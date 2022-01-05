6 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають переддень Різдва, Святвечір, а у світі День дітей-сиріт війни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають Святий Вечір, переддень Різдва, а західного - Богоявлення, Хрещення Господнє.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 9 січня, іменини відзначають власники таких імен: Пилип, Сергій, Микола, Агафія, Євгенія та Клавдія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день дітей - сиріт війни

День яблуні

Зоряний день в Латвії

День медсестри в Мексиці

Національний день бобів в США

1579 — укладена Арраська унія, початок процесу об'єднання Нідерландів

1681 — вперше було описано боксерську зустріч, який пройшов у Королівстві Англія між дворецьким та м'ясником герцога Альбемарльського

1709 — полки Карла ХІІ та Івана Мазепи почали штурм Веприка

1838 — у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) у майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл та Семюел Морзе показали свій перший телеграф

1846 — в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко створив свій знаменитий "Заповіт"

1870 — відчинила свої двері Віденська філармонія

1912 — Альфред Веґенер представив дрифтову гіпотезу

1919 — нота-відповідь Раднаркому Росії на ноту уряду УНР з приводу військової агресії Радянської Росії проти УНР: "Радянська Росія не воює проти УНР і російських військ (Червоної армії) в Україні немає"

1928 — вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі сформовано виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій

1939 — німецькі фізики Отто Ган та Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії

1962 — засновано Міжнародне гляціологічне товариство

1975 — на американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра "Wheel of Fortune" (Поле чудес)

1978 — Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій — корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів ІІ Світової Війни

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною

2015 — Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир — за перекручення інформації про події в Україні

2019 — Православна церква України отримала томос про автокефалію

2021 — захоплення Капітолію США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon

Gareth Harper on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 6 СІЧНЯ

1412 — Жанна д'Арк, національна героїня Франції, католицька свята (спалена англійцями в Руані як єретичка)

1486 — Мартин Агрікола, німецький композитор

1596 — Богдан Хмельницький, український гетьман, очолив Національно-визвольну війну 1648–1657 рр

1655 — Якоб Бернуллі, швейцарський математик, який вивів та проінтегрував диференціальне рівняння, а також створив термін "інтеграл"

1745 — Жак-Етьєнн Монгольф'є, архітектор, молодший з двох братів Монгольф'є, винахідників "монгольф'єрів"; 1783 року брати Монгольф'є піднялися в повітря на повітряній кулі, наповненій гарячим повітрям

1822 — Генріх Шліман, німецький археолог, керівник розкопок у Трої, Мікенах, Коринфі

1832 — Гюстав Доре, французький художник

1834 — Руданський Степан Васильович, український поет

1854 — Шерлок Холмс (за теорією Крістофера Морлі) — великий детектив, герой 56(58) оповідань та 4 повістей Артура Конана Дойля

1868 — Вітторіо Монті, італійський скрипаль і композитор, автор знаменитого "Чардашу"

1893 — Михайло Геловані, грузинський актор, режисер

1898 — Володимир Сосюра, український поет, один з найяскравіших ліриків в українській літературі

1905 — Ерік Френк Расселл, англійський письменник-фантаст

1906 — Лев Долинський, український мистецтвознавець

1938 — Василь Стус, український поет, правозахисник, дисидент, Герой України

1938 — Адріано Челентано, італійський актор, співак

1938 — Лариса Шепітько, українська радянська кінорежисерка, сценаристка, авторка стрічки "Сходження"

1939 — Валерій Лобановський, український футболіст і тренер

1944 — Вен Маккой, американський вокаліст, піаніст, композитор, продюсер

1946 — Сід Барретт, англійський співак, композитор, гітарист, учасник знаменитого гурту Pink Floyd

1953 — Малколм Янґ, гітарист легендарного гурту AC/DC

1955 — Ровен Аткінсон, британський актор-комік (Містер Бін)

1972 — Олександр Головко, український футболіст, захисник збірної України та клубів "Таврія", "Динамо"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо відлига, то врожай буде небагатим;

Якщо дуже сніжна погода, то рік буде щасливим;

Якщо птахи літають низько над землею, то варто чекати на негоду;

Якщо навколо Місяця серпанок, то до опадів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися та лаятися;

Не можна запізнюватись на Святвечір;

Молоді не можна сидіти на кутках столу;

Не можна залишати стіл після вечері порожнім;

Не можна не скуштувати всі 12 страв на Святвечір;

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Читайте також: Кінопрем'єри січня 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути