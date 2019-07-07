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8 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 липня - понеділок

Сьогодні, 8 липня, у народі відзначають день пам'яті святих Петра і Февронії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають день пам'яті святих Петра і Февронії, покровителів сім'ї та шлюбу, а також Февронії Нізібійської. У народному календарі східних слов'ян – це день першого покосу. Вважалося, що в цей день останні русалки йдуть з берегів в глиб водойм, тому купатися вже було безпечно.

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День пам'яті святих Петра і Февронії

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 8 липня, іменини відзначають власники таких імен: Лівія, Денис, Прокоп, Петро, Семен, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

8 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день сім'ї, кохання та вірності
  • 1659 – Битва під Конотопом
  • 1709 – Полтавська битва
  • 1777 – Вермонт став першим штатом, який скасував рабство
  • 1889 – вийшов перший номер газети The Wall Street Journal
  • 1901 – у Франції введено обмеження швидкості руху автомобілів у містах
  • 1918 – в Києві створено Державний Сенат України
  • 1920 – англійська колонія Східна Африка перейменована на Кенію
  • 1958 – здійснив перший політ перший післявоєнний німецький вертоліт
  • 2008 – Чеська Республіка стала 18-м членом Європейського космічного агентства
The Wall Street Journal - фото 338790
The Wall Street Journal

ХТО НАРОДИВСЯ 8 липня

  • 1766 – Домінік Жан Ларрей, французький хірург, учасник походів Наполеона
  • 1839 – Джон Рокфеллер, американський промисловець, заснував нафтову компанію Стандард ойл
  • 1893 – Фріц Перлз, засновник гештальттерапії
  • 1900 – Юрій Смолич, український письменник
  • 1938 – Лесь Танюк, український режисер, політик, глава товариства Меморіал, депутат Верховної Ради
  • 1974 – Жанна Фріске, співачка, актриса
  • 1974 – Діана Арбеніна (до заміжжя Кулаченко), співачка, музикант, лідер групи Нічні снайпери
Джон Рокфеллер, американський промисловець - фото 338791
Джон Рокфеллер, американський промисловець

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Спекотний день – спека ще 40 днів протримається
  • Засуха в липні – не чекай грибів до самої осені
  • Якщо на Петра і Февронію чоловік відпрацює пліч-о-пліч з дружиною весь день, то в родині весь рік буде достаток
Грибний сезон - фото 338793
Грибний сезон

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна вінчатися закоханим парам
  • Не варто їсти рибу і м'ясо
  • Вкрай не рекомендують шити

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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