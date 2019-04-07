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8 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 квітня чимало вірян по всьому світу відзначають релігійне свято – Собор Архангела Гавриїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Церковний календар свідчить, що 8 квітня християни відзначають релігійне свято – Собор Архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл був обраний Господом для того, щоб благовістити Діві Марії, а з Нею і всім людям велику радість про Втілення Сина Божого. Тому наступного дня після Благовіщення, прославивши Пречисту Діву, ми дякуємо Господу і почитаємо Його посланника Архангела Гавриїла, що послужив таїнству нашого спасіння.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 8 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Алла, Ганна, Василь, Лариса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1766 – у США запатентована перша пожежна драбина.
- 1820 – на грецькому острові Мілос селянин Йоргос Кентротас знайшов статую, відому як Венера Мілоська.
- 1847 – в Києві заарештували поета Тараса Григоровича Шевченка і історика Миколу Івановича Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодіївського товариства.
- 1853 – відкритий перший офіційно зареєстрований шаховий клуб.
- 1930 – вийшов на екрани кінофільм Олександра Довженка "Земля".
- 1971 – неподалік від Лондона відбувся перший Всесвітній конгрес циган, який прийняв циганські гімн і прапор.
- 1990 – на американському каналі ABC розпочато прем'єрний показ серіалу "Твін Пікс".
- 1994 – знайдено тіло Курта Кобейна – лідера групи Nirvana, який застрелився трьома днями раніше.
- 2001 – церква виступила проти "Формули-1".
ХТО НАРОДИВСЯ 8 квітня
- 1921 – Ян Новак, чеський композитор.
- 1947 – Стів Хау, гітарист групи Yes.
- 1963 – Джуліан Леннон, англійський рок-музикант, співак, гітарист, композитор і піаніст, син Джона Леннона від шлюбу з Синтією Павелл.
- 1966 – Робін Райт-Пенн, американська актриса.
- 1972 – Пол Грей, гітарист групи Slipknot.
- 1978 – Євгенія Власова, українська співачка.
- 1966 – Олександр Ярмола, український музикант, вокаліст, автор текстів, засновник і лідер козак-рок гурту "Гайдамаки".
- 1979 – В'ячеслав Узєлков, український боксер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Черемха зазеленіла – можна висаджувати ранню картоплю
- Якщо сьогодні були заморозки – значить, весна холодною і довгою буде
- Яка сьогоднішня погода, така і 8 жовтня буде
- Верба зацвіла – час бджіл на пасіці виставляти
- Де сильніше зірки блищать, звідти вітер вранці і повіє
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні варто уникати будь-яких хірургічних втручань.
- Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочіте людині, то це повернеться до вас бумерангом.
- Не варто також сваритися з людьми із сильною енергетикою.
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