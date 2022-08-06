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7 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 серпня, у світі відзначають День сестер, а в Україні – День повітряних збройних сил України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
7 серпня в православній церкві відзначають Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці, а також вшановують пам'ять Преподобного Макарія Желтоводського, Унженського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 7 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Олександр, Макар, Христофор та Ганна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День повітряних збройних сил України
- День сестер
- День маяка
- Міжнародний день прощення
- День молоді у Кірібаті
- День малини з вершками в США
- 1888 — знайшли першу жертву Джека-Різника.
- 1918 — Українська Держава та Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони
- 1920 — у Варшаві погоджено українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР та Республіки Кубанського краю, а також спільну підтримку у боротьбі за національне визволення
- 1932 — у СРСР прийнято "Закон про п'ять колосків". До 1 січня 1933 засуджено на термін понад 10 років близько 54 645 осіб, розстріляно ще 2 110.
- 1942 — висадка військ союзників на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови, через що почалася шестимісячна Гуадалканальська кампанія
- 1960 — Кот-д'Івуар проголосив свою незалежність від Франції
- 1964 — у США прийнято Тонкінську резолюцію, якою було дозволено розширити участь США у війні у В'єтнамі
- 1968 — у Лондоні українські емігранти закидали камінням посольство Радянського Союзу
- 1970 — було проведено перший комп'ютерний шаховий турнір
- 1993 — частину Букінгемського палацу відчинили для туристів
- 1998 — терористичні атаки проти посольств США у Кенії та у Танзанії, внаслідок яких загинули 258 людей
- 2000 — японці вигадали водневий електромобіль
- 2008 — початок російсько-грузинської війни
- 2016 — початок "стрілянини на півночі Криму" — інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації "нападу диверсантів ГУР МО України" начебто закинутих з материкової України до Криму. Провокація завершилась 11 серпня терміновим розглядом справи в РБ ООН по заяві України
ХТО НАРОДИВСЯ 7 СЕРПНЯ
- 1819 — Пантелеймон Куліш, український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф та видавець
- 1873 — Дмитро Абрамович, український історик літератури та мови
- 1876 — Мата Харі, танцівниця, куртизанка та одна з найвідоміших шпигунів Першої світової війни
- 1901 — Солнцева Юлія Іполитівна, кіноактриса і кінорежисер, дружина Олександра Довженка
- 1903 — Луїс Лікі, британський археолог
- 1904 — Ральф Банч, американський дипломат, нобелівський лауреат миру
- 1958 — Брюс Дікінсон, британський рок-музикант, фронтмен "Iron Maiden"
- 1960 — Девід Духовни, популярний американський актор (Цілком таємно, Секс і Каліфорнія, Зображаючи Бога)
- 1966 — Джиммі Вейлз, засновник Вікіпедії
- 1975 — Шарліз Терон, відома американська акторка південноафриканського походження (Шалений Макс: Дорога гніву, Форсаж 8, Небезпечний бізнес)
- 1982 — Яна Клочкова, багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день сонячна та тепла погода, то зима буде сніжною;
- Якщо лелеки збираються разом, то буде рання зима;
- Якщо берези почали жовтіти, то осінь буде спекотною;
- Якою буде погода у першій половині дня, такою і в грудні;
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись та сваритись;
- Не можна займатись садівництвом та в'язати і вишивати;
- Не можна виходити з дому до світанку;
- Не можна залишати дітей наодинці вдома;
- Не можна лінуватись;
- Не можна впускати додому незнайомців.
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