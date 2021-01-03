4 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 січня, у світі відзначають Всесвітній день азбуки Брайля, а віряни вшановують пам'ять святої Анастасії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 4 січня віряни вшановують пам'ять святої Анастасії. Її вважають покровителькою ув'язнених і вагітних. Тож цього дня варто помилитися їй з відповідним проханням. Також заведено 4 січня вишивати рушники-обереги для пологів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 4 січня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Богдана, Феодотій, Феодотія, Федот, Євтихіан, а також Борис. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день азбуки Брайля

1493 – Христофор Колумб, відкривши Америку, попрямував назад до Іспанії.

1494 – Виданий звід православних пісень "Осмогласник" – перша книга в південнослов'янських державах, надрукована кирилицею.

1885 – У штаті Айова доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса.

1912 – Місяць опинився на найкоротшій відстані від Землі в XX сторіччі (348 249 км).

1919 – Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України.

1919 – Українська Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей.

1936 – "Billboard" надрукував перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського хіт-параду.

1943 – Американський журнал "Тайм" підбив підсумки 1942 року і назвав "людиною року" Сталіна.

1948 – Після понад 60 років британської окупації, Бірма (нині М'янма) проголошує незалежність і стає незалежною федеративною республікою. Главою уряду обрано У Ну, що виконував обов'язки прем'єр-міністра в перехідному уряді.

1951 – Війна в Кореї: війська КНДР за підтримки китайців повторно взяли Сеул

1954 – Елвіс Преслі записав свої перші пісні.

1958 – Після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі "Спутник 1" – перший зроблений людиною космічний об'єкт.

1959 – Луна-1 стає першим космічним апаратом, який досяг другої космічної швидкості, наблизився до Місяця і вийшов на геліоцентричну орбіту.

1970 – Учасники гурту "The Beatles" востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні «Let It Be».

1985 – В одній з клінік північного Лондона народилася дівчинка у місіс Коттон – першої у світі сурогатної матері.

1991 – Гурт "Nirvana" підписав контракт із компанією "Geffen".

1992 – Албанія та Узбекистан визнали незалежність України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.

2004 – Марсохід "Спіріт" здійснив посадку на Марсі.

2004 – після "революції троянд" у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96 % громадян підтримали Михаїла Саакашвілі.

2010 – Відкрито найвищий хмарочос у світі – Бурдж Дубай.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 СІЧНЯ

1643 – Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог.

1710 – Джованні Баттіста Пергоглезі, італійський композитор.

1784 – Франсуа Руд, французький скульптор, автор скульптур на Тріумфальній Арці в Парижі.

1785 – Якоб Грімм, німецький філолог, один із відомих братів-казкарів.

1797 – Вільгельм Бер, німецький астроном, який склав першу карту Місяця.

1809 – Луї Брайль, французький тифлопедагог, розробив рельєфно-крапковий шрифт для сліпих, що використовується і дотепер.

1837 – Павло Житецький, український філолог, педагог та громадський діяч.

1857 – Еміль Коль, французький аніматор, режисер, сценарист, оператор. Увійшов в історію кінематографа та мультиплікації, як творець графічної анімації.

1875 – Василь Ян, письменник, мандрівник українського походження, автор відомих історичних романів "Чингіз-хан", "Батий", "До "останнього" моря".

1931 – Геннадій Баукін, український артист балету, педагог, заслужений артист України.

1931 – Алла Домарацька-Сметана, український хоровий диригент, заслужений працівник культури України.

1949 – Нетикса Тамара Іванівна – радянська розвідниця-нелегал, полковник Служби зовнішньої розвідки у відставці.

1956 – Бернард Самнер, гітарист відомих гуртів "Joy Division" і "New Order".

1960 – Майк Стайп, вокаліст і автор пісень американської гурту "R.E.M".

1962 – Робін Гатрі, англійський музикант-мультиінструменталіст, композитор, засновник гурту "Cocteau Twins".

1963 – Тілль Ліндеманн, лідер німецького рок-гурту «Rammstein».

1965 – Джулія Ормонд, англо-американська акторка.

1965 – Бетт Гіббонс, вокалістка бристольського електронного дуету "Portishead".

1972 – Джон Хайро Руїс, американський боксер-професіонал, чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії (версія WBA) у 2001-2003 і 2004-2005 роках.

1985 – Григорій Ярмаш, український футболіст. Захисник полтавської "Ворскли" та збірної України. Володар Кубка України 2009 року.

1987 – Сергій Приймак, український фізик-матеріалознавець, дослідник фулеренів і нанотрубок.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Погода 4 січня віщує погоду в жовтні;

Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік;

Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то найближчими днями будуть снігопади;

Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Вагітним жінкам у цей день не можна шити.

Забороняється 4 січня ходити кімнатою босоніж, адже можна накликати біду своєму родичеві.

Сьогодні не можна бити тварин, оскільки у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

На Анастасії не можна проколювати вуха, бо вони довго гоїтимуться.

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