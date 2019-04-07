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8 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 квітня – понеділок

Сьогодні, 8 квітня чимало вірян по всьому світу відзначають релігійне свято – Собор Архангела Гавриїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 8 квітня християни відзначають релігійне свято – Собор Архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл був обраний Господом для того, щоб благовістити Діві Марії, а з Нею і всім людям велику радість про Втілення Сина Божого. Тому наступного дня після Благовіщення, прославивши Пречисту Діву, ми дякуємо Господу і почитаємо Його посланника Архангела Гавриїла, що послужив таїнству нашого спасіння.

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Архангел Гавриїл

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 8 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Алла, Ганна, Василь, Лариса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1766 – у США запатентована перша пожежна драбина.
  • 1820 – на грецькому острові Мілос селянин Йоргос Кентротас знайшов статую, відому як Венера Мілоська.
  • 1847 – в Києві заарештували поета Тараса Григоровича Шевченка і історика Миколу Івановича Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодіївського товариства.
  • 1853 – відкритий перший офіційно зареєстрований шаховий клуб.
  • 1930 – вийшов на екрани кінофільм Олександра Довженка "Земля".
  • 1971 – неподалік від Лондона відбувся перший Всесвітній конгрес циган, який прийняв циганські гімн і прапор.
  • 1990 – на американському каналі ABC розпочато прем'єрний показ серіалу "Твін Пікс".
  • 1994 – знайдено тіло Курта Кобейна – лідера групи Nirvana, який застрелився трьома днями раніше.
  • 2001 – церква виступила проти "Формули-1".
Кадр з серіалу Твін Пікс - фото 319390
Кадр з серіалу Твін Пікс

ХТО НАРОДИВСЯ 8 квітня

  • 1921 – Ян Новак, чеський композитор.
  • 1947 – Стів Хау, гітарист групи Yes.
  • 1963 – Джуліан Леннон, англійський рок-музикант, співак, гітарист, композитор і піаніст, син Джона Леннона від шлюбу з Синтією Павелл.
  • 1966 – Робін Райт-Пенн, американська актриса.
  • 1972 – Пол Грей, гітарист групи Slipknot.
  • 1978 – Євгенія Власова, українська співачка.
  • 1966 – Олександр Ярмола, український музикант, вокаліст, автор текстів, засновник і лідер козак-рок гурту "Гайдамаки".
  • 1979 – В'ячеслав Узєлков, український боксер.
Узєлков святкує 40-річчя - фото 319391
Узєлков святкує 40-річчя

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Черемха зазеленіла – можна висаджувати ранню картоплю
  • Якщо сьогодні були заморозки – значить, весна холодною і довгою буде
  • Яка сьогоднішня погода, така і 8 жовтня буде
  • Верба зацвіла – час бджіл на пасіці виставляти
  • Де сильніше зірки блищать, звідти вітер вранці і повіє

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  1. Сьогодні варто уникати будь-яких хірургічних втручань.
  2. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочіте людині, то це повернеться до вас бумерангом.
  3. Не варто також сваритися з людьми із сильною енергетикою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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