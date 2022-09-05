6 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 вересня, у світі відзначають День читання книг. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 6 вересня, вшановують пам'ять пророка Захарія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

В суботу, 6 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Арсен, Георгій, Петро, Євген та Косма Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День читання книг.

1928 — затверджено новий український правопис ("скрипниківський"), що діяв до 1933 р.

1939 — Третій Рейх окупував Краків.

1952 — у Женеві підписана Всесвітня конвенція про авторське право.

1968 — під час запису так званого "Білого альбому" Бітлз Ерік Клептон записав гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона While My Guitar Gently Weeps.

1974 — офіційне відкриття АЕС "Козлодуй" у Народній Республіці Болгарія.

1989 — через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан одержали листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі.

1991 — на засіданні Держради СРСР визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії.

1991 — Ленінграду повернуто назву Санкт-Петербург.

2007 — Національний банк України випустив у обіг пам'ятну монету "Іван Богун" із серії "Герої козацької доби".

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ВЕРЕСНЯ

1897 — Іван Микитенко, український прозаїк, драматург.

1906 — Луїс Федеріко Лелуар, аргентинський біохімік французького походження, лауреат Нобелівської премії 1970 року.

1908 — Л'юїс Ессен, британський фізик, творець кварцових і атомних годинників.

1913 — Леонідас да Сілва, легендарний бразильський футболіст.

1924 — Михайло Брайчевський, український історик.

1943 — Роджер Вотерс, лідер британської групи "Pink Floyd".

1957 — Жозе Сократеш, португальський політичний діяч, прем'єр-міністр Португалії.

1960 — Перрі Бамонт, клавішник британської групи "The Cure".

1961 — Пол Воктор-Савой, гітарист норвезької групи A-ha.

1969 — Енджі Евергарт, американська акторка ("Останній кіногерой").

1971 — Долорес О'Ріордан, вокалістка ірландської групи The Cranberries.

1973 — Ґреґ Руседськи, британський тенісист.

1974 — Ніна Перссон, вокалістка шведської групи The Cardigans.

Ніна Перссон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ в цей день обіцяє суху осінь і хороший урожай в наступному році.

Багато жолудів на дубі – до морозної зими.

Якщо синиці голосно співають, то скоро похолодає.

Темні і великі хмари закрили небо – до швидкого похолодання.

Сичі кричать перед тривалою негодою.

Якщо журавлі пізніше звичайного відлітають у вирій та ще й при західному вітрі – зима запізниться.

Восени довго не зникають мухи – осінь буде протяжною і сніг ляже пізно.

Бджоли щільно затягують вічка у вуликах прополісом – на холодну зиму.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується в цей день готувати борошняні страви.

У жодному разі не можна обговорювати чиєсь сімейне життя.

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