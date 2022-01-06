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7 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 січня, віряни відзначають Різдво Христове. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 7 січня, віряни згадують величезне диво – Народження Ісуса Христа. Вони відвідують храми, де відбуваються святкові богослужіння. Також 7 січня всі намагалися відвідати рідних та близьких, щоб поділити з ними святкову трапезу. Збереглася традиція ходити в гості до батьків та хрещених.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 7 січня, іменини відзначають власники таких імен: Христина, Марія, Григорій, Ілля, Костянтин, Михайло, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Різдво Христове
- 1610 – відкриття чотирьох найбільших супутників Юпітера Галілео Галілеєм
- 1839 – День народження фотографії, Франсуа Араго на засіданні Французької академії наук докладно повідомляє про перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображень
- 1928 – Перший політ літака У-2 (Кукурудзник) конструкції Н. Н. Полікарпова
- 1953 – заява президента США Гаррі Трумена про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби
- 1979 – в'єтнамськими військами повалено режим Пол Пота в Камбоджі
- 1980 – Індіра Ганді знову стає прем'єр-міністром Індії
- 1989 – наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором. У Японії настала нова ера Хейсей
ХТО НАРОДИВСЯ 7 СІЧНЯ
- 1342 – Філіп II Сміливий, герцог Бургундії
- 1502 – Григорій XIII, римський папа (1572-1585 рр.), здійснив реформу календаря (григоріанський календар)
- 1827 – Сендфорд Флемінг – інженер, який створив залізничну мережу Канади
- 1903 – Антанас Снечкус, литовський комуністичний діяч, перший секретар Литовської Комуністичної партії
- 1911 – Марія Володимирівна Миронова, актриса театру, кіно та естради
- 1916 – Олена Чаушеску, дружина президента та голови комуністичної партії Румунії Ніколає Чаушеску
- 1956 – Девід Карузо, американський кіноактор
- 1964 – Ніколас Кейдж, американський актор, режисер, продюсер
- 1985 – Льюїс Хемільтон, британський автогонщик, чемпіон формули-1 2008 року
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- якщо на Різдво відлига – весна буде теплою та ранньою
- вдарили морози на Різдво – так само холодно буде і на Водохреще
- якщо на Різдво кішка кігтями стіну дере, значить, незабаром погода зіпсується
- кішка згорнулася в клубок до сильних морозів
- високі кучугури 7 січня віщують хороший рік
- ясний місяць на небі – до сильних морозів
- зіграти весілля 7 січня – до щасливого шлюбу
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Дівчатам та жінкам цього дня не варто першими переступати поріг будинку
- Під суворою забороною будь-яка фізична праця
- Не рекомендується одягати темний (особливо чорний) одяг
- Не можна 7 січня не тільки лаятись і лихословити, а й з'ясовувати стосунки
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