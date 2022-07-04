5 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 липня, в Україні відзначають День звільнення міста Краматорська від російської окупації у 2014 році. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

5 липня в православній церкві шанується день пам'яті священномученика Євсевія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 5 липня, іменини відзначають власники таких імен: Уляна, Галактіон, Генадій, Григорій, Василь, Федір, Гаврило. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День звільнення міста Краматорська від російської окупації.

1919 — після 9-годинного бою війська УНР зайняли Жмеринку. Червоноармійці, відступаючи, підірвали тунель і зіпсували 36 паровозів.

1939 — у Миколаєві здано в експлуатацію міську каналізацію.

1941 — у Кракові німецькою поліцією заарештований і депортований до Берліна провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера.

1946 — вперше показали людям купальник-бікіні.

1954 — Елвіс Преслі записав свою першу пісню "That's All Right, Mama".

1965 — у м. Калуш (Івано-Франківська область) став до ладу хімічно-металургійний комбінат.

1965 — у м. Києві розпочато будівництво нового житлового масиву Оболонь.

1974 — у м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписала Всесвітню поштову конвенцію.

1985 — Сергій Бубка переміг на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см.

1991 — Верховна Рада УРСР ухвалила заяву про безпідставність територіальних претензій Румунії до України стосовно Північної Буковини та Подунав'я.

1994 — в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувся перший випуск слухачів.

1994 — 809 населених пунктів у семи областях України залишилися без електропостачання внаслідок урагану. Завдано значних збитків населеним пунктам і посівам.

2014 — українські війська звільнили місто Слов'янськ та місто Краматорськ від бойовиків "ДНР".

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛИПНЯ

1911 — Жорж Помпіду, президент Франції (1969–1974).

1919 — Олена Скоропадська, молодша дочка останнього гетьмана України Павла Скоропадського.

1939 — Павло Морозенко, радянський актор театру і кіно, Заслужений артист УРСР.

1952 — Іван Заєць, український політик.

1954 — Майкл Седлер, канадський рок-співак (Saga).

1955 — Ярослав Федоришин, актор, режисер, засновник і художній керівник львівського театру "Воскресіння".

1986 — Юрій Чебан, український веслувальник-каноїст, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (2012, 2016), бронзовий призер Олімпійських ігор (2008). Заслужений майстер спорту України.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вдень йде дощ – чекай доброго врожаю.

Занадто спекотна погода – в грудні чекайте сильних морозів.

Комарі літають роєм – на гарну погоду.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні краще не йти на шопінг.

У цей день заборонено обговорювати інших людей.

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