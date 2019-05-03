4 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 травня, святкують міжнародний День пожежних. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Православні християни сьогодні відзначають Світлу суботу. Крім цього, також вшановують священномученика Януарiя, єпископа, i з ним мучеників Прокула, Соссiя i Фавста, дияконiв, Дисидерiя, читця, Євтихiя й Акутiона. Мученика Феодора, що в Пергiї, матерi його Филипiї, Діоскора, Сократа i Діонисiя. Мучеників Ісаакiя, Аполлоса i Кiндрата (303). Святителя Максимiана, Патрiарха Константинопольського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 травня, іменини відзначають власники таких імен: Яннуарія, Прокула, Соса, Фавста, Дісідерія, Євтихія, Акутіона, Феодора, Филипа, Діоскора, Сократа, Діонісія, Олексія, Ісакія, Аполоса, Кодрата, Максиміана, Івана, Миколи. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День пожежних – на міжнародному рівні цей день відзначають люди мужньої професії, які захищають і рятують життя людей, тварин, майно, об'єкти екосистеми від вогню. Нерідко боротьба з вогнем забирає життя цих відважних професіоналів.

– на міжнародному рівні цей день відзначають люди мужньої професії, які захищають і рятують життя людей, тварин, майно, об'єкти екосистеми від вогню. Нерідко боротьба з вогнем забирає життя цих відважних професіоналів. День Зоряних війн – 4 травня шанувальники всесвітньо відомої кіносаги "Зоряні війни" відзначають неформальне, але від цього не менш цікаве, свято – День Зоряних війн (Star Wars Day) або День Люка Скайвокера, як його іноді називають фанати цієї кіноепопеї, створеної американським режисером Джорджем Лукасом.

– 4 травня шанувальники всесвітньо відомої кіносаги "Зоряні війни" відзначають неформальне, але від цього не менш цікаве, свято – День Зоряних війн (Star Wars Day) або День Люка Скайвокера, як його іноді називають фанати цієї кіноепопеї, створеної американським режисером Джорджем Лукасом. День молоді Китаю – державне свято, яке присвячене масовому антиімперіалістичному руху, що відомий під назвою "Рух 4 травня".

– державне свято, яке присвячене масовому антиімперіалістичному руху, що відомий під назвою "Рух 4 травня". День зелені в Японії – назва свята пов'язана з ім'ям Імператора Сева і його глибокою любов'ю до живої природи.

День Зоряних війн

ХТО НАРОДИВСЯ 4 травня

1770 — Франсуа Жерар, французький художник і графік доби класицизму і ампіру.

1950 — Прокопов Євген Йосипович, український скульптор, автор Пам'ятнику на вшанування Небесної сотні та всіх загиблих Героїв України, м. Блумінгдейл, поблизу Чикаго, (США).

1972 — Майк Дернт,бас-гітарист і бек-вокаліст групи Green Day. Його справжнє ім'я Майкл Райан Прічард.

1988 — Олександр Абраменко, український фристайліст.

Олександр Абраменко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день зацвітала черемха – літо обіцяло бути сухим і спекотним.

Якщо на черемшині багато квітів – влітку чекай дощів.

Якщо береза в цьому році опушена раніше, ніж зазвичай – літо буде сухим.

Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна вагітніти;

Не можна починати нові справи.

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