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6 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають переддень Різдва, Святвечір, а у світі День дітей-сиріт війни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають Святий Вечір, переддень Різдва, а західного - Богоявлення, Хрещення Господнє.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 9 січня, іменини відзначають власники таких імен: Пилип, Сергій, Микола, Агафія, Євгенія та Клавдія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день дітей - сиріт війни
- День яблуні
- Зоряний день в Латвії
- День медсестри в Мексиці
- Національний день бобів в США
- 1579 — укладена Арраська унія, початок процесу об'єднання Нідерландів
- 1681 — вперше було описано боксерську зустріч, який пройшов у Королівстві Англія між дворецьким та м'ясником герцога Альбемарльського
- 1709 — полки Карла ХІІ та Івана Мазепи почали штурм Веприка
- 1838 — у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) у майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл та Семюел Морзе показали свій перший телеграф
- 1846 — в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко створив свій знаменитий "Заповіт"
- 1870 — відчинила свої двері Віденська філармонія
- 1912 — Альфред Веґенер представив дрифтову гіпотезу
- 1919 — нота-відповідь Раднаркому Росії на ноту уряду УНР з приводу військової агресії Радянської Росії проти УНР: "Радянська Росія не воює проти УНР і російських військ (Червоної армії) в Україні немає"
- 1928 — вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі сформовано виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій
- 1939 — німецькі фізики Отто Ган та Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії
- 1962 — засновано Міжнародне гляціологічне товариство
- 1975 — на американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра "Wheel of Fortune" (Поле чудес)
- 1978 — Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій — корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів ІІ Світової Війни
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною
- 2015 — Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир — за перекручення інформації про події в Україні
- 2019 — Православна церква України отримала томос про автокефалію
- 2021 — захоплення Капітолію США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon
ХТО НАРОДИВСЯ 6 СІЧНЯ
- 1412 — Жанна д'Арк, національна героїня Франції, католицька свята (спалена англійцями в Руані як єретичка)
- 1486 — Мартин Агрікола, німецький композитор
- 1596 — Богдан Хмельницький, український гетьман, очолив Національно-визвольну війну 1648–1657 рр
- 1655 — Якоб Бернуллі, швейцарський математик, який вивів та проінтегрував диференціальне рівняння, а також створив термін "інтеграл"
- 1745 — Жак-Етьєнн Монгольф'є, архітектор, молодший з двох братів Монгольф'є, винахідників "монгольф'єрів"; 1783 року брати Монгольф'є піднялися в повітря на повітряній кулі, наповненій гарячим повітрям
- 1822 — Генріх Шліман, німецький археолог, керівник розкопок у Трої, Мікенах, Коринфі
- 1832 — Гюстав Доре, французький художник
- 1834 — Руданський Степан Васильович, український поет
- 1854 — Шерлок Холмс (за теорією Крістофера Морлі) — великий детектив, герой 56(58) оповідань та 4 повістей Артура Конана Дойля
- 1868 — Вітторіо Монті, італійський скрипаль і композитор, автор знаменитого "Чардашу"
- 1893 — Михайло Геловані, грузинський актор, режисер
- 1898 — Володимир Сосюра, український поет, один з найяскравіших ліриків в українській літературі
- 1905 — Ерік Френк Расселл, англійський письменник-фантаст
- 1906 — Лев Долинський, український мистецтвознавець
- 1938 — Василь Стус, український поет, правозахисник, дисидент, Герой України
- 1938 — Адріано Челентано, італійський актор, співак
- 1938 — Лариса Шепітько, українська радянська кінорежисерка, сценаристка, авторка стрічки "Сходження"
- 1939 — Валерій Лобановський, український футболіст і тренер
- 1944 — Вен Маккой, американський вокаліст, піаніст, композитор, продюсер
- 1946 — Сід Барретт, англійський співак, композитор, гітарист, учасник знаменитого гурту Pink Floyd
- 1953 — Малколм Янґ, гітарист легендарного гурту AC/DC
- 1955 — Ровен Аткінсон, британський актор-комік (Містер Бін)
- 1972 — Олександр Головко, український футболіст, захисник збірної України та клубів "Таврія", "Динамо"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо відлига, то врожай буде небагатим;
- Якщо дуже сніжна погода, то рік буде щасливим;
- Якщо птахи літають низько над землею, то варто чекати на негоду;
- Якщо навколо Місяця серпанок, то до опадів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритися та лаятися;
- Не можна запізнюватись на Святвечір;
- Молоді не можна сидіти на кутках столу;
- Не можна залишати стіл після вечері порожнім;
- Не можна не скуштувати всі 12 страв на Святвечір;
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
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