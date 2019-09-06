7 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 вересня, відзначають День військової розвідки України та Всесвітній день знищення військової іграшки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають Повернення мощей апостола Варфоломія. Перенесення мощей апостола Варфоломія було в кінці VI століття.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 7 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Регіна, Ренат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день бороди – всі представники чоловічої половини людства, що носять бороду, можуть приєднатися до акцій, які присвячені цього чудового свята.

– всі представники чоловічої половини людства, що носять бороду, можуть приєднатися до акцій, які присвячені цього чудового свята. Всесвітній день знищення військової іграшки – ця дата стала відзначатися у 1988 році за ініціативою Всесвітньої Асоціації допомоги сиротам і дітям, які позбавлені батьківського піклування. Мета цього дня – відмовитися від військових іграшок, обмінявши їх на інші.

День військової розвідки України

1812 — відбулася переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії.

1822 — Бразильська імперія оголосила незалежність від Королівства Португалія.

1892 — у США відбувся перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами — в боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами.

1940 — Третій Рейх розпочав бомбардування Лондона.

1971 — у Києві було оголошено про споріднення й братання міст Києва і Кіото.

Всесвітній день бороди

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ВЕРЕСНЯ

1533 — Єлизавета I Англійська, королева Англії.

1875 — Олександр Мурашко, український живописець, педагог і громадський діяч.

1908 — Майкл Елліс ДеБейкі, американський кардіохірург.

1914 — Джеймс Ван-Аллен, американський астрофізик, відомий своїм відкриттям радіаційних поясів Землі.

1915 — Сергій Солодовник, український живописець.

1924 — Ігор Богачевський, американський конструктор українського походження (США).

1936 — Тетяна Голембієвська, українська художниця.

1957 — Джон МакІнерні, головний вокаліст (з 1987 року) гурту Bad Boys Blue.

1970 — Володимир Жемчугов, український партизан Війни на сході України, Герой України (2017).

1979 — Пол Мара, американський хокеїст.

Єлизавета І

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато зерна вийшло намолотити – зима буде холодною і суворою.

Багатий урожай грибів – до затяжної зими.

Перелітні птахи на землю сідають – до ясної і теплої погоди, на дахи будинків – до негоди.

Якщо на самому початку робочого дня продавець посвариться з покупцем, то до кінця дня у нього виявиться недостача.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Маленьких дітей в цей день в ліс брати не можна, інакше їх дідько може вкрасти.

Не можна лаятися.

Не варто сьогодні позичати гроші.

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