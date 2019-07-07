8 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 липня, у народі відзначають день пам'яті святих Петра і Февронії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають день пам'яті святих Петра і Февронії, покровителів сім'ї та шлюбу, а також Февронії Нізібійської. У народному календарі східних слов'ян – це день першого покосу. Вважалося, що в цей день останні русалки йдуть з берегів в глиб водойм, тому купатися вже було безпечно.

День пам'яті святих Петра і Февронії

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 8 липня, іменини відзначають власники таких імен: Лівія, Денис, Прокоп, Петро, Семен, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день сім'ї, кохання та вірності

1659 – Битва під Конотопом

1709 – Полтавська битва

1777 – Вермонт став першим штатом, який скасував рабство

1889 – вийшов перший номер газети The Wall Street Journal

1901 – у Франції введено обмеження швидкості руху автомобілів у містах

1918 – в Києві створено Державний Сенат України

1920 – англійська колонія Східна Африка перейменована на Кенію

1958 – здійснив перший політ перший післявоєнний німецький вертоліт

2008 – Чеська Республіка стала 18-м членом Європейського космічного агентства

The Wall Street Journal

ХТО НАРОДИВСЯ 8 липня

1766 – Домінік Жан Ларрей, французький хірург, учасник походів Наполеона

1839 – Джон Рокфеллер, американський промисловець, заснував нафтову компанію Стандард ойл

1893 – Фріц Перлз, засновник гештальттерапії

1900 – Юрій Смолич, український письменник

1938 – Лесь Танюк, український режисер, політик, глава товариства Меморіал, депутат Верховної Ради

1974 – Жанна Фріске, співачка, актриса

1974 – Діана Арбеніна (до заміжжя Кулаченко), співачка, музикант, лідер групи Нічні снайпери

Джон Рокфеллер, американський промисловець

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Спекотний день – спека ще 40 днів протримається

Засуха в липні – не чекай грибів до самої осені

Якщо на Петра і Февронію чоловік відпрацює пліч-о-пліч з дружиною весь день, то в родині весь рік буде достаток

Грибний сезон

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна вінчатися закоханим парам

Не варто їсти рибу і м'ясо

Вкрай не рекомендують шити

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