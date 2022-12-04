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5 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 грудня, відзначають Всесвітній день ґрунтів, Міжнародний день ніндзя, а також ніч Крампуса у деяких європейських країнах. В Україні відзначають День ґрунтознавця та День працівників статистики. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 5 грудня, вшановують пам'ять апостолів з 70: Филимона та Архипа.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 5 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Архип, Федір, Олексій, Тадей, Опанас, Павло, Петро, Василь, Михайло, Валерія, Володимир, Максим, Іван, Герасим та Ілля. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку
- Всесвітній день ґрунтів
- Міжнародний день ніндзя
- День ґрунтознавця в Україні
- День працівників статистики в Україні
- Ніч Крампуса в Австрії та інших країнах Європи (моторошний персонаж з рогами з різдвяного фольклору, що карає дітей, які погано поводились. Протилежність до Миколая)
- Кубинський день будівельника
- 1484 — Папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надав інквізиторам широкі повноваження щодо полювання на відьом
- 1492 — під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (зараз Гаїті)
- 1496 — Король Португалії Мануел I наказав вигнати євреїв із країни
- 1683 — відбулася битва під Кіцканами між козацькими і татарськими силами
- 1766 — Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, провів свій перший аукціон у Лондоні. А тепер аукціон "Крістіз" є найвідомішим у світі
- 1848 — Президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, через що почалась золота лихоманка 1849 року
- 1854 — під час Кримської війни під Інкерманом пройшла битва, яка закінчилась поразкою Російської імперії
- 1879 — у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію (АТС)
- 1904 — під час російсько-японської війни японці розгромили російський імператорський флот у Порт-Артурі
- 1908 — у Пітсбурзі пройшов перший матч з американського футболу
- 1917 — відкрито Українську академію мистецтв
- 1918 — Проголошено Руську Народну Республіку Лемків
- 1918 — укладено Договір про дружбу та співпрацю між Українською Державою та Грузинською Демократичною Республікою
- 1918 — почалися бої за Хирів між військами УГА та польськими частинами
- 1919 — під тиском ворожих армій головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра виїхав у Польщу
- 1929 — у США створено першу у світі організацію нудистів
- 1933 — у США скасували "сухий закон", введений у 1919
- 1936 — у СРСР ухвалено так звану"сталінську" Конституцію
- 1944 — у Німеччині оголошений призов в армію жінок віком від 18 років
- 1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю
- 1971 — у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Шевченку
- 1976 — на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті (Кривий Ріг) змонтували найбільший у світі магнітний сепаратор
- 1989 — у Києві пройшов перший фестиваль "Музичні прем'єри сезону"
- 1991 — Головою Верховної Ради України обрано Івана Плюща (замість Леоніда Кравчука, який став Президентом України)
- 1991 — незалежність України визнали Аргентина, Болгарія, Болівія, росія та Хорватія
- 1994 — в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті погоджено меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав — США, Великої Британії та росії
- 2001 — розпочався перший Всеукраїнський перепис населення
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ГРУДНЯ
- 1782 — Мартін ван Бюрен, 8-й президент Сполучених Штатів Америки
- 1870 — Олександр Чехович, український військовий юрист та генерал-хорунжий
- 1878 — Олександр Олесь (Кандиба), український поет
- 1881 — Митрофан Богаєвський, ідеолог донського козацтва, голова Донського Військового Кругу
- 1899 — Санні Бой Вільямсон II, американський блюзовий співак та музикант
- 1901 — Волт Дісней, американський художник-аніматор (мультиплікатор), режисер та продюсер, засновник компанії "Walt Disney Productions", яка зараз є медіаімперією "The Walt Disney Company"
- 1904 — Михайло Дерегус, український графік і живописець
- 1931 — Григір Тютюнник, український письменник (Три зозулі з поклоном, Климко, Вогник далеко в степу)
- 1932 — Літл Річард, американський рок-музикант, один із засновників рок-н-ролу
- 1966 — Патрісія Каас, легендарна французька естрадна співачка
- 1974 — Ельбрус Тедєєв, український борець
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день тепло, то зима видасться сніжною і затяжною;
- Якщо вночі навколо Місяця видно серпанок, то варто готуватись до морозів;
- Якщо на водоймах багато криги, то скоро буде відлига;
- Якщо на березі ще залишилось листя, то попереду коротка, але дуже холодна зима;
- Якщо в цей день заварити трав'яний чай, то можна позбутись від будь-яких недуг;
- У цей день заведено зустрічатись з друзями за смачною їжею та розвагами, щоб залучити у дім щастя та достаток.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна виходити з дому до світанку;
- Не можна наближатись до водойм;
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна зловживати спиртним;
- Не можна давати та брати у борг.
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