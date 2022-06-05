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6 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 червня – понеділок

Сьогодні, 6 червня, у світі відзначають День садівництва, а також День журналіста в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 6 червня, віряни вшановують день пам'яті преподобних стовпників Микита та Симеона. У народі вважалось, що саме у цей день починається літо. Наші предки помітили, що саме 6 червня розквітає шипшина, тож навіть мали особливі обряди, пов'язані з цією рослиною. Кущам розповідали про свої переживання та проблеми і вірили, що шипшина забере всі душевні незгоди. А молоде листя збирали та лікували ним біль у кістках.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 6 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Федір, Семен, Олена, Степан, Оксана, Микита, Іван та Ксенія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День журналіста в Україні
  • День садівництва
  • День пам'яті у Південній Кореї
  • Національний день торгівлі у Чилі
  • День Шведського прапора
  • День австралійського штату Квінсленд
  • Національний день яблучного торта в США
  • День Йо-йо
  • 1683 — в Англії в Оксфорді відчинився перший у світі публічний музей
  • 1882 — американець Генрі Сілі запатентував електричну праску
  • 1925 — Волтер Крайслер створив автомобільну корпорацію "Chrysler"
  • 1933 — у місті Кемден (штат Нью-Йорк, США) відкрився перший у світі кінотеатр просто неба, де фільми можна було дивитись у власному авто
  • 1944 — у Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції
  • 1981 — зареєстровано перші випади СНІДу
  • 1990 — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ та обрав митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви
  • 1991 — президент Радянського Союзу Михайло Горбачов отримав Нобелівську премію миру
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Man Chung on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЧЕРВНЯ

  • 1530 — Ян Кохановський, польський поет та драматург
  • 1599 — Дієго Веласкес, іспанський художник
  • 1606 — П'єр Корнель, французький драматург
  • 1621 — Петар Зринський, хорватський політик та громадський діяч
  • 1841 — Еліза Ожешко, польська письменниця
  • 1847 — Олександр Барвінський, український історик, педагог та громадсько-політичний діяч
  • 1850 — Карл Фердинанд Браун, німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики "за видатний внесок у створення бездротової телеграфії"
  • 1868 — Роберт Фолкон Скотт, англійський дослідник Антарктиди
  • 1875 — Томас Манн, німецький письменник
  • 1884 — Гуго Борхардт, німецький інженер та конструктор стрілецької зброї
  • 1889 — Ігор Сікорський, українсько-американський інженер-авіаконструктор та підприємець
  • 1903 — Арам Хачатурян, вірменський композитор
  • 1932 — Девід Скотт, американський астронавт
  • 1934 — Альберт II, король Бельгії
  • 1936 — Роман Вільгельмі, польський актор театру та кіно
  • 1937 — Петро Перебийніс, український поет
  • 1944 — Монті Александер, американський джазмен
  • 1950 — Юрій Спіженко, український онколог, перший міністр охорони здоров'я незалежної України
  • 1961 — Том Арая, бас-гітарист треш-метал-гурту Slayer
  • 1970 — Джеймс Шаффер, американський рокер, гітарист гурту Korn
  • 1990 — Еллі Кендрік, англійська акторка (Щоденник Анни Франк)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо дуже чутно аромат липи, то перший місяць літа буде дощовим;
  • Якщо вранці жовте небо, то до негоди;
  • Якщо вранці на траві помітно росу, то посилиться вітер;
  • Якщо птахи літають високо у небі, то найближчі дні будуть сонячними.
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Artur Nasyrov on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна бажати собі та комусь зла;
  • Не можна сваритись та кричати;
  • Не можна зациклюватись на тривожних думках;
  • Не можна вживати спиртне та жирну їжу;
  • Не можна давати та брати у борг;
  • Не можна підтримувати безлад вдома;
  • Не можна ходити босоніж по росі.

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