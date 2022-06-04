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5 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 червня, у світі відзначають Всесвітній день охорони навколишнього середовища та День бігу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 5 червня, віряни вшановують день пам'яті День пам'яті преподобної Єфросинії та преподобного Михайла.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 5 червня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Андрій, Адріан, Олександр, Іван, Дмитро, Ігнатій, Петро, Севастян, Сильвестр, Данило, Леонтій, Михайло, Єфросинія, Марія, Дарина та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День міста Сімферополь
- День міста Черкаси
- Всесвітній день охорони навколишнього середовища
- День Конституції Королівства Данія
- День батька у Данії
- День бігу
- День посадки дерев у Новій Зеландії
- 1849 — Данія стала конституційною монархією
- 1882 — у Парижі відчинився Музей воскових фігур Гревен
- 1894 — у Львові запрацювала найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка
- 1910 — у Києві пройшов перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який ще й виконав роль пілота. За 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський
- 1919 — під час українсько-польської війни 1918—1919 років почалась Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої від поляків було звільнено Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни
- 1945 — воєначальники союзних держав погодили в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії й Франції
- 1977 — у продаж надійшов перший персональний комп'ютер Apple II
- 1990 — Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату та обрав першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника
- 2006 — Сербія оголосила про незалежність, а об'єднання Сербії та Чорногорії остаточно ліквідоване
- 2010 — в Португалії набув сили закон про одностатеві шлюби
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЧЕРВНЯ
- 1723 — Адам Сміт, відомий британський філософ, економіст та автор теорії трудової вартості
- 1819 — Джон Кауч Адамс, англійський астроном, математик та механік
- 1855 — Ернст Єдлічка, українсько-німецький піаніст
- 1883 — Джон Мейнард Кейнс, англійський економіст
- 1895 — Михайло Яловий, український поет, прозаїк і драматург, якого у 1937 році розстріляли в Соловецькому таборі
- 1925 — Микола Плав'юк, останній президент УНР в екзилі
- 1941 — Марта Аргерих, аргентинська піаністка
- 1941 — Анатолій Пузач, український футболіст та тренер
- 1941 — Барбара Брильська, відома польська актриса
- 1971 — Марк Уолберг, американський актор, музикант, продюсер та модель (Третій зайвий)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вночі заморозки, то перший місяць літа буде холодним;
- Якщо видно цвіт горобини, то буде врожайний рік;
- Якщо вранці дуже чутно запах трави, то день буде дощовим;
- Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;
- Якщо у цей день дощова погода, то зовсім скоро доля усміхнеться.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна бажати комусь зла та зациклюватись на поганих думках;
- Не можна вживати спиртне та шкідливу їжу;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна тримати вдома поламані речі;
- Не можна виходити з дому до світанку.
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