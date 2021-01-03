Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

4 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 1
4 січня – четвер - фото 1
4 січня – четвер

Сьогодні, 4 січня, у світі відзначають Всесвітній день азбуки Брайля, а віряни вшановують пам'ять святої Анастасії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 4 січня віряни вшановують пам'ять святої Анастасії. Її вважають покровителькою ув'язнених і вагітних. Тож цього дня варто помилитися їй з відповідним проханням. Також заведено 4 січня вишивати рушники-обереги для пологів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 4 січня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Богдана, Феодотій, Феодотія, Федот, Євтихіан, а також Борис. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

4 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день азбуки Брайля
  • 1493 – Христофор Колумб, відкривши Америку, попрямував назад до Іспанії.
  • 1494 – Виданий звід православних пісень "Осмогласник" – перша книга в південнослов'янських державах, надрукована кирилицею.
  • 1885 – У штаті Айова доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса.
  • 1912 – Місяць опинився на найкоротшій відстані від Землі в XX сторіччі (348 249 км).
  • 1919 – Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України.
  • 1919 – Українська Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей.
  • 1936 – "Billboard" надрукував перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського хіт-параду.
  • 1943 – Американський журнал "Тайм" підбив підсумки 1942 року і назвав "людиною року" Сталіна.
  • 1948 – Після понад 60 років британської окупації, Бірма (нині М'янма) проголошує незалежність і стає незалежною федеративною республікою. Главою уряду обрано У Ну, що виконував обов'язки прем'єр-міністра в перехідному уряді.
  • 1951 – Війна в Кореї: війська КНДР за підтримки китайців повторно взяли Сеул
  • 1954 – Елвіс Преслі записав свої перші пісні.
  • 1958 – Після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі "Спутник 1" – перший зроблений людиною космічний об'єкт.
  • 1959 – Луна-1 стає першим космічним апаратом, який досяг другої космічної швидкості, наблизився до Місяця і вийшов на геліоцентричну орбіту.
  • 1970 – Учасники гурту "The Beatles" востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні «Let It Be».
  • 1985 – В одній з клінік північного Лондона народилася дівчинка у місіс Коттон – першої у світі сурогатної матері.
  • 1991 – Гурт "Nirvana" підписав контракт із компанією "Geffen".
  • 1992 – Албанія та Узбекистан визнали незалежність України.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.
  • 2004 – Марсохід "Спіріт" здійснив посадку на Марсі.
  • 2004 – після "революції троянд" у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96 % громадян підтримали Михаїла Саакашвілі.
  • 2010 – Відкрито найвищий хмарочос у світі – Бурдж Дубай.
4 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 441811

ХТО НАРОДИВСЯ 4 СІЧНЯ

  • 1643 – Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог.
  • 1710 – Джованні Баттіста Пергоглезі, італійський композитор.
  • 1784 – Франсуа Руд, французький скульптор, автор скульптур на Тріумфальній Арці в Парижі.
  • 1785 – Якоб Грімм, німецький філолог, один із відомих братів-казкарів.
  • 1797 – Вільгельм Бер, німецький астроном, який склав першу карту Місяця.
  • 1809 – Луї Брайль, французький тифлопедагог, розробив рельєфно-крапковий шрифт для сліпих, що використовується і дотепер.
  • 1837 – Павло Житецький, український філолог, педагог та громадський діяч.
  • 1857 – Еміль Коль, французький аніматор, режисер, сценарист, оператор. Увійшов в історію кінематографа та мультиплікації, як творець графічної анімації.
  • 1875 – Василь Ян, письменник, мандрівник українського походження, автор відомих історичних романів "Чингіз-хан", "Батий", "До "останнього" моря".
  • 1931 – Геннадій Баукін, український артист балету, педагог, заслужений артист України.
  • 1931 – Алла Домарацька-Сметана, український хоровий диригент, заслужений працівник культури України.
  • 1949 – Нетикса Тамара Іванівна – радянська розвідниця-нелегал, полковник Служби зовнішньої розвідки у відставці.
  • 1956 – Бернард Самнер, гітарист відомих гуртів "Joy Division" і "New Order".
  • 1960 – Майк Стайп, вокаліст і автор пісень американської гурту "R.E.M".
  • 1962 – Робін Гатрі, англійський музикант-мультиінструменталіст, композитор, засновник гурту "Cocteau Twins".
  • 1963 – Тілль Ліндеманн, лідер німецького рок-гурту «Rammstein».
  • 1965 – Джулія Ормонд, англо-американська акторка.
  • 1965 – Бетт Гіббонс, вокалістка бристольського електронного дуету "Portishead".
  • 1972 – Джон Хайро Руїс, американський боксер-професіонал, чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії (версія WBA) у 2001-2003 і 2004-2005 роках.
  • 1985 – Григорій Ярмаш, український футболіст. Захисник полтавської "Ворскли" та збірної України. Володар Кубка України 2009 року.
  • 1987 – Сергій Приймак, український фізик-матеріалознавець, дослідник фулеренів і нанотрубок.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Погода 4 січня віщує погоду в жовтні;
  • Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік;
  • Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то найближчими днями будуть снігопади;
  • Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.
4 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 441812

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Вагітним жінкам у цей день не можна шити.
  • Забороняється 4 січня ходити кімнатою босоніж, адже можна накликати біду своєму родичеві.
  • Сьогодні не можна бити тварин, оскільки у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
  • На Анастасії не можна проколювати вуха, бо вони довго гоїтимуться.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Картинки з Новим роком 2021: найкращі новорічні листівки і відкритки
  • 30.12.2020, 16:02
  • 83662
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 636
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2741644
Загрузка...
Новини