Василівна, українська художниця, керамістка і килимарка.
  • 1920 — Готфрід Крістіансен, винахідник конструктора Lego.
  • 1936 — Валентин Чемерис, український письменник.
  • 1938 — Лесь Танюк, український письменник, режисер, політик.
  • 1938 — Андрій М'ягков, радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер і педагог, автор детективної прози.
  • 1950 — Костянтин Райкін, російський та радянський актор кіно та теарту, син Аркадія Райкіна.
  • 1973 — Валерій Залужний, український військовик, генерал, головнокомандувач ЗСУ.
  • 1998 — Джейден Сміт, американський актор, репер і танцівник, син Вілла Сміта.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Стоїть літня спека – ще 40 днів погода буде спекотною.
  • Свині і миші їдять сіно – покіс буде невдалим.
  • Розсада вимагає поливу – сінокіс буде сухим.
  • Розсада не вбирає воду – до мокрого сінокосу.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Заборонено сваритися з близькими людьми.
  • У цей день не можна зловживати алкоголем.
  • Не можна ходити босоніж по росі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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