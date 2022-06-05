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6 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 червня, у світі відзначають День садівництва, а також День журналіста в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 6 червня, віряни вшановують день пам'яті преподобних стовпників Микита та Симеона. У народі вважалось, що саме у цей день починається літо. Наші предки помітили, що саме 6 червня розквітає шипшина, тож навіть мали особливі обряди, пов'язані з цією рослиною. Кущам розповідали про свої переживання та проблеми і вірили, що шипшина забере всі душевні незгоди. А молоде листя збирали та лікували ним біль у кістках.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 6 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Федір, Семен, Олена, Степан, Оксана, Микита, Іван та Ксенія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День журналіста в Україні
- День садівництва
- День пам'яті у Південній Кореї
- Національний день торгівлі у Чилі
- День Шведського прапора
- День австралійського штату Квінсленд
- Національний день яблучного торта в США
- День Йо-йо
- 1683 — в Англії в Оксфорді відчинився перший у світі публічний музей
- 1882 — американець Генрі Сілі запатентував електричну праску
- 1925 — Волтер Крайслер створив автомобільну корпорацію "Chrysler"
- 1933 — у місті Кемден (штат Нью-Йорк, США) відкрився перший у світі кінотеатр просто неба, де фільми можна було дивитись у власному авто
- 1944 — у Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції
- 1981 — зареєстровано перші випади СНІДу
- 1990 — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ та обрав митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви
- 1991 — президент Радянського Союзу Михайло Горбачов отримав Нобелівську премію миру
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЧЕРВНЯ
- 1530 — Ян Кохановський, польський поет та драматург
- 1599 — Дієго Веласкес, іспанський художник
- 1606 — П'єр Корнель, французький драматург
- 1621 — Петар Зринський, хорватський політик та громадський діяч
- 1841 — Еліза Ожешко, польська письменниця
- 1847 — Олександр Барвінський, український історик, педагог та громадсько-політичний діяч
- 1850 — Карл Фердинанд Браун, німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики "за видатний внесок у створення бездротової телеграфії"
- 1868 — Роберт Фолкон Скотт, англійський дослідник Антарктиди
- 1875 — Томас Манн, німецький письменник
- 1884 — Гуго Борхардт, німецький інженер та конструктор стрілецької зброї
- 1889 — Ігор Сікорський, українсько-американський інженер-авіаконструктор та підприємець
- 1903 — Арам Хачатурян, вірменський композитор
- 1932 — Девід Скотт, американський астронавт
- 1934 — Альберт II, король Бельгії
- 1936 — Роман Вільгельмі, польський актор театру та кіно
- 1937 — Петро Перебийніс, український поет
- 1944 — Монті Александер, американський джазмен
- 1950 — Юрій Спіженко, український онколог, перший міністр охорони здоров'я незалежної України
- 1961 — Том Арая, бас-гітарист треш-метал-гурту Slayer
- 1970 — Джеймс Шаффер, американський рокер, гітарист гурту Korn
- 1990 — Еллі Кендрік, англійська акторка (Щоденник Анни Франк)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо дуже чутно аромат липи, то перший місяць літа буде дощовим;
- Якщо вранці жовте небо, то до негоди;
- Якщо вранці на траві помітно росу, то посилиться вітер;
- Якщо птахи літають високо у небі, то найближчі дні будуть сонячними.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна бажати собі та комусь зла;
- Не можна сваритись та кричати;
- Не можна зациклюватись на тривожних думках;
- Не можна вживати спиртне та жирну їжу;
- Не можна давати та брати у борг;
- Не можна підтримувати безлад вдома;
- Не можна ходити босоніж по росі.
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