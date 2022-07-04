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5 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 липня, в Україні відзначають День звільнення міста Краматорська від російської окупації у 2014 році. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
5 липня в православній церкві шанується день пам'яті священномученика Євсевія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 5 липня, іменини відзначають власники таких імен: Уляна, Галактіон, Генадій, Григорій, Василь, Федір, Гаврило. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День звільнення міста Краматорська від російської окупації.
- 1919 — після 9-годинного бою війська УНР зайняли Жмеринку. Червоноармійці, відступаючи, підірвали тунель і зіпсували 36 паровозів.
- 1939 — у Миколаєві здано в експлуатацію міську каналізацію.
- 1941 — у Кракові німецькою поліцією заарештований і депортований до Берліна провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера.
- 1946 — вперше показали людям купальник-бікіні.
- 1954 — Елвіс Преслі записав свою першу пісню "That's All Right, Mama".
- 1965 — у м. Калуш (Івано-Франківська область) став до ладу хімічно-металургійний комбінат.
- 1965 — у м. Києві розпочато будівництво нового житлового масиву Оболонь.
- 1974 — у м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписала Всесвітню поштову конвенцію.
- 1985 — Сергій Бубка переміг на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см.
- 1991 — Верховна Рада УРСР ухвалила заяву про безпідставність територіальних претензій Румунії до України стосовно Північної Буковини та Подунав'я.
- 1994 — в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувся перший випуск слухачів.
- 1994 — 809 населених пунктів у семи областях України залишилися без електропостачання внаслідок урагану. Завдано значних збитків населеним пунктам і посівам.
- 2014 — українські війська звільнили місто Слов'янськ та місто Краматорськ від бойовиків "ДНР".
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛИПНЯ
- 1911 — Жорж Помпіду, президент Франції (1969–1974).
- 1919 — Олена Скоропадська, молодша дочка останнього гетьмана України Павла Скоропадського.
- 1939 — Павло Морозенко, радянський актор театру і кіно, Заслужений артист УРСР.
- 1952 — Іван Заєць, український політик.
- 1954 — Майкл Седлер, канадський рок-співак (Saga).
- 1955 — Ярослав Федоришин, актор, режисер, засновник і художній керівник львівського театру "Воскресіння".
- 1986 — Юрій Чебан, український веслувальник-каноїст, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (2012, 2016), бронзовий призер Олімпійських ігор (2008). Заслужений майстер спорту України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вдень йде дощ – чекай доброго врожаю.
- Занадто спекотна погода – в грудні чекайте сильних морозів.
- Комарі літають роєм – на гарну погоду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні краще не йти на шопінг.
- У цей день заборонено обговорювати інших людей.
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