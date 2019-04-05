6 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 квітня святкується Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру і Всесвітній день настільного тенісу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У православній церкві 6 квітня вшановується пам'ять святих Якова і Захара. Слов'яни розводили у дворах чи на подвір'ях великі багаття, намагаючись у такий спосіб вигнати темряву і прославити світло.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 6 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Захар, Петро, Яків, Стефан, Мартин, Парфен та Степан.

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру – за задумом засновників, Міжнародний день спорту має стати вдалим доповненням Міжнародному Олімпійському дню, що відзначається щорічно 23 червня. У День спорту жителі різних країн також беруть участь в спортивних змаганнях, починаючи з 10-кілометрових забігів і марафонів і включаючи групові спортивні ігри, велосипедні гонки та освітні заходи.

– за задумом засновників, Міжнародний день спорту має стати вдалим доповненням Міжнародному Олімпійському дню, що відзначається щорічно 23 червня. У День спорту жителі різних країн також беруть участь в спортивних змаганнях, починаючи з 10-кілометрових забігів і марафонів і включаючи групові спортивні ігри, велосипедні гонки та освітні заходи. Всесвітній день настільного тенісу – це офіційне міжнародне свято всіх любителів і професіоналів настільного тенісу. Це свято ще дуже молоде – вперше він відзначався 6 квітня 2015 року. Але це не завадило йому відразу стати популярним практично в усьому світі.

Всесвітній день настільного тенісу

ХТО НАРОДИВСЯ 6 КВІТНЯ

1945 – Боб Марлі, ямайський музикант, який популяризував музику реґі.

– Боб Марлі, ямайський музикант, який популяризував музику реґі. 1970 – Ірина Білик, українська співачка, народна артистка України.

– Ірина Білик, українська співачка, народна артистка України. 1968 – Іван Гецко, український футболіст.

Боб Марлі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вночі не дуже холодно, то весна буде ранньою.

Роса вранці – для коней багато корму буде (мався на увазі багатий урожай проса).

Сніг зійшов 6 квітня – буде хороший урожай гречки.

Ударив мороз – буде багатий урожай вівса і проса.

Тепла ніч – прикмета того, що весна швидко прийде.

Сніг розтанув до Благовіщення – значить, в цьому році снігопадів більше не буде.

Потепліло на вулиці – чекай морозів. Однак вони довго не протримаються, і дуже скоро настане літо.

Що не можна робити 6 квітня

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна виносити сміття;

Не вживайте грубих слів;

Не можна братися за нову справу.

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