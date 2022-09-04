5 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 вересня, у світі відзначають Міжнародний день благодійності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 5 вересня, церква відзначає день пам'яті мученика Луппа Солунського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 5 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Євтихій, Єлизавета, Ірина, Каллініком, Лупп (Луп), Флорентій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день благодійності.

1800 — Королівство Великої Британії захопило Мальту.

1905 — підписання Портсмутського договору, закінчення російсько-японської війни.

1918 — Раднарком Російської СФРР видав декрет про початок червоного терору.

1918 — Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка — перша кінозірка. В Першу світову війну у Французькій республіці американський солдат підібрав у розбомбленому розпліднику крихітне цуценя й відвіз із собою. Пес виріс незвичайно розумним, знявся майже в трьох десятках фільмів кіностудії "Warner Brothers", вів на радіо власне шоу й заслужив почесну Зірку на голлівудській Алеї слави.

1929 — прем'єр Французької республіки Арістід Бріан запропонував об'єднати європейські держави в одну.

1939 — США проголосили нейтралітет в Другій світовій війні.

1957 — вийшов у світ роман Джека Керуака "На дорозі" — одна з найкращих книг про покоління бітників.

1964 — група The Animals посіла перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні "The House of the Rising Sun".

1991 — відбувся перший відкритий фестиваль кіно країн СНД і Балтії — "Кіношок".

1998 — пісня "If You Tolerate This" групи Manic Street Preachers очолила чарт. Того ж дня вперше за свою довгу історію група Aerosmith очолила американський хіт-парад з піснею "I Don't Want to Miss a Thing", саундтреком до фільму "Армагеддон".

2014 — у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втратили 42 бійці загиблими і зниклими безвісти.

2019 — заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального, суперечить нормам Конституції України.

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ВЕРЕСНЯ

1905 — Артур Кестлер, британський письменник і журналіст, уродженець Угорщини; найбільш відомий його роман "Ніч ополудні" (1940) про епоху "великого терору" у СРСР 1930-х років.

1906 — Санніленд Слім (справжнє ім'я Альберт Луендрю) (пом. 1995), американський блюзовий піаніст.

1912 — Джон Кейдж, американський композитор-авангардист.

1939 — Джордж Лазенбі, австралійський кіноактор, один з виконавців ролі Джеймса Бонда.

1940 — Ракель Велч, акторка ("Мільйон років до нашої ери").

1946 — Фредді Мерк'юрі, лідер британської групи Queen.

1947 — Валентин Гордійчук, український художник-ілюстратор.

1951 — Майкл Кітон, американський кіноактор ("Бетмен").

1958 — Олександр Денисенко, український літератор, актор, режисер. Син кіноакторки Наталії Наум та кінорежисера Володимира Денисенка, брат актора та режисера Тараса Денисенка.

1964 — Сергій Лозниця, український режисер документальних та художніх фільмів.

1973 — Роуз Макгавен, американська акторка.

1976 — Тетяна Гуцу, українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка.

Фредді Мерк'юрі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо журавлі летять низько над землею, то зима буде пізньою і теплою.

Теплий день – до теплого вересня.

Журавлі на південь полетіли – до ранньої зими.

Гроза обіцяє морозну зиму.

Якщо ранкових заморозків в цей час немає, то і вересень буде теж теплим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна скупитися.

Заборонено розмовляти з незнайомцями.

У цей день краще не починати нові справи.

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