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7 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 серпня – неділя

Сьогодні, 7 серпня, у світі відзначають День сестер, а в Україні – День повітряних збройних сил України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

7 серпня в православній церкві відзначають Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці, а також вшановують пам'ять Преподобного Макарія Желтоводського, Унженського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 7 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Олександр, Макар, Христофор та Ганна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

7 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 469397

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День повітряних збройних сил України
  • День сестер
  • День маяка
  • Міжнародний день прощення
  • День молоді у Кірібаті
  • День малини з вершками в США
  • 1888 — знайшли першу жертву Джека-Різника.
  • 1918 — Українська Держава та Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони
  • 1920 — у Варшаві погоджено українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР та Республіки Кубанського краю, а також спільну підтримку у боротьбі за національне визволення
  • 1932 — у СРСР прийнято "Закон про п'ять колосків". До 1 січня 1933 засуджено на термін понад 10 років близько 54 645 осіб, розстріляно ще 2 110.
  • 1942 — висадка військ союзників на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови, через що почалася шестимісячна Гуадалканальська кампанія
  • 1960 — Кот-д'Івуар проголосив свою незалежність від Франції
  • 1964 — у США прийнято Тонкінську резолюцію, якою було дозволено розширити участь США у війні у В'єтнамі
  • 1968 — у Лондоні українські емігранти закидали камінням посольство Радянського Союзу
  • 1970 — було проведено перший комп'ютерний шаховий турнір
  • 1993 — частину Букінгемського палацу відчинили для туристів
  • 1998 — терористичні атаки проти посольств США у Кенії та у Танзанії, внаслідок яких загинули 258 людей
  • 2000 — японці вигадали водневий електромобіль
  • 2008 — початок російсько-грузинської війни
  • 2016 — початок "стрілянини на півночі Криму" — інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації "нападу диверсантів ГУР МО України" начебто закинутих з материкової України до Криму. Провокація завершилась 11 серпня терміновим розглядом справи в РБ ООН по заяві України
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ХТО НАРОДИВСЯ 7 СЕРПНЯ

  • 1819 — Пантелеймон Куліш, український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф та видавець
  • 1873 — Дмитро Абрамович, український історик літератури та мови
  • 1876 — Мата Харі, танцівниця, куртизанка та одна з найвідоміших шпигунів Першої світової війни
  • 1901 — Солнцева Юлія Іполитівна, кіноактриса і кінорежисер, дружина Олександра Довженка
  • 1903 — Луїс Лікі, британський археолог
  • 1904 — Ральф Банч, американський дипломат, нобелівський лауреат миру
  • 1958 — Брюс Дікінсон, британський рок-музикант, фронтмен "Iron Maiden"
  • 1960 — Девід Духовни, популярний американський актор (Цілком таємно, Секс і Каліфорнія, Зображаючи Бога)
  • 1966 — Джиммі Вейлз, засновник Вікіпедії
  • 1975 — Шарліз Терон, відома американська акторка південноафриканського походження (Шалений Макс: Дорога гніву, Форсаж 8, Небезпечний бізнес)
  • 1982 — Яна Клочкова, багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо у цей день сонячна та тепла погода, то зима буде сніжною;
  • Якщо лелеки збираються разом, то буде рання зима;
  • Якщо берези почали жовтіти, то осінь буде спекотною;
  • Якою буде погода у першій половині дня, такою і в грудні;
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись та сваритись;
  • Не можна займатись садівництвом та в'язати і вишивати;
  • Не можна виходити з дому до світанку;
  • Не можна залишати дітей наодинці вдома;
  • Не можна лінуватись;
  • Не можна впускати додому незнайомців.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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