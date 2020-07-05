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6 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 липня – понеділок

Сьогодні, 6 липня, у світі відзначають Всесвітній день поцілунку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У народі 6 липня, напередодні Івана Купала, відзначається день Горпини Купальниці. Вважалося, що в цей період потрібно обов'язково попаритися в лазні і скупатися в річці – це корисно для здоров'я і омолодження. Також в ніч з Горпини на Купала – найкращий час для пошуку скарбів і магічних ритуалів. Прикмета дня: якщо на Горпину посіяти ріпу, вона вродить багато.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 6 липня, іменини відзначають власники таких імен: Горпина, Христина, Ірина, Софія, Олександр, Олексій, Антон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день поцілунку
  • 1415 – спалений на багатті лідер чеських протестантів Ян Гус.
  • 1439 – Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію.
  • 1483 – коронований Річард III Англійський.
  • 1658 – царські слуги побили посланника патріарха Никона, що стало початком розриву царя з главою російської церкви
  • 1687 – Ісаак Ньютон опублікував в Лондоні знамениті Philosofiae naturalis principia mathematika.
  • 1785 – долар став національною валютою США.
  • 1854 – в Джексоні (Мічиган) противники рабства створили Республіканську партію США.
  • 1885 – Луї Пастер успішно випробував вакцину проти сказу на 9-річному хлопчику, якого вкусила скажена собака.
  • 1919 – перший трансатлантичний переліт дирижабля.
  • 1941 – встановлено кримінальну відповідальність за поширення неправдивих чуток.
  • 1957 – перша зустріч Джона Леннона і Пола Маккартні.
  • 1969 – дебютний альбом Led Zeppelin став золотим.
  • 1973 – англійська група Queen випустила свій перший сингл Keep Yourself Alive.
  • 1994 – на екрани США вийшов фільм Форрест Гамп.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЛИПНЯ

  • 1766 – Олександр Вільсон, шотландський орнітолог, батько американської орнітології, поет.
  • 1781 – Стамфорд Раффлз, засновник Сінгапуру.
  • 1796 – Микола I, російський імператор (з 1825 року).
  • 1887 – Аннетт Келлерман, австралійська кіноактриса, спортсменка.
  • 1905 – Хуан О'Горман, мексиканський архітектор, забудовник Мехіко.
  • 1913 – Карсон Марк, американський учений, розробник водневої бомби.
  • 1923 – Ненсі Рейган, актриса, дружина Рональда Рейгана, 40-го президента США.
  • 1925 – Білл Хейлі, американський виконавець, з якого пішов відлік ери рок-н-ролу.
  • 1937 – Ада Роговцева, актриса театру і кіно.
  • 1946 – Сильвестр Сталлоне, американський кіноактор, сценарист і режисер.
  • 1946 – Джордж Вокер Буш, 43-й Президент США, колишній губернатор штату Техас, син 41-го президента США Джорджа Буша.
  • 1975 – Кертіс Джексон (50 cent), американський репер, актор, підприємець, виконавчий продюсер.
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Сталлоне

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Соловей задарма не співає – скоро урожай ячменю можна буде зібрати.
  • Якщо ріпу посіяти, то вона обов'язково вродить.
  • За повір'ями, народжений 6 липня щасливий і здатний ділитися своїм везінням з близькими людьми.
6 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 413032

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто виносити сміття
  • Не бажано сваритися з близькими людьми і злитися
  • Не можна викидати залишки зі столу

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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