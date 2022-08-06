7 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 серпня, у світі відзначають День сестер, а в Україні – День повітряних збройних сил України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

7 серпня в православній церкві відзначають Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці, а також вшановують пам'ять Преподобного Макарія Желтоводського, Унженського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 7 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Олександр, Макар, Христофор та Ганна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День повітряних збройних сил України

День сестер

День маяка

Міжнародний день прощення

День молоді у Кірібаті

День малини з вершками в США

1888 — знайшли першу жертву Джека-Різника.

1918 — Українська Держава та Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони

1920 — у Варшаві погоджено українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР та Республіки Кубанського краю, а також спільну підтримку у боротьбі за національне визволення

1932 — у СРСР прийнято "Закон про п'ять колосків". До 1 січня 1933 засуджено на термін понад 10 років близько 54 645 осіб, розстріляно ще 2 110.

1942 — висадка військ союзників на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови, через що почалася шестимісячна Гуадалканальська кампанія

1960 — Кот-д'Івуар проголосив свою незалежність від Франції

1964 — у США прийнято Тонкінську резолюцію, якою було дозволено розширити участь США у війні у В'єтнамі

1968 — у Лондоні українські емігранти закидали камінням посольство Радянського Союзу

1970 — було проведено перший комп'ютерний шаховий турнір

1993 — частину Букінгемського палацу відчинили для туристів

1998 — терористичні атаки проти посольств США у Кенії та у Танзанії, внаслідок яких загинули 258 людей

2000 — японці вигадали водневий електромобіль

2008 — початок російсько-грузинської війни

2016 — початок "стрілянини на півночі Криму" — інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації "нападу диверсантів ГУР МО України" начебто закинутих з материкової України до Криму. Провокація завершилась 11 серпня терміновим розглядом справи в РБ ООН по заяві України

ХТО НАРОДИВСЯ 7 СЕРПНЯ

1819 — Пантелеймон Куліш, український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф та видавець

1873 — Дмитро Абрамович, український історик літератури та мови

1876 — Мата Харі, танцівниця, куртизанка та одна з найвідоміших шпигунів Першої світової війни

1901 — Солнцева Юлія Іполитівна, кіноактриса і кінорежисер, дружина Олександра Довженка

1903 — Луїс Лікі, британський археолог

1904 — Ральф Банч, американський дипломат, нобелівський лауреат миру

1958 — Брюс Дікінсон, британський рок-музикант, фронтмен "Iron Maiden"

1960 — Девід Духовни, популярний американський актор (Цілком таємно, Секс і Каліфорнія, Зображаючи Бога)

1966 — Джиммі Вейлз, засновник Вікіпедії

1975 — Шарліз Терон, відома американська акторка південноафриканського походження (Шалений Макс: Дорога гніву, Форсаж 8, Небезпечний бізнес)

1982 — Яна Клочкова, багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день сонячна та тепла погода, то зима буде сніжною;

Якщо лелеки збираються разом, то буде рання зима;

Якщо берези почали жовтіти, то осінь буде спекотною;

Якою буде погода у першій половині дня, такою і в грудні;

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись та сваритись;

Не можна займатись садівництвом та в'язати і вишивати;

Не можна виходити з дому до світанку;

Не можна залишати дітей наодинці вдома;

Не можна лінуватись;

Не можна впускати додому незнайомців.

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