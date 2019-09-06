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7 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 вересня, відзначають День військової розвідки України та Всесвітній день знищення військової іграшки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни відзначають Повернення мощей апостола Варфоломія. Перенесення мощей апостола Варфоломія було в кінці VI століття.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 7 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Регіна, Ренат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день бороди – всі представники чоловічої половини людства, що носять бороду, можуть приєднатися до акцій, які присвячені цього чудового свята.
- Всесвітній день знищення військової іграшки – ця дата стала відзначатися у 1988 році за ініціативою Всесвітньої Асоціації допомоги сиротам і дітям, які позбавлені батьківського піклування. Мета цього дня – відмовитися від військових іграшок, обмінявши їх на інші.
- День військової розвідки України
- 1812 — відбулася переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії.
- 1822 — Бразильська імперія оголосила незалежність від Королівства Португалія.
- 1892 — у США відбувся перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами — в боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами.
- 1940 — Третій Рейх розпочав бомбардування Лондона.
- 1971 — у Києві було оголошено про споріднення й братання міст Києва і Кіото.
Всесвітній день бороди
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ВЕРЕСНЯ
- 1533 — Єлизавета I Англійська, королева Англії.
- 1875 — Олександр Мурашко, український живописець, педагог і громадський діяч.
- 1908 — Майкл Елліс ДеБейкі, американський кардіохірург.
- 1914 — Джеймс Ван-Аллен, американський астрофізик, відомий своїм відкриттям радіаційних поясів Землі.
- 1915 — Сергій Солодовник, український живописець.
- 1924 — Ігор Богачевський, американський конструктор українського походження (США).
- 1936 — Тетяна Голембієвська, українська художниця.
- 1957 — Джон МакІнерні, головний вокаліст (з 1987 року) гурту Bad Boys Blue.
- 1970 — Володимир Жемчугов, український партизан Війни на сході України, Герой України (2017).
- 1979 — Пол Мара, американський хокеїст.
Єлизавета І
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато зерна вийшло намолотити – зима буде холодною і суворою.
- Багатий урожай грибів – до затяжної зими.
- Перелітні птахи на землю сідають – до ясної і теплої погоди, на дахи будинків – до негоди.
- Якщо на самому початку робочого дня продавець посвариться з покупцем, то до кінця дня у нього виявиться недостача.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Маленьких дітей в цей день в ліс брати не можна, інакше їх дідько може вкрасти.
- Не можна лаятися.
- Не варто сьогодні позичати гроші.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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