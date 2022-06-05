6 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 червня, у світі відзначають День садівництва, а також День журналіста в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 6 червня, віряни вшановують день пам'яті преподобних стовпників Микита та Симеона. У народі вважалось, що саме у цей день починається літо. Наші предки помітили, що саме 6 червня розквітає шипшина, тож навіть мали особливі обряди, пов'язані з цією рослиною. Кущам розповідали про свої переживання та проблеми і вірили, що шипшина забере всі душевні незгоди. А молоде листя збирали та лікували ним біль у кістках.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 6 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Федір, Семен, Олена, Степан, Оксана, Микита, Іван та Ксенія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День журналіста в Україні

День садівництва

День пам'яті у Південній Кореї

Національний день торгівлі у Чилі

День Шведського прапора

День австралійського штату Квінсленд

Національний день яблучного торта в США

День Йо-йо

1683 — в Англії в Оксфорді відчинився перший у світі публічний музей

1882 — американець Генрі Сілі запатентував електричну праску

1925 — Волтер Крайслер створив автомобільну корпорацію "Chrysler"

1933 — у місті Кемден (штат Нью-Йорк, США) відкрився перший у світі кінотеатр просто неба, де фільми можна було дивитись у власному авто

1944 — у Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції

1981 — зареєстровано перші випади СНІДу

1990 — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ та обрав митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви

1991 — президент Радянського Союзу Михайло Горбачов отримав Нобелівську премію миру

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ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЧЕРВНЯ

1530 — Ян Кохановський, польський поет та драматург

1599 — Дієго Веласкес, іспанський художник

1606 — П'єр Корнель, французький драматург

1621 — Петар Зринський, хорватський політик та громадський діяч

1841 — Еліза Ожешко, польська письменниця

1847 — Олександр Барвінський, український історик, педагог та громадсько-політичний діяч

1850 — Карл Фердинанд Браун, німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики "за видатний внесок у створення бездротової телеграфії"

1868 — Роберт Фолкон Скотт, англійський дослідник Антарктиди

1875 — Томас Манн, німецький письменник

1884 — Гуго Борхардт, німецький інженер та конструктор стрілецької зброї

1889 — Ігор Сікорський, українсько-американський інженер-авіаконструктор та підприємець

1903 — Арам Хачатурян, вірменський композитор

1932 — Девід Скотт, американський астронавт

1934 — Альберт II, король Бельгії

1936 — Роман Вільгельмі, польський актор театру та кіно

1937 — Петро Перебийніс, український поет

1944 — Монті Александер, американський джазмен

1950 — Юрій Спіженко, український онколог, перший міністр охорони здоров'я незалежної України

1961 — Том Арая, бас-гітарист треш-метал-гурту Slayer

1970 — Джеймс Шаффер, американський рокер, гітарист гурту Korn

1990 — Еллі Кендрік, англійська акторка (Щоденник Анни Франк)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дуже чутно аромат липи, то перший місяць літа буде дощовим;

Якщо вранці жовте небо, то до негоди;

Якщо вранці на траві помітно росу, то посилиться вітер;

Якщо птахи літають високо у небі, то найближчі дні будуть сонячними.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна бажати собі та комусь зла;

Не можна сваритись та кричати;

Не можна зациклюватись на тривожних думках;

Не можна вживати спиртне та жирну їжу;

Не можна давати та брати у борг;

Не можна підтримувати безлад вдома;

Не можна ходити босоніж по росі.

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