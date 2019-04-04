5 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 квітня, у світі відзначають Міжнародний день супу та День незапланованої тверезості. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 5 квітня Церква Свята (східного обряду) віддає честь святому преподобномученику Никону та учням його, з ним замученим.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лідія, Марія, Василь, Никон, Іван, Юрій, Лука, Феліція, Пахом. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день супу

День позбавлення від власних страхів

День гордої феміністки

Міжнародний день сюрпризів

День незапланованої тверезості

День багатодітної матері

1710 – Пилипом Орликом підписаний "Статут Війська Запорізького" – першої української конституції

1722 – голландський мореплавець Якоб Роґґевен відкрив острів Пасхи

1814 – французький імператор Наполеон I зрікся престолу, і отримав у власність острів Ельба

1896 – в Афінах відкрилися перші сучасні Олімпійські ігри

1989 – у Польщі дали дозвіл на діяльність профспілкового об’єднання "Солідарність"

У Афінах відкрилися перші сучасні Олімпійські ігри

ХТО НАРОДИВСЯ 5 КВІТНЯ

1588 – Томас Гоббс, англійський філософ-матеріаліст і математик.

1784 – Луї Шпор, німецький композитор, скрипаль-віртуоз, диригент і педагог, який першим застосував диригентську паличку.

1827 – Джозеф Лістер, англійський хірург, застосував у лікувальній практиці антисептик.

1882 – В’ячеслав Липинський, український історик і публіцист, який був за походженням поляком, свідомо став українським патріотом.

1894 – Лоуренс Белл, американський авіаконструктор, який сконструював перший надзвуковий літак.

1950 – Агнета Фельтског, вокалістка шведської групи "ABBA".

Агнета Фельтског – вокалістка ABBA

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

5 квітня всі джерела і поряд з ними насипали зернятками, хлібними крихтами, насінням льону та соняшника, щоби закликати птахів.

У цей день в народі слід було прибирати в будинку, а також у дворі. Необхідно було витрушувати ліжко, прибирати сміття, а також міняти солому в матрацах.

У цей день в народі слід було прибирати в будинку, а також у дворі. Необхідно було витрушувати ліжко, прибирати сміття, а також міняти солому в матрацах. Для того, щоб вигнати з дому нечисть, 5 квітня використовували настій м'яти, яким мили столи, підлоги, а також лавки.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна лихословити, щоби не випустити своє щастя. Також у Никонів день не варто погано говорити про своїх недругів. У цей день слід бажати всім добра. 5 квітня не можна зловживати спиртними напоями та масними стравами.

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