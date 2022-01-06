7 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 січня, віряни відзначають Різдво Христове. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 7 січня, віряни згадують величезне диво – Народження Ісуса Христа. Вони відвідують храми, де відбуваються святкові богослужіння. Також 7 січня всі намагалися відвідати рідних та близьких, щоб поділити з ними святкову трапезу. Збереглася традиція ходити в гості до батьків та хрещених.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 7 січня, іменини відзначають власники таких імен: Христина, Марія, Григорій, Ілля, Костянтин, Михайло, Федір.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Різдво Христове

1610 – відкриття чотирьох найбільших супутників Юпітера Галілео Галілеєм

1839 – День народження фотографії, Франсуа Араго на засіданні Французької академії наук докладно повідомляє про перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображень

1928 – Перший політ літака У-2 (Кукурудзник) конструкції Н. Н. Полікарпова

1953 – заява президента США Гаррі Трумена про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби

1979 – в'єтнамськими військами повалено режим Пол Пота в Камбоджі

1980 – Індіра Ганді знову стає прем'єр-міністром Індії

1989 – наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором. У Японії настала нова ера Хейсей

Різдво

ХТО НАРОДИВСЯ 7 СІЧНЯ

1342 – Філіп II Сміливий, герцог Бургундії

1502 – Григорій XIII, римський папа (1572-1585 рр.), здійснив реформу календаря (григоріанський календар)

1827 – Сендфорд Флемінг – інженер, який створив залізничну мережу Канади

1903 – Антанас Снечкус, литовський комуністичний діяч, перший секретар Литовської Комуністичної партії

1911 – Марія Володимирівна Миронова, актриса театру, кіно та естради

1916 – Олена Чаушеску, дружина президента та голови комуністичної партії Румунії Ніколає Чаушеску

1956 – Девід Карузо, американський кіноактор

1964 – Ніколас Кейдж, американський актор, режисер, продюсер

1985 – Льюїс Хемільтон, британський автогонщик, чемпіон формули-1 2008 року

Ніколас Кейдж

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

якщо на Різдво відлига – весна буде теплою та ранньою

вдарили морози на Різдво – так само холодно буде і на Водохреще

якщо на Різдво кішка кігтями стіну дере, значить, незабаром погода зіпсується

кішка згорнулася в клубок до сильних морозів

високі кучугури 7 січня віщують хороший рік

ясний місяць на небі – до сильних морозів

зіграти весілля 7 січня – до щасливого шлюбу

Прикмети

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Дівчатам та жінкам цього дня не варто першими переступати поріг будинку

Під суворою забороною будь-яка фізична праця

Не рекомендується одягати темний (особливо чорний) одяг

Не можна 7 січня не тільки лаятись і лихословити, а й з'ясовувати стосунки

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