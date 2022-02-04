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5 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 лютого, у світі відзначають Міжнародний день проєктування UI/UX та Всесвітній день Нутелли, а віряни вшановують День пам'яті святої Агати. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 5 лютого, віряни вшановують День пам'яті святої Агати.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 5 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Агата, Климент, Агатангел, Євдокія, Феоктист, Геннадій, Федір, Павлин, Овсій, Денис. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день Нутели.
- Міжнародний день проєктування UI/UX.
- 1924 — радіо BBC почало передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу.
- 1928 — німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезував вітамін D, брак якого спричиняє рахіт.
- 1935 — у Нью-Йорку організатори професійного боксу прийняли рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати понад 15 раундів.
- 1936 — на екрани США вийшов новий фільм Чарлі Чапліна "Нові часи".
- 1946 — набув чинності "Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон".
- 1952 — Нью-Йорк став першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори.
- 1953 — у нью-йоркському Roxy Theatre пройшла прем'єра діснеєвського фільму "Пітер Пен".
- 1956 — завершилися VII Зимові Олімпійські ігри на італійському курорті Кортіна д'Ампеццо.
- 1977 — заарештовані лідери Української Гельсінської групи Микола Руденко й Олекса Тихий.
- 1979 — Аргентина відкрила антарктичну науково-дослідну станцію Бельграно II.
- 1982 — через польські події уряд Великої Британії запровадив економічні санкції проти СРСР.
- 1986 — в СРСР прийнято постанови про створення кооперативів у сфері споживання, громадського харчування та послуг.
- 1989 — почав мовлення всеєвропейський канал Eurosport.
- 1991 — столиця Киргизії, що 65 років мала ім'я Фрунзе, перейменована в Бішкек.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією.
- 1998 — у Сімферополі вибухом смертельно поранений заступник голови Ради міністрів Криму Олександр Сафонцев.
- 1999 — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці.
- 2000 — петербурзький ОМОН вчинив масове вбивство 56-60 мирних жителів у Чечні.
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛЮТОГО
- 1914 — Вільям Берроуз, американський письменник, натхненник руху бітників.
- 1934 — Генк Аарон, американський бейсболіст.
- 1939 — Рустам Ібрагімбеков, азербайджанський письменник, кіносценарист.
- 1943 — Майкл Манн, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.
- 1948 — Свен Горан Ерікссон, шведський футбольний тренер.
- 1971 — Сара Еванс, американська кантрі-співачка та автор пісень.
- 1985 — Кріштіану Роналду, португальський футболіст.
- 1992 — Неймар, бразильський футболіст, нападник збірної Бразилії з футболу та французького ПСЖ.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на полях лежить багато снігу, буде влітку багатий урожай хліба.
- Морозний та сонячний день 5 лютого обіцяє спекотний серпень.
- Сонечко світить яскраво до вечора — до ранньої та погожої весни.
- Білки скачуть по деревах – буде найближчим часом відлига.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто скупитися і відмовляти у допомозі.
- Не можна танцювати та веселитися в цей день.
- Краще у цей день не залишати будинок неприбраним.
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