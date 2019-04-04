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5 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 квітня - п'ятниця

Сьогодні, 5 квітня, у світі відзначають Міжнародний день супу та День незапланованої тверезості. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 5 квітня Церква Свята (східного обряду) віддає честь святому преподобномученику Никону та учням його, з ним замученим.

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ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лідія, Марія, Василь, Никон, Іван, Юрій, Лука, Феліція, Пахом. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

5 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день супу
  • День позбавлення від власних страхів
  • День гордої феміністки
  • Міжнародний день сюрпризів
  • День незапланованої тверезості
  • День багатодітної матері
  • 1710 – Пилипом Орликом підписаний "Статут Війська Запорізького" – першої української конституції
  • 1722 – голландський мореплавець Якоб Роґґевен відкрив острів Пасхи
  • 1814 – французький імператор Наполеон I зрікся престолу, і отримав у власність острів Ельба
  • 1896 – в Афінах відкрилися перші сучасні Олімпійські ігри
  • 1989 – у Польщі дали дозвіл на діяльність профспілкового об’єднання "Солідарність"
У Афінах відкрилися перші сучасні Олімпійські ігри - фото 318693
У Афінах відкрилися перші сучасні Олімпійські ігри

ХТО НАРОДИВСЯ 5 КВІТНЯ

  • 1588 – Томас Гоббс, англійський філософ-матеріаліст і математик.
  • 1784 – Луї Шпор, німецький композитор, скрипаль-віртуоз, диригент і педагог, який першим застосував диригентську паличку.
  • 1827 – Джозеф Лістер, англійський хірург, застосував у лікувальній практиці антисептик.
  • 1882 – В’ячеслав Липинський, український історик і публіцист, який був за походженням поляком, свідомо став українським патріотом.
  • 1894 – Лоуренс Белл, американський авіаконструктор, який сконструював перший надзвуковий літак.
  • 1950 – Агнета Фельтског, вокалістка шведської групи "ABBA".
Агнета Фельтског – вокалістка ABBA - фото 318694
Агнета Фельтског – вокалістка ABBA

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • 5 квітня всі джерела і поряд з ними насипали зернятками, хлібними крихтами, насінням льону та соняшника, щоби закликати птахів.
    У цей день в народі слід було прибирати в будинку, а також у дворі. Необхідно було витрушувати ліжко, прибирати сміття, а також міняти солому в матрацах.
  • Для того, щоб вигнати з дому нечисть, 5 квітня використовували настій м'яти, яким мили столи, підлоги, а також лавки.
5 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 318695

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  1. У цей день не можна лихословити, щоби не випустити своє щастя.
  2. Також у Никонів день не варто погано говорити про своїх недругів. У цей день слід бажати всім добра.
  3. 5 квітня не можна зловживати спиртними напоями та масними стравами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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