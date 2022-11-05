6 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 листопада, у світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів та День саксофона, а в Україні – День Визволення Києва від фашистів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 5 листопада, віряни вшановують пам'ять преподобного Зосими, а також відзначають Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Саме з цих слів починається одна з церковних пісень. Вважається, що ця ікона допомагала зцілити хворих та виганяти бісів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 5 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Теофіл, Петро, Афанасій, Микола, Лаврентій, Феофіл та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів

Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини

День саксофона

День Визволення Києва від фашистських загарбників під час ІІ Світової війни

День працівника соціальної сфери України

День посадки дерев у Конго

День зеленого маршу в Марокко

Неофіційний день баскетболу в США

Національний день начос в США

1657 — відбулася Корсунська рада, документ про українсько-шведський військово-політичний союз.

1860 — Авраам Лінкольн обраний 16-м президентом Сполучених Штатів Америки

1919 — відсутність боєприпасів і медикаментів, епідемія плямистого тифу — за таких умов командування Української Галицької армії уклало перемир'я та союзний договір з Добровольчою армією

1932 — на виборах у Німецькій Державі більшість голосів одержала партія націонал-соціалістів

1942 — відбувся перший політ німецького літака Хейнкель Heinkel He 219 "Пугач", де вперше в історії почали серійно встановлювати пневмокатапульту для пілота

1944 — відбудована Київська радіостанція відновила роботу

1951 — відчинився Київський професійний телецентр на Хрещатику, 26. Цей день вважається початком історії Українського телебачення

1960 — у Києві запущена перша черга метрополітену — 5-кілометрова ділянка Святошино-Броварської лінії з'єднала станції "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро"

1962 — Генасамблея ООН прийняла резолюцію, якою засуджувала расистську політику апартеїду у Південно-Африканській Республіці та закликала всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові відносини з ПАР

1980 — у Миколаєві звели новий Інгульський міст, довжина якого складала 485 м

1984 — на президентських виборах у США переконливу перемогу вже вдруге отримав республіканець Рональд Рейган

1986 — у залізничній катастрофі на станції Користівка загинуло 44 особи, а сотня людей отримали поранення

1987 — у Києві запрацювала 28-а станція метрополітену — "Ленінська" (зараз "Театральна")

1991 — розпущено Комуністичну партію Радянського Союзу

1998 — руйнівна повінь на Закарпатті, через яку було підтоплено майже 120 населених пунктів. У зону стихійного лиха потрапили майже 350 тисяч людей

1999 — в Австралії 54,5 % виборців висловилось проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха

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ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛИСТОПАДА

1771 — Алоїс Зенефельдер, німецький винахідник літографії

1811 — Маркіян Шашкевич, український письменник, поет, культурно-громадський діяч та очільник "Руської трійці"

1814 — Адольф Сакс, бельгійський майстер духових інструментів, винахідник саксофона

1855 — Дмитро Яворницький, український історик, дослідник козацтва та письменник

1860 — Ігнацій Ян Падеревський, польський піаніст-віртуоз, композитор та політик

1861 — Джеймс Нейсміт, канадський вчитель фізкультури, винахідник гри в баскетбол

1880 — Роберт Музіль, австрійський письменник та есеїст, драматург та театральний критик.

1918 — Куп'як Дмитро, активний діяч ОУН та СБ ОУН, підприємець та меценат

1931 — Майк Ніколс (Михайло Пешковський), американський оскароносний режисер (Випускник, Хто боїться Вірджинії Вульф?)

1936 — Браз Йосип Еммануїлович, український живописець та графік

1936 — Еміль Лотяну, молдовський режисер

1952 — Майкл Каннінгем, відомий американський письменник (Будинок на краю світу, Години)

1970 — Ітан Гоук, популярний американський актор (Місячний лицар, Сіністер, Товариство мертвих поетів)

1988 — Емма Стоун, популярна американська акторка (Легковажна я, Ла-Ла-Ленд, Маніяк, Зомбіленд, Круелла)

1988 — Кончіта Вурст, австрійський/а зірка, переможець "Євробачення 2014"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день стати в калюжу чи у яму, то життя буде щасливим та довгим;

Якщо на вулиці за вами йде білий собака, то рік буде вдалим;

Якщо дуже багато ворон, то скоро прийдуть снігопади;

Якщо на світанку густий туман, то день буде ясним.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна стримувати емоції та закриватись в собі;

Не можна проявляти гординю та нездоровий егоїзм;

Не можна відмовлятись від допомоги;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна тримати у домівці зламані речі.

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