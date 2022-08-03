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4 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 серпня, у світі відзначають День спелеолога, а віряни вшановують пам'ять святого Івана Віаннея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
4 серпня в православній церкві вшановують пам'ять святого Івана Віаннея.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 4 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Зіна, Агап, Кипріан, Корнилій, Фока. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День спелеолога.
- 1914 — створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС.
- 1914 — у Львові створено Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим.
- 1922 — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці були вимкнені протягом хвилини 13 мільйонів апаратів.
- 1926 — на площі Пікаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори.
- 1934 — на "Криворіжсталі" запущена перша доменна піч.
- 1962 — ув'язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він провів 28 років.
- 1995 — у Хорватії почалася операція "Буря" проти сербських сепаратистів, що тривала до 7 серпня.
- 2020 — вибухи в порту Бейрута.
ХТО НАРОДИВСЯ 4 СЕРПНЯ
- 1878 — Антін Крушельницький, письменник, громадсько-політичний діяч, педагог.
- 1900 — Єлизавета Боуз-Лайон, дружина короля Георга VI і королева-консорт Сполученого Королівства, мати нинішньої королеви Єлизавети II.
- 1901 — Луї Армстронг, американський джазовий музикант і співак.
- 1912 — Рауль Валленберг, шведський дипломат, праведник народів світу.
- 1927 — Джон Маккарті, американський інформатик та дослідник мислення, автор терміна "Штучний інтелект", творець мови LISP.
- 1929 — Ясір Арафат, голова Організації визволення Палестини.
Джон Маккарті
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Гроза 4 серпня віщує багатий урожай зернових культур і можливий град.
- Жаби на воді тримаються – до сухої погоди, а якщо розквакались або на суші сидять – до негоди.
- Павуки сховалися – до дощу.
- Якщо багато слимаків в городі, то найближчими днями погода буде сирою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сьогодні сумувати, ображатися, бажати комусь зла і лихословити.
- Заборонено у цей день працювати в полі чи на городі.
- Цього дня краще не виходити на вулицю після заходу сонця.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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