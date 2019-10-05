6 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 жовтня, віряни вшановують пам'ять святої мучениці Іраїди. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святої мучениці Іраїди. Вона проживала в Олександрії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 6 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Роксолана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1701 – Києво-Могилянській колегії надано статус академії.

1829 – Перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснив паротяг "Ракета", збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном.

1917 – Відбувся І Всеукраїнський з'їзд товариств "Просвіта".

1918 – Відкрився Київський державний український університет.

1927 – У Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового фільму.

1948 – В Ашхабаді стався один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви. Тепер у Туркменістані цього дня відзначається День поминання.

1975 – київське "Динамо" виграло Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).

2007 – між Росією, Білоруссю і Казахстаном укладений Договір "Про створення єдиної митної території та формування Митного союзу".

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЖОВТНЯ

1459 – Мартін Бегайм, німецький науковець і мореплавець, творець найстарішого із збережених до наших днів глобуса, відомого під назвою Земне яблуко.

1732 – Невіль Маскелін, британський астроном.

1773 – Луї-Філіпп I, король Франції.

1835 – Леонард Марконі, львівський скульптор, педагог італійського походження. Майстер архітектурної пластики доби історизму. Тесть скульптора Антонія Попеля.

1857 – Світославський Сергій Іванович, український маляр-пейзажист і карикатурист.

1864 – Сергій Шелухін, український громадсько-політичний діяч, публіцист, міністр судових справ УНР.

1877 – Бурячок Іван Мартинович, український художник театру, живописець, графік. Головний художник театру М. Садовського в Києві.

1881 – Іван Кочерга, драматург.

1882 – Кароль Шимановський, польський композитор, піаніст, музичний діяч і публіцист.

1887 – Шарль Едуар ле Корбюзьє, французький архітектор.

1897 – Анджапарідзе Веріко Івліанівна, грузинська актриса театру та кіно, театральний режисер, педагог.

1910 – Роман Кравчук, один із керівників українського визвольного руху, член Проводу ОУН і провідник ОУН на ЗУЗ.

1914 – Тур Хеєрдал, норвезький етнограф, археолог, натураліст, мандрівник, письменник.

1916 – Пабло Паласуело, іспанський скульптор.

1921 – Ландіс Євген Михайлович, видатний український і радянський математик, професор, доктор фізико-математичних наук.

1924 – Лев Венедиктов, хоровий диригент.

1929 – Грицюк Михайло Якимович, видатний український скульптор.

1930 – Хафез Асад, президент Сирії.

1931 – Ріккардо Джакконі, американський астрофізик італійського походження, лауреат Нобелівської премії з фізики 2002 року "за створення рентгенівської астрономії і винахід рентгенівського телескопа".

1940 – Юозас Будрайтіс, литовський актор театру та кіно, дипломат.

1971 – Вадим Гутцайт, український фехтувальник, олімпійський чемпіон.

1980 – Оксана Яковлєва, українська біатлоністка.

1989 – Сергій Мошляк, український ді-джей, музикант, композитор, та продюсер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Журавлі полетіли – осінь до зими перевалила.

Якщо великий урожай горіхів, а грибів мало, то зима буде холодною.

Кішка вмивається лівої лапкою – буде погана погода, правою – хороша.

Якщо польові миші на село рушили, то зима буде суворою.

Півень вночі заспівав – насувається негода.

Якщо півень на одній нозі стоїть, то скоро похолодає.

Курка хвостом махає – до дощу.

Кури розкудкудакалась – погода зіпсується.

Якщо качки хлюпочуться у воді та кричать, то буде дощ, якщо притихли – до грози або до грому.

Ворони набурмосилися – до опадів.

Якщо день туманний, а дерева вкрилися інеєм, наступний рік буде врожайним.

Багато жолудів – до хорошого урожаю хліба в майбутньому році.

Високий бур'ян – до сніжної зими.

Якщо дикі гуси високо летять і голосно кричать, то скоро настане справжня зима.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Швидко розв'язати проблеми не вийде, тож не поспішайте з радикальними мірами.

Здавна у цей день навколишні намагалися триматися якомога далі від невдах, щоб самим не стати нещасними.

Ще говорили, що не можна перераховувати свої біди, бо скільки нарахуєш, стільки й накличеш нових.

Читайте також: Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіак