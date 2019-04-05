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6 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 6 квітня святкується Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру і Всесвітній день настільного тенісу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У православній церкві 6 квітня вшановується пам'ять святих Якова і Захара. Слов'яни розводили у дворах чи на подвір'ях великі багаття, намагаючись у такий спосіб вигнати темряву і прославити світло.

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ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 6 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Захар, Петро, Яків, Стефан, Мартин, Парфен та Степан.

6 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 319129

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру – за задумом засновників, Міжнародний день спорту має стати вдалим доповненням Міжнародному Олімпійському дню, що відзначається щорічно 23 червня. У День спорту жителі різних країн також беруть участь в спортивних змаганнях, починаючи з 10-кілометрових забігів і марафонів і включаючи групові спортивні ігри, велосипедні гонки та освітні заходи.
  • Всесвітній день настільного тенісу – це офіційне міжнародне свято всіх любителів і професіоналів настільного тенісу. Це свято ще дуже молоде – вперше він відзначався 6 квітня 2015 року. Але це не завадило йому відразу стати популярним практично в усьому світі.
Всесвітній день настільного тенісу - фото 319127
Всесвітній день настільного тенісу

ХТО НАРОДИВСЯ 6 КВІТНЯ

  • 1945 – Боб Марлі, ямайський музикант, який популяризував музику реґі.
  • 1970 – Ірина Білик, українська співачка, народна артистка України.
  • 1968 – Іван Гецко, український футболіст.
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Боб Марлі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо вночі не дуже холодно, то весна буде ранньою.
  • Роса вранці – для коней багато корму буде (мався на увазі багатий урожай проса).
  • Сніг зійшов 6 квітня – буде хороший урожай гречки.
  • Ударив мороз – буде багатий урожай вівса і проса.
  • Тепла ніч – прикмета того, що весна швидко прийде.
  • Сніг розтанув до Благовіщення – значить, в цьому році снігопадів більше не буде.
  • Потепліло на вулиці – чекай морозів. Однак вони довго не протримаються, і дуже скоро настане літо.
Що не можна робити 6 квітня - фото 319128
Що не можна робити 6 квітня

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна виносити сміття;
  • Не вживайте грубих слів;
  • Не можна братися за нову справу.

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