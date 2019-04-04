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5D-порно: в амстердамському кварталі червоних ліхтарів відкрився незвичайний кінотеатр

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5D-порно в Амстердамі - фото 1
5D-порно в Амстердамі / dutchreview

В Амстердамі відкрили перший 5D-порнокінотеатрі, який отримав назву 5D Porn. У закладі лише один зал на 18 персон, але відчуття від нього незабутні.

У кінотеатрі будуть демонструвати еротичні фільми у форматі 3D, але з додатковими ефектами, зокрема з водою, вітром, світловими ефектами, вібруючими сидіннями та іншим. Все це синхронізують з тим, що відбувається на екрані. Тривалість кожного фільму – шість хвилин, а вартість одного квитка складе 12,5 євро.

І ще: В Амстердамі заборонять екскурсії по Кварталу червоних ліхтарів

За словами засновниці кінотеатру Наталі, автор усіх фільмів – порнопродюсер Кім Холланд. Він зняв їх спеціально для показу в 5D кінотеатрі.

"Це фільм про хлопця, який приїжджає в Амстердам і відправляється в Квартал червоних ліхтарів, про його сексуальні пригоди. Наприклад, він відвідує знаменитий стрип-клуб Bananenbar, вітрини з повіями, займається сексом в пінній ванні і так далі. У фільмі багато гумору. Ми помітили, що жінкам це подобається. Це не фільм про хлопців, які просто приходять зробити справу", – розповіла Наталі.

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Джерело: thesun
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