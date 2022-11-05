Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

6 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 202
6 листопада – неділя - фото 1
6 листопада – неділя

Сьогодні, 6 листопада, у світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів та День саксофона, а в Україні – День Визволення Києва від фашистів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 5 листопада, віряни вшановують пам'ять преподобного Зосими, а також відзначають Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Саме з цих слів починається одна з церковних пісень. Вважається, що ця ікона допомагала зцілити хворих та виганяти бісів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 5 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Теофіл, Петро, Афанасій, Микола, Лаврентій, Феофіл та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

6 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 478130

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів
  • Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини
  • День саксофона
  • День Визволення Києва від фашистських загарбників під час ІІ Світової війни
  • День працівника соціальної сфери України
  • День посадки дерев у Конго
  • День зеленого маршу в Марокко
  • Неофіційний день баскетболу в США
  • Національний день начос в США
  • 1657 — відбулася Корсунська рада, документ про українсько-шведський військово-політичний союз.
  • 1860 — Авраам Лінкольн обраний 16-м президентом Сполучених Штатів Америки
  • 1919 — відсутність боєприпасів і медикаментів, епідемія плямистого тифу — за таких умов командування Української Галицької армії уклало перемир'я та союзний договір з Добровольчою армією
  • 1932 — на виборах у Німецькій Державі більшість голосів одержала партія націонал-соціалістів
  • 1942 — відбувся перший політ німецького літака Хейнкель Heinkel He 219 "Пугач", де вперше в історії почали серійно встановлювати пневмокатапульту для пілота
  • 1944 — відбудована Київська радіостанція відновила роботу
  • 1951 — відчинився Київський професійний телецентр на Хрещатику, 26. Цей день вважається початком історії Українського телебачення
  • 1960 — у Києві запущена перша черга метрополітену — 5-кілометрова ділянка Святошино-Броварської лінії з'єднала станції "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро"
  • 1962 — Генасамблея ООН прийняла резолюцію, якою засуджувала расистську політику апартеїду у Південно-Африканській Республіці та закликала всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові відносини з ПАР
  • 1980 — у Миколаєві звели новий Інгульський міст, довжина якого складала 485 м
  • 1984 — на президентських виборах у США переконливу перемогу вже вдруге отримав республіканець Рональд Рейган
  • 1986 — у залізничній катастрофі на станції Користівка загинуло 44 особи, а сотня людей отримали поранення
  • 1987 — у Києві запрацювала 28-а станція метрополітену — "Ленінська" (зараз "Театральна")
  • 1991 — розпущено Комуністичну партію Радянського Союзу
  • 1998 — руйнівна повінь на Закарпатті, через яку було підтоплено майже 120 населених пунктів. У зону стихійного лиха потрапили майже 350 тисяч людей
  • 1999 — в Австралії 54,5 % виборців висловилось проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха
Volodymyr Hryshchenko on Unsplash - фото 515310
Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛИСТОПАДА

  • 1771 — Алоїс Зенефельдер, німецький винахідник літографії
  • 1811 — Маркіян Шашкевич, український письменник, поет, культурно-громадський діяч та очільник "Руської трійці"
  • 1814 — Адольф Сакс, бельгійський майстер духових інструментів, винахідник саксофона
  • 1855 — Дмитро Яворницький, український історик, дослідник козацтва та письменник
  • 1860 — Ігнацій Ян Падеревський, польський піаніст-віртуоз, композитор та політик
  • 1861 — Джеймс Нейсміт, канадський вчитель фізкультури, винахідник гри в баскетбол
  • 1880 — Роберт Музіль, австрійський письменник та есеїст, драматург та театральний критик.
  • 1918 — Куп'як Дмитро, активний діяч ОУН та СБ ОУН, підприємець та меценат
  • 1931 — Майк Ніколс (Михайло Пешковський), американський оскароносний режисер (Випускник, Хто боїться Вірджинії Вульф?)
  • 1936 — Браз Йосип Еммануїлович, український живописець та графік
  • 1936 — Еміль Лотяну, молдовський режисер
  • 1952 — Майкл Каннінгем, відомий американський письменник (Будинок на краю світу, Години)
  • 1970 — Ітан Гоук, популярний американський актор (Місячний лицар, Сіністер, Товариство мертвих поетів)
  • 1988 — Емма Стоун, популярна американська акторка (Легковажна я, Ла-Ла-Ленд, Маніяк, Зомбіленд, Круелла)
  • 1988 — Кончіта Вурст, австрійський/а зірка, переможець "Євробачення 2014"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо у цей день стати в калюжу чи у яму, то життя буде щасливим та довгим;
  • Якщо на вулиці за вами йде білий собака, то рік буде вдалим;
  • Якщо дуже багато ворон, то скоро прийдуть снігопади;
  • Якщо на світанку густий туман, то день буде ясним.
6 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 515235
Nastya Dulhiier on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна стримувати емоції та закриватись в собі;
  • Не можна проявляти гординю та нездоровий егоїзм;
  • Не можна відмовлятись від допомоги;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна тримати у домівці зламані речі.

Читайте також: Гороскоп на листопад 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини