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6 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 вересня, віряни вшановують пам'ять мученика Євтихія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 6 вересня віряни вшановують пам'ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла і Іоанна Богослова. Євтихій не входив в число 70 апостолів, наближених до Христа. Але навіть в цьому випадку він став іменуватися апостолом, оскільки зіграв значну роль у формуванні християнської віри на місцях своїх проповідей.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 6 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Євтихій, Георгій (Юрій), Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 394 – імператор-узурпатор Західної Римської імперії Євген зазнав поразки і був страчений імператором Феодосієм Великим
- 1873 – заснована одна з найстаріших у світі федерацій футболу – Шотландська
- 1899 – між Китаєм і США спостерігається потепління у відносинах
- 1939 – Південно-Африканській союз оголосив війну Німеччині
- 1955 – в Туреччині стався Стамбульський погром зі схвалення офіційної влади
- 1975 – відома тенісистка Мартіна Навратілова (перша ракетка світу в 1978-1987) подала запит на політичний притулок в США
- 1987 – сіамські близнюки в ході операції вперше роз'єднані: постаралися хірурги з Балтимора
- 2002 – Бразилія отримала кредит від МВФ в розмірі 30,4 млрд доларів, фонд пішов на цей крок через загрозу економічної рецесії в найбільшій економіці Південної Америки
ХТО НАРОДИВСЯ 6 вересня
- 1729 – німецький філософ, перекладач біблійних текстів Мозес Мендельсон
- 1766 – видатний англійський фізик і хімік Джон Дальтон
- 1897 – український письменник, театрал Іван Кіндратович Микитенко (його п'єси ставили на сценах багатьох театрів СРСР)
- 1903 – англійський психіатр Вільям Росс Ешбі
- 1908 – геніальний вчений в галузі радіотехніки, радіозв'язку і радіоастрономії Володимир Олександрович Котельников
- 1957 – португальський політичний діяч, займав пост прем'єр-міністра Жозе Сократеш
- 1963 – нідерландський політик Герт Вілдерс
- 1971 – ірландська співачка, автор пісень Долорес О'Ріордан (фронтвумен знаменитої ліричної групи The Cranberries)
- 1972 – знаменитий британський письменник-фантаст Чайна Том Мьєвіль
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Синиця кричить – скоро прийде справжня осінь з дощами
- Багато жолудів – зима буде тривалою і суворою
- Дощ віщує хороший врожай наступного року і суху осінь
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендується давати в борг або йти вимагати назад віддане в борг
- Не варто з'ясовувати стосунки
- Також не рекомендують стригтися і фарбуватися
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