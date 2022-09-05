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6 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 вересня, у світі відзначають День читання книг. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 6 вересня, вшановують пам'ять пророка Захарія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
В суботу, 6 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Арсен, Георгій, Петро, Євген та Косма Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День читання книг.
- 1928 — затверджено новий український правопис ("скрипниківський"), що діяв до 1933 р.
- 1939 — Третій Рейх окупував Краків.
- 1952 — у Женеві підписана Всесвітня конвенція про авторське право.
- 1968 — під час запису так званого "Білого альбому" Бітлз Ерік Клептон записав гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона While My Guitar Gently Weeps.
- 1974 — офіційне відкриття АЕС "Козлодуй" у Народній Республіці Болгарія.
- 1989 — через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан одержали листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі.
- 1991 — на засіданні Держради СРСР визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії.
- 1991 — Ленінграду повернуто назву Санкт-Петербург.
- 2007 — Національний банк України випустив у обіг пам'ятну монету "Іван Богун" із серії "Герої козацької доби".
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ВЕРЕСНЯ
- 1897 — Іван Микитенко, український прозаїк, драматург.
- 1906 — Луїс Федеріко Лелуар, аргентинський біохімік французького походження, лауреат Нобелівської премії 1970 року.
- 1908 — Л'юїс Ессен, британський фізик, творець кварцових і атомних годинників.
- 1913 — Леонідас да Сілва, легендарний бразильський футболіст.
- 1924 — Михайло Брайчевський, український історик.
- 1943 — Роджер Вотерс, лідер британської групи "Pink Floyd".
- 1957 — Жозе Сократеш, португальський політичний діяч, прем'єр-міністр Португалії.
- 1960 — Перрі Бамонт, клавішник британської групи "The Cure".
- 1961 — Пол Воктор-Савой, гітарист норвезької групи A-ha.
- 1969 — Енджі Евергарт, американська акторка ("Останній кіногерой").
- 1971 — Долорес О'Ріордан, вокалістка ірландської групи The Cranberries.
- 1973 — Ґреґ Руседськи, британський тенісист.
- 1974 — Ніна Перссон, вокалістка шведської групи The Cardigans.
Ніна Перссон
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ в цей день обіцяє суху осінь і хороший урожай в наступному році.
- Багато жолудів на дубі – до морозної зими.
- Якщо синиці голосно співають, то скоро похолодає.
- Темні і великі хмари закрили небо – до швидкого похолодання.
- Сичі кричать перед тривалою негодою.
- Якщо журавлі пізніше звичайного відлітають у вирій та ще й при західному вітрі – зима запізниться.
- Восени довго не зникають мухи – осінь буде протяжною і сніг ляже пізно.
- Бджоли щільно затягують вічка у вуликах прополісом – на холодну зиму.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендується в цей день готувати борошняні страви.
- У жодному разі не можна обговорювати чиєсь сімейне життя.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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