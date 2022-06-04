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5 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 червня – неділя

Сьогодні, 5 червня, у світі відзначають Всесвітній день охорони навколишнього середовища та День бігу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 5 червня, віряни вшановують день пам'яті День пам'яті преподобної Єфросинії та преподобного Михайла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 5 червня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Андрій, Адріан, Олександр, Іван, Дмитро, Ігнатій, Петро, Севастян, Сильвестр, Данило, Леонтій, Михайло, Єфросинія, Марія, Дарина та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

5 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 506730

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День міста Сімферополь
  • День міста Черкаси
  • Всесвітній день охорони навколишнього середовища
  • День Конституції Королівства Данія
  • День батька у Данії
  • День бігу
  • День посадки дерев у Новій Зеландії
  • 1849 — Данія стала конституційною монархією
  • 1882 — у Парижі відчинився Музей воскових фігур Гревен
  • 1894 — у Львові запрацювала найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка
  • 1910 — у Києві пройшов перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який ще й виконав роль пілота. За 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський
  • 1919 — під час українсько-польської війни 1918—1919 років почалась Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої від поляків було звільнено Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни
  • 1945 — воєначальники союзних держав погодили в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії й Франції
  • 1977 — у продаж надійшов перший персональний комп'ютер Apple II
  • 1990 — Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату та обрав першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника
  • 2006 — Сербія оголосила про незалежність, а об'єднання Сербії та Чорногорії остаточно ліквідоване
  • 2010 — в Португалії набув сили закон про одностатеві шлюби
Alexander Abero on Unsplash - фото 506852
Alexander Abero on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЧЕРВНЯ

  • 1723 — Адам Сміт, відомий британський філософ, економіст та автор теорії трудової вартості
  • 1819 — Джон Кауч Адамс, англійський астроном, математик та механік
  • 1855 — Ернст Єдлічка, українсько-німецький піаніст
  • 1883 — Джон Мейнард Кейнс, англійський економіст
  • 1895 — Михайло Яловий, український поет, прозаїк і драматург, якого у 1937 році розстріляли в Соловецькому таборі
  • 1925 — Микола Плав'юк, останній президент УНР в екзилі
  • 1941 — Марта Аргерих, аргентинська піаністка
  • 1941 — Анатолій Пузач, український футболіст та тренер
  • 1941 — Барбара Брильська, відома польська актриса
  • 1971 — Марк Уолберг, американський актор, музикант, продюсер та модель (Третій зайвий)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо вночі заморозки, то перший місяць літа буде холодним;
  • Якщо видно цвіт горобини, то буде врожайний рік;
  • Якщо вранці дуже чутно запах трави, то день буде дощовим;
  • Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;
  • Якщо у цей день дощова погода, то зовсім скоро доля усміхнеться.
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Artur Nasyrov on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та лаятись;
  • Не можна бажати комусь зла та зациклюватись на поганих думках;
  • Не можна вживати спиртне та шкідливу їжу;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна тримати вдома поламані речі;
  • Не можна виходити з дому до світанку.

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