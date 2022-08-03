4 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 серпня, у світі відзначають День спелеолога, а віряни вшановують пам'ять святого Івана Віаннея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

4 серпня в православній церкві вшановують пам'ять святого Івана Віаннея.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 4 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Зіна, Агап, Кипріан, Корнилій, Фока. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День спелеолога.

1914 — створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС.

1914 — у Львові створено Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим.

1922 — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці були вимкнені протягом хвилини 13 мільйонів апаратів.

1926 — на площі Пікаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори.

1934 — на "Криворіжсталі" запущена перша доменна піч.

1962 — ув'язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він провів 28 років.

1995 — у Хорватії почалася операція "Буря" проти сербських сепаратистів, що тривала до 7 серпня.

2020 — вибухи в порту Бейрута.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 СЕРПНЯ

1878 — Антін Крушельницький, письменник, громадсько-політичний діяч, педагог.

1900 — Єлизавета Боуз-Лайон, дружина короля Георга VI і королева-консорт Сполученого Королівства, мати нинішньої королеви Єлизавети II.

1901 — Луї Армстронг, американський джазовий музикант і співак.

1912 — Рауль Валленберг, шведський дипломат, праведник народів світу.

1927 — Джон Маккарті, американський інформатик та дослідник мислення, автор терміна "Штучний інтелект", творець мови LISP.

1929 — Ясір Арафат, голова Організації визволення Палестини.

Джон Маккарті

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Гроза 4 серпня віщує багатий урожай зернових культур і можливий град.

Жаби на воді тримаються – до сухої погоди, а якщо розквакались або на суші сидять – до негоди.

Павуки сховалися – до дощу.

Якщо багато слимаків в городі, то найближчими днями погода буде сирою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сьогодні сумувати, ображатися, бажати комусь зла і лихословити.

Заборонено у цей день працювати в полі чи на городі.

Цього дня краще не виходити на вулицю після заходу сонця.

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