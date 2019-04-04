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5 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 квітня, у світі відзначають Міжнародний день супу та День незапланованої тверезості. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Церковний календар свідчить, що 5 квітня Церква Свята (східного обряду) віддає честь святому преподобномученику Никону та учням його, з ним замученим.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лідія, Марія, Василь, Никон, Іван, Юрій, Лука, Феліція, Пахом. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день супу
- День позбавлення від власних страхів
- День гордої феміністки
- Міжнародний день сюрпризів
- День незапланованої тверезості
- День багатодітної матері
- 1710 – Пилипом Орликом підписаний "Статут Війська Запорізького" – першої української конституції
- 1722 – голландський мореплавець Якоб Роґґевен відкрив острів Пасхи
- 1814 – французький імператор Наполеон I зрікся престолу, і отримав у власність острів Ельба
- 1896 – в Афінах відкрилися перші сучасні Олімпійські ігри
- 1989 – у Польщі дали дозвіл на діяльність профспілкового об’єднання "Солідарність"
У Афінах відкрилися перші сучасні Олімпійські ігри
ХТО НАРОДИВСЯ 5 КВІТНЯ
- 1588 – Томас Гоббс, англійський філософ-матеріаліст і математик.
- 1784 – Луї Шпор, німецький композитор, скрипаль-віртуоз, диригент і педагог, який першим застосував диригентську паличку.
- 1827 – Джозеф Лістер, англійський хірург, застосував у лікувальній практиці антисептик.
- 1882 – В’ячеслав Липинський, український історик і публіцист, який був за походженням поляком, свідомо став українським патріотом.
- 1894 – Лоуренс Белл, американський авіаконструктор, який сконструював перший надзвуковий літак.
- 1950 – Агнета Фельтског, вокалістка шведської групи "ABBA".
Агнета Фельтског – вокалістка ABBA
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- 5 квітня всі джерела і поряд з ними насипали зернятками, хлібними крихтами, насінням льону та соняшника, щоби закликати птахів.
У цей день в народі слід було прибирати в будинку, а також у дворі. Необхідно було витрушувати ліжко, прибирати сміття, а також міняти солому в матрацах.
- Для того, щоб вигнати з дому нечисть, 5 квітня використовували настій м'яти, яким мили столи, підлоги, а також лавки.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна лихословити, щоби не випустити своє щастя.
- Також у Никонів день не варто погано говорити про своїх недругів. У цей день слід бажати всім добра.
- 5 квітня не можна зловживати спиртними напоями та масними стравами.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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