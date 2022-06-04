5 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 червня, у світі відзначають Всесвітній день охорони навколишнього середовища та День бігу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 5 червня, віряни вшановують день пам'яті День пам'яті преподобної Єфросинії та преподобного Михайла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 5 червня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Андрій, Адріан, Олександр, Іван, Дмитро, Ігнатій, Петро, Севастян, Сильвестр, Данило, Леонтій, Михайло, Єфросинія, Марія, Дарина та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День міста Сімферополь

День міста Черкаси

Всесвітній день охорони навколишнього середовища

День Конституції Королівства Данія

День батька у Данії

День бігу

День посадки дерев у Новій Зеландії

1849 — Данія стала конституційною монархією

1882 — у Парижі відчинився Музей воскових фігур Гревен

1894 — у Львові запрацювала найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка

1910 — у Києві пройшов перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який ще й виконав роль пілота. За 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський

1919 — під час українсько-польської війни 1918—1919 років почалась Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої від поляків було звільнено Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни

1945 — воєначальники союзних держав погодили в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії й Франції

1977 — у продаж надійшов перший персональний комп'ютер Apple II

1990 — Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату та обрав першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника

2006 — Сербія оголосила про незалежність, а об'єднання Сербії та Чорногорії остаточно ліквідоване

2010 — в Португалії набув сили закон про одностатеві шлюби

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ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЧЕРВНЯ

1723 — Адам Сміт, відомий британський філософ, економіст та автор теорії трудової вартості

1819 — Джон Кауч Адамс, англійський астроном, математик та механік

1855 — Ернст Єдлічка, українсько-німецький піаніст

1883 — Джон Мейнард Кейнс, англійський економіст

1895 — Михайло Яловий, український поет, прозаїк і драматург, якого у 1937 році розстріляли в Соловецькому таборі

1925 — Микола Плав'юк, останній президент УНР в екзилі

1941 — Марта Аргерих, аргентинська піаністка

1941 — Анатолій Пузач, український футболіст та тренер

1941 — Барбара Брильська, відома польська актриса

1971 — Марк Уолберг, американський актор, музикант, продюсер та модель (Третій зайвий)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вночі заморозки, то перший місяць літа буде холодним;

Якщо видно цвіт горобини, то буде врожайний рік;

Якщо вранці дуже чутно запах трави, то день буде дощовим;

Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;

Якщо у цей день дощова погода, то зовсім скоро доля усміхнеться.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна бажати комусь зла та зациклюватись на поганих думках;

Не можна вживати спиртне та шкідливу їжу;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна тримати вдома поламані речі;

Не можна виходити з дому до світанку.

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