5 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 грудня, відзначають Всесвітній день ґрунтів, Міжнародний день ніндзя, а також ніч Крампуса у деяких європейських країнах. В Україні відзначають День ґрунтознавця та День працівників статистики. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 5 грудня, вшановують пам'ять апостолів з 70: Филимона та Архипа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 5 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Архип, Федір, Олексій, Тадей, Опанас, Павло, Петро, Василь, Михайло, Валерія, Володимир, Максим, Іван, Герасим та Ілля.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку

Всесвітній день ґрунтів

Міжнародний день ніндзя

День ґрунтознавця в Україні

День працівників статистики в Україні

Ніч Крампуса в Австрії та інших країнах Європи (моторошний персонаж з рогами з різдвяного фольклору, що карає дітей, які погано поводились. Протилежність до Миколая)

Кубинський день будівельника

1484 — Папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надав інквізиторам широкі повноваження щодо полювання на відьом

1492 — під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (зараз Гаїті)

1496 — Король Португалії Мануел I наказав вигнати євреїв із країни

1683 — відбулася битва під Кіцканами між козацькими і татарськими силами

1766 — Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, провів свій перший аукціон у Лондоні. А тепер аукціон "Крістіз" є найвідомішим у світі

1848 — Президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, через що почалась золота лихоманка 1849 року

1854 — під час Кримської війни під Інкерманом пройшла битва, яка закінчилась поразкою Російської імперії

1879 — у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію (АТС)

1904 — під час російсько-японської війни японці розгромили російський імператорський флот у Порт-Артурі

1908 — у Пітсбурзі пройшов перший матч з американського футболу

1917 — відкрито Українську академію мистецтв

1918 — Проголошено Руську Народну Республіку Лемків

1918 — укладено Договір про дружбу та співпрацю між Українською Державою та Грузинською Демократичною Республікою

1918 — почалися бої за Хирів між військами УГА та польськими частинами

1919 — під тиском ворожих армій головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра виїхав у Польщу

1929 — у США створено першу у світі організацію нудистів

1933 — у США скасували "сухий закон", введений у 1919

1936 — у СРСР ухвалено так звану"сталінську" Конституцію

1944 — у Німеччині оголошений призов в армію жінок віком від 18 років

1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю

1971 — у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Шевченку

1976 — на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті (Кривий Ріг) змонтували найбільший у світі магнітний сепаратор

1989 — у Києві пройшов перший фестиваль "Музичні прем'єри сезону"

1991 — Головою Верховної Ради України обрано Івана Плюща (замість Леоніда Кравчука, який став Президентом України)

1991 — незалежність України визнали Аргентина, Болгарія, Болівія, росія та Хорватія

1994 — в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті погоджено меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав — США, Великої Британії та росії

2001 — розпочався перший Всеукраїнський перепис населення

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ХТО НАРОДИВСЯ 5 ГРУДНЯ

1782 — Мартін ван Бюрен, 8-й президент Сполучених Штатів Америки

1870 — Олександр Чехович, український військовий юрист та генерал-хорунжий

1878 — Олександр Олесь (Кандиба), український поет

1881 — Митрофан Богаєвський, ідеолог донського козацтва, голова Донського Військового Кругу

1899 — Санні Бой Вільямсон II, американський блюзовий співак та музикант

1901 — Волт Дісней, американський художник-аніматор (мультиплікатор), режисер та продюсер, засновник компанії "Walt Disney Productions", яка зараз є медіаімперією "The Walt Disney Company"

1904 — Михайло Дерегус, український графік і живописець

1931 — Григір Тютюнник, український письменник (Три зозулі з поклоном, Климко, Вогник далеко в степу)

1932 — Літл Річард, американський рок-музикант, один із засновників рок-н-ролу

1966 — Патрісія Каас, легендарна французька естрадна співачка

1974 — Ельбрус Тедєєв, український борець

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день тепло, то зима видасться сніжною і затяжною;

Якщо вночі навколо Місяця видно серпанок, то варто готуватись до морозів;

Якщо на водоймах багато криги, то скоро буде відлига;

Якщо на березі ще залишилось листя, то попереду коротка, але дуже холодна зима;

Якщо в цей день заварити трав'яний чай, то можна позбутись від будь-яких недуг;

У цей день заведено зустрічатись з друзями за смачною їжею та розвагами, щоб залучити у дім щастя та достаток.

Ian Schneider on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна виходити з дому до світанку;

Не можна наближатись до водойм;

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна зловживати спиртним;

Не можна давати та брати у борг.

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