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6 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 листопада, у світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів та День саксофона, а в Україні – День Визволення Києва від фашистів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 5 листопада, віряни вшановують пам'ять преподобного Зосими, а також відзначають Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Саме з цих слів починається одна з церковних пісень. Вважається, що ця ікона допомагала зцілити хворих та виганяти бісів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 5 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Теофіл, Петро, Афанасій, Микола, Лаврентій, Феофіл та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів
- Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини
- День саксофона
- День Визволення Києва від фашистських загарбників під час ІІ Світової війни
- День працівника соціальної сфери України
- День посадки дерев у Конго
- День зеленого маршу в Марокко
- Неофіційний день баскетболу в США
- Національний день начос в США
- 1657 — відбулася Корсунська рада, документ про українсько-шведський військово-політичний союз.
- 1860 — Авраам Лінкольн обраний 16-м президентом Сполучених Штатів Америки
- 1919 — відсутність боєприпасів і медикаментів, епідемія плямистого тифу — за таких умов командування Української Галицької армії уклало перемир'я та союзний договір з Добровольчою армією
- 1932 — на виборах у Німецькій Державі більшість голосів одержала партія націонал-соціалістів
- 1942 — відбувся перший політ німецького літака Хейнкель Heinkel He 219 "Пугач", де вперше в історії почали серійно встановлювати пневмокатапульту для пілота
- 1944 — відбудована Київська радіостанція відновила роботу
- 1951 — відчинився Київський професійний телецентр на Хрещатику, 26. Цей день вважається початком історії Українського телебачення
- 1960 — у Києві запущена перша черга метрополітену — 5-кілометрова ділянка Святошино-Броварської лінії з'єднала станції "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро"
- 1962 — Генасамблея ООН прийняла резолюцію, якою засуджувала расистську політику апартеїду у Південно-Африканській Республіці та закликала всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові відносини з ПАР
- 1980 — у Миколаєві звели новий Інгульський міст, довжина якого складала 485 м
- 1984 — на президентських виборах у США переконливу перемогу вже вдруге отримав республіканець Рональд Рейган
- 1986 — у залізничній катастрофі на станції Користівка загинуло 44 особи, а сотня людей отримали поранення
- 1987 — у Києві запрацювала 28-а станція метрополітену — "Ленінська" (зараз "Театральна")
- 1991 — розпущено Комуністичну партію Радянського Союзу
- 1998 — руйнівна повінь на Закарпатті, через яку було підтоплено майже 120 населених пунктів. У зону стихійного лиха потрапили майже 350 тисяч людей
- 1999 — в Австралії 54,5 % виборців висловилось проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛИСТОПАДА
- 1771 — Алоїс Зенефельдер, німецький винахідник літографії
- 1811 — Маркіян Шашкевич, український письменник, поет, культурно-громадський діяч та очільник "Руської трійці"
- 1814 — Адольф Сакс, бельгійський майстер духових інструментів, винахідник саксофона
- 1855 — Дмитро Яворницький, український історик, дослідник козацтва та письменник
- 1860 — Ігнацій Ян Падеревський, польський піаніст-віртуоз, композитор та політик
- 1861 — Джеймс Нейсміт, канадський вчитель фізкультури, винахідник гри в баскетбол
- 1880 — Роберт Музіль, австрійський письменник та есеїст, драматург та театральний критик.
- 1918 — Куп'як Дмитро, активний діяч ОУН та СБ ОУН, підприємець та меценат
- 1931 — Майк Ніколс (Михайло Пешковський), американський оскароносний режисер (Випускник, Хто боїться Вірджинії Вульф?)
- 1936 — Браз Йосип Еммануїлович, український живописець та графік
- 1936 — Еміль Лотяну, молдовський режисер
- 1952 — Майкл Каннінгем, відомий американський письменник (Будинок на краю світу, Години)
- 1970 — Ітан Гоук, популярний американський актор (Місячний лицар, Сіністер, Товариство мертвих поетів)
- 1988 — Емма Стоун, популярна американська акторка (Легковажна я, Ла-Ла-Ленд, Маніяк, Зомбіленд, Круелла)
- 1988 — Кончіта Вурст, австрійський/а зірка, переможець "Євробачення 2014"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день стати в калюжу чи у яму, то життя буде щасливим та довгим;
- Якщо на вулиці за вами йде білий собака, то рік буде вдалим;
- Якщо дуже багато ворон, то скоро прийдуть снігопади;
- Якщо на світанку густий туман, то день буде ясним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна стримувати емоції та закриватись в собі;
- Не можна проявляти гординю та нездоровий егоїзм;
- Не можна відмовлятись від допомоги;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна тримати у домівці зламані речі.
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