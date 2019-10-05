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6 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 жовтня – неділя

Сьогодні, 6 жовтня, віряни вшановують пам'ять святої мучениці Іраїди. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святої мучениці Іраїди. Вона проживала в Олександрії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 6 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Роксолана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1701 – Києво-Могилянській колегії надано статус академії.
  • 1829 – Перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснив паротяг "Ракета", збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном.
  • 1917 – Відбувся І Всеукраїнський з'їзд товариств "Просвіта".
  • 1918 – Відкрився Київський державний український університет.
  • 1927 – У Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового фільму.
  • 1948 – В Ашхабаді стався один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви. Тепер у Туркменістані цього дня відзначається День поминання.
  • 1975 – київське "Динамо" виграло Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).
  • 2007 – між Росією, Білоруссю і Казахстаном укладений Договір "Про створення єдиної митної території та формування Митного союзу".
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ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЖОВТНЯ

  • 1459 – Мартін Бегайм, німецький науковець і мореплавець, творець найстарішого із збережених до наших днів глобуса, відомого під назвою Земне яблуко.
  • 1732 – Невіль Маскелін, британський астроном.
  • 1773 – Луї-Філіпп I, король Франції.
  • 1835 – Леонард Марконі, львівський скульптор, педагог італійського походження. Майстер архітектурної пластики доби історизму. Тесть скульптора Антонія Попеля.
  • 1857 – Світославський Сергій Іванович, український маляр-пейзажист і карикатурист.
  • 1864 – Сергій Шелухін, український громадсько-політичний діяч, публіцист, міністр судових справ УНР.
  • 1877 – Бурячок Іван Мартинович, український художник театру, живописець, графік. Головний художник театру М. Садовського в Києві.
  • 1881 – Іван Кочерга, драматург.
  • 1882 – Кароль Шимановський, польський композитор, піаніст, музичний діяч і публіцист.
  • 1887 – Шарль Едуар ле Корбюзьє, французький архітектор.
  • 1897 – Анджапарідзе Веріко Івліанівна, грузинська актриса театру та кіно, театральний режисер, педагог.
  • 1910 – Роман Кравчук, один із керівників українського визвольного руху, член Проводу ОУН і провідник ОУН на ЗУЗ.
  • 1914 – Тур Хеєрдал, норвезький етнограф, археолог, натураліст, мандрівник, письменник.
  • 1916 – Пабло Паласуело, іспанський скульптор.
  • 1921 – Ландіс Євген Михайлович, видатний український і радянський математик, професор, доктор фізико-математичних наук.
  • 1924 – Лев Венедиктов, хоровий диригент.
  • 1929 – Грицюк Михайло Якимович, видатний український скульптор.
  • 1930 – Хафез Асад, президент Сирії.
  • 1931 – Ріккардо Джакконі, американський астрофізик італійського походження, лауреат Нобелівської премії з фізики 2002 року "за створення рентгенівської астрономії і винахід рентгенівського телескопа".
  • 1940 – Юозас Будрайтіс, литовський актор театру та кіно, дипломат.
  • 1971 – Вадим Гутцайт, український фехтувальник, олімпійський чемпіон.
  • 1980 – Оксана Яковлєва, українська біатлоністка.
  • 1989 – Сергій Мошляк, український ді-джей, музикант, композитор, та продюсер.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Журавлі полетіли – осінь до зими перевалила.
  • Якщо великий урожай горіхів, а грибів мало, то зима буде холодною.
  • Кішка вмивається лівої лапкою – буде погана погода, правою – хороша.
  • Якщо польові миші на село рушили, то зима буде суворою.
  • Півень вночі заспівав – насувається негода.
  • Якщо півень на одній нозі стоїть, то скоро похолодає.
  • Курка хвостом махає – до дощу.
  • Кури розкудкудакалась – погода зіпсується.
  • Якщо качки хлюпочуться у воді та кричать, то буде дощ, якщо притихли – до грози або до грому.
  • Ворони набурмосилися – до опадів.
  • Якщо день туманний, а дерева вкрилися інеєм, наступний рік буде врожайним.
  • Багато жолудів – до хорошого урожаю хліба в майбутньому році.
  • Високий бур'ян – до сніжної зими.
  • Якщо дикі гуси високо летять і голосно кричать, то скоро настане справжня зима.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Швидко розв'язати проблеми не вийде, тож не поспішайте з радикальними мірами.
  • Здавна у цей день навколишні намагалися триматися якомога далі від невдах, щоб самим не стати нещасними.
  • Ще говорили, що не можна перераховувати свої біди, бо скільки нарахуєш, стільки й накличеш нових.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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