6 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 вересня, віряни вшановують пам'ять мученика Євтихія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 6 вересня віряни вшановують пам'ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла і Іоанна Богослова. Євтихій не входив в число 70 апостолів, наближених до Христа. Але навіть в цьому випадку він став іменуватися апостолом, оскільки зіграв значну роль у формуванні християнської віри на місцях своїх проповідей.

Священномученик Євтихій, учень апостола Іоанна Богослова

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 6 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Євтихій, Георгій (Юрій), Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

394 – імператор-узурпатор Західної Римської імперії Євген зазнав поразки і був страчений імператором Феодосієм Великим

1873 – заснована одна з найстаріших у світі федерацій футболу – Шотландська

1899 – між Китаєм і США спостерігається потепління у відносинах

1939 – Південно-Африканській союз оголосив війну Німеччині

1955 – в Туреччині стався Стамбульський погром зі схвалення офіційної влади

1975 – відома тенісистка Мартіна Навратілова (перша ракетка світу в 1978-1987) подала запит на політичний притулок в США

1987 – сіамські близнюки в ході операції вперше роз'єднані: постаралися хірурги з Балтимора

2002 – Бразилія отримала кредит від МВФ в розмірі 30,4 млрд доларів, фонд пішов на цей крок через загрозу економічної рецесії в найбільшій економіці Південної Америки

Шотландська федерація футболу

ХТО НАРОДИВСЯ 6 вересня

1729 – німецький філософ, перекладач біблійних текстів Мозес Мендельсон

1766 – видатний англійський фізик і хімік Джон Дальтон

1897 – український письменник, театрал Іван Кіндратович Микитенко (його п'єси ставили на сценах багатьох театрів СРСР)

1903 – англійський психіатр Вільям Росс Ешбі

1908 – геніальний вчений в галузі радіотехніки, радіозв'язку і радіоастрономії Володимир Олександрович Котельников

1957 – португальський політичний діяч, займав пост прем'єр-міністра Жозе Сократеш

1963 – нідерландський політик Герт Вілдерс

1971 – ірландська співачка, автор пісень Долорес О'Ріордан (фронтвумен знаменитої ліричної групи The Cranberries)

1972 – знаменитий британський письменник-фантаст Чайна Том Мьєвіль

Долорес О'Ріордан

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Синиця кричить – скоро прийде справжня осінь з дощами

Багато жолудів – зима буде тривалою і суворою

Дощ віщує хороший врожай наступного року і суху осінь

Жолуді

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується давати в борг або йти вимагати назад віддане в борг

Не варто з'ясовувати стосунки

Також не рекомендують стригтися і фарбуватися

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