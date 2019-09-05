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Серіал Кріпосна

6 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 вересня - п'ятниця

Сьогодні, 6 вересня, віряни вшановують пам'ять мученика Євтихія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 6 вересня віряни вшановують пам'ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла і Іоанна Богослова. Євтихій не входив в число 70 апостолів, наближених до Христа. Але навіть в цьому випадку він став іменуватися апостолом, оскільки зіграв значну роль у формуванні християнської віри на місцях своїх проповідей.

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Священномученик Євтихій, учень апостола Іоанна Богослова

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 6 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Євтихій, Георгій (Юрій), Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

6 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 394 – імператор-узурпатор Західної Римської імперії Євген зазнав поразки і був страчений імператором Феодосієм Великим
  • 1873 – заснована одна з найстаріших у світі федерацій футболу – Шотландська
  • 1899 – між Китаєм і США спостерігається потепління у відносинах
  • 1939 – Південно-Африканській союз оголосив війну Німеччині
  • 1955 – в Туреччині стався Стамбульський погром зі схвалення офіційної влади
  • 1975 – відома тенісистка Мартіна Навратілова (перша ракетка світу в 1978-1987) подала запит на політичний притулок в США
  • 1987 – сіамські близнюки в ході операції вперше роз'єднані: постаралися хірурги з Балтимора
  • 2002 – Бразилія отримала кредит від МВФ в розмірі 30,4 млрд доларів, фонд пішов на цей крок через загрозу економічної рецесії в найбільшій економіці Південної Америки

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Шотландська федерація футболу

ХТО НАРОДИВСЯ 6 вересня

  • 1729 – німецький філософ, перекладач біблійних текстів Мозес Мендельсон
  • 1766 – видатний англійський фізик і хімік Джон Дальтон
  • 1897 – український письменник, театрал Іван Кіндратович Микитенко (його п'єси ставили на сценах багатьох театрів СРСР)
  • 1903 – англійський психіатр Вільям Росс Ешбі
  • 1908 – геніальний вчений в галузі радіотехніки, радіозв'язку і радіоастрономії Володимир Олександрович Котельников
  • 1957 – португальський політичний діяч, займав пост прем'єр-міністра Жозе Сократеш
  • 1963 – нідерландський політик Герт Вілдерс
  • 1971 – ірландська співачка, автор пісень Долорес О'Ріордан (фронтвумен знаменитої ліричної групи The Cranberries)
  • 1972 – знаменитий британський письменник-фантаст Чайна Том Мьєвіль
Долорес О'Ріордан - фото 352755
Долорес О'Ріордан

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Синиця кричить – скоро прийде справжня осінь з дощами
  • Багато жолудів – зима буде тривалою і суворою
  • Дощ віщує хороший врожай наступного року і суху осінь
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Жолуді

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не рекомендується давати в борг або йти вимагати назад віддане в борг
  • Не варто з'ясовувати стосунки
  • Також не рекомендують стригтися і фарбуватися

Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2019: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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