8 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 липня, в Україні відзначають День родини, а віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Февронії діви. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

8 липня в православній церкві вшановують пам'ять преподобномучениці Февронії діви.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 8 липня, іменини відзначають власники таких імен: Константин, Леонід, Петро, Федір, Давид, Євген та Прокіп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День родини.

1796 — видано перший паспорт громадянина США.

1889 — вперше вийшла друком фінансова газета "The Wall Street Journal".

1913 — завершилися останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (з 16 до 31).

1916 — указ про мобілізацію на примусові роботи 400 тисяч жителів Туркестану і степових областей. Масове повстання казахських племен було жорстоко придушене.

1918 — створено Державний сенат Української Держави — вищу судову інституцію.

2014 — збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 в 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛИПНЯ

1894 — Петро Капиця, фізик, лауреат Нобелівської премії (1978).

1908 — Нельсон Рокфеллер, американський політик і банкір, віцепрезидент США у 1974—1977 рр.

1912 — Нижник-Винників Іванна Василівна, українська художниця, керамістка і килимарка.

1920 — Готфрід Крістіансен, винахідник конструктора Lego.

1936 — Валентин Чемерис, український письменник.

1938 — Лесь Танюк, український письменник, режисер, політик.

1938 — Андрій М'ягков, радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер і педагог, автор детективної прози.

1950 — Костянтин Райкін, російський та радянський актор кіно та теарту, син Аркадія Райкіна.

1973 — Валерій Залужний, український військовик, генерал, головнокомандувач ЗСУ.

1998 — Джейден Сміт, американський актор, репер і танцівник, син Вілла Сміта.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Стоїть літня спека – ще 40 днів погода буде спекотною.

Свині і миші їдять сіно – покіс буде невдалим.

Розсада вимагає поливу – сінокіс буде сухим.

Розсада не вбирає воду – до мокрого сінокосу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено сваритися з близькими людьми.

У цей день не можна зловживати алкоголем.

Не можна ходити босоніж по росі.

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