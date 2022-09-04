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5 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 вересня, у світі відзначають Міжнародний день благодійності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 5 вересня, церква відзначає день пам'яті мученика Луппа Солунського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 5 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Євтихій, Єлизавета, Ірина, Каллініком, Лупп (Луп), Флорентій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день благодійності.
- 1800 — Королівство Великої Британії захопило Мальту.
- 1905 — підписання Портсмутського договору, закінчення російсько-японської війни.
- 1918 — Раднарком Російської СФРР видав декрет про початок червоного терору.
- 1918 — Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка — перша кінозірка. В Першу світову війну у Французькій республіці американський солдат підібрав у розбомбленому розпліднику крихітне цуценя й відвіз із собою. Пес виріс незвичайно розумним, знявся майже в трьох десятках фільмів кіностудії "Warner Brothers", вів на радіо власне шоу й заслужив почесну Зірку на голлівудській Алеї слави.
- 1929 — прем'єр Французької республіки Арістід Бріан запропонував об'єднати європейські держави в одну.
- 1939 — США проголосили нейтралітет в Другій світовій війні.
- 1957 — вийшов у світ роман Джека Керуака "На дорозі" — одна з найкращих книг про покоління бітників.
- 1964 — група The Animals посіла перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні "The House of the Rising Sun".
- 1991 — відбувся перший відкритий фестиваль кіно країн СНД і Балтії — "Кіношок".
- 1998 — пісня "If You Tolerate This" групи Manic Street Preachers очолила чарт. Того ж дня вперше за свою довгу історію група Aerosmith очолила американський хіт-парад з піснею "I Don't Want to Miss a Thing", саундтреком до фільму "Армагеддон".
- 2014 — у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втратили 42 бійці загиблими і зниклими безвісти.
- 2019 — заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального, суперечить нормам Конституції України.
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ВЕРЕСНЯ
- 1905 — Артур Кестлер, британський письменник і журналіст, уродженець Угорщини; найбільш відомий його роман "Ніч ополудні" (1940) про епоху "великого терору" у СРСР 1930-х років.
- 1906 — Санніленд Слім (справжнє ім'я Альберт Луендрю) (пом. 1995), американський блюзовий піаніст.
- 1912 — Джон Кейдж, американський композитор-авангардист.
- 1939 — Джордж Лазенбі, австралійський кіноактор, один з виконавців ролі Джеймса Бонда.
- 1940 — Ракель Велч, акторка ("Мільйон років до нашої ери").
- 1946 — Фредді Мерк'юрі, лідер британської групи Queen.
- 1947 — Валентин Гордійчук, український художник-ілюстратор.
- 1951 — Майкл Кітон, американський кіноактор ("Бетмен").
- 1958 — Олександр Денисенко, український літератор, актор, режисер. Син кіноакторки Наталії Наум та кінорежисера Володимира Денисенка, брат актора та режисера Тараса Денисенка.
- 1964 — Сергій Лозниця, український режисер документальних та художніх фільмів.
- 1973 — Роуз Макгавен, американська акторка.
- 1976 — Тетяна Гуцу, українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо журавлі летять низько над землею, то зима буде пізньою і теплою.
- Теплий день – до теплого вересня.
- Журавлі на південь полетіли – до ранньої зими.
- Гроза обіцяє морозну зиму.
- Якщо ранкових заморозків в цей час немає, то і вересень буде теж теплим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна скупитися.
- Заборонено розмовляти з незнайомцями.
- У цей день краще не починати нові справи.
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