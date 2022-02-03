На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
4 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 284
Сьогодні, 4 лютого, віряни вшановують День апостола Тимофія. А у світі – Всесвітній день боротьби проти раку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 4 лютого, у народі Тимофієв день, який також називали Тимофій-напівзимник, бо він вважався серединою зими. У цей період чекали приходу суворих тимофіївських морозів, сильних хуртовин і завірюх. А пасічники прислухалися, як поводилися бджоли у вуликах.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 4 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Гаврило, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби проти раку
- 1708 – кантата № 71 (Виборна кантата) стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха
- 1719 – Петро видає указ про проведення першого перепису населення Російської імперії
- 1793 – Другий поділ Польщі, внаслідок якого Волинь та Поділля долучені до Російської імперії
- 1824 – Винахідник та бізнесмен Гудрич представляє публіці перший гумові калоші
- 1861 – Громадянська війна у США: утворені Конфедеративні Штати Америки
- 1906 – департамент поліції Нью-Йорку ухвалив використати відбитки пальців для ідентифікації злочинців
- 1943 – у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем'єра Доброї людини із Сезуана Бертольда Брехта
- 1944 – у Парижі відбулася прем'єра Антигони Жана Ануя
- 1945 – у Лівадійському палаці відкрилася Кримська (Ялтинська) конференція
- 1971 – оголошено про банкрутство британської компанії Роллс-ройс
- 1974 – після двох років дресування шимпанзе Нім Чимські у США написав перше слово
- 1998 – в обличчя Білла Гейтса у Брюсселі потрапили тортом
- 2005 – Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України
- 2009 – Атомні субмарини HMS Vanguard британського ВМФ та французький Le Triomphant (обидві з ЗМП на борту) зіткнулися на глибині в Атлантиці
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛЮТОГО
- 1494 – Франсуа Рабле, французький письменник, автор Гаргантюа та Пантагрюеля
- 1746 – Тадеуш Костюшко, польський та литовський військовий та політичний діяч, національний герой Польщі
- 1885 – Степан Балей, український i польський психолог
- 1873 – Михайло Пришвін, російський письменник
- 1875 – Людвіг Прандтль, німецький фізик, батько аеродинаміки, творець аеродинамічної труби
- 1902 – Чарльз Ліндберг, американський пілот (перший поодинокий переліт через Атлантику)
- 1906 – Клайд Вільям Томбо, американський астроном. Відкрив дев'яту планету Сонячної системи – Плутон
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- тимофіївський мороз пів зими з собою забрав
- якщо у морозний день запітніло скло – до потепління
- якщо на склі з'явилися морозні візерунки – до довгих холодів
- визирнуло сонце на Тимофія – буде рання весна
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- не слід виходити з дому з непокритою головою
- загалом у цей день не варто йти далеко від дому
- не можна дивитися в дзеркало мимохідь
- не рекомендується виносити сміття
Читайте також: Астрологи назвали трьох щасливчиків, у яких здійсняться їхні мрії у 2022 році
-
18:16Гороскоп на 5 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Олімпійські ігри 2022 у Пекіні: Україна взяла участь у церемонії відкриття – перші фото
-
17:43Бюро Захи Хадід показало, як виглядатимуть нові станції метро у Дніпрі
-
17:25Названий сік, здатний знизити тиск та покращити здоров'я
-
17:11У понад 800 тисяч Tesla виявили проблему, небезпечну для водія
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:50Сусідка: вийшов трейлер української комедії з Ксенією Мішиною
-
16:42В Університеті Нью-Йорка відкрили незвичайний курс: вивчатимуть творчість Тейлор Свіфт
-
16:22Нова топменеджерка Nissan називає себе Матір'ю драконів: і в неї є на це причина
-
16:09Black Summer: дивіться кліп на новий сингл Red Hot Chili Peppers
-
15:48Експерти назвали найбільш "зелену" криптовалюту у світі
-
15:19"Шикарні ніжки": дружина Монатіка в бікіні похвалилася фото з островів
-
14:52Запасайтеся попкорном: Netflix оголосив головні прем'єри 2022 року
-
14:31Мисливці за головами: Дмитро Комаров показав перші кадри нового сезону шоу Світ навиворіт
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:16Потужність не завжди дорівнює швидкості: відео епічної дрег-гонки важких вантажівок
-
13:42Перший у світі: опубліковані результати ковідного експерименту за участю людей
-
13:19У скільки обійдеться колонізація Марса: Ілон Маск назвав ціну
-
12:45Лиш єдиний продукт допоможе позбутися жиру на животі
-
12:20Як легко, швидко та бюджетно прибрати неприємний запах із взуття
-
11:51Психологиня розповіла, як справитися зі стресом за лічені хвилини: проста вправа
-
11:23Аліна Паш – Тіні забутих предків: співачка представила конкурсну пісню на Євробачення 2022
-
10:52Парамедики Дубая отримали суперкар Lykan, який перетворили на карету швидкої допомоги
-
10:20LEGO випустить новий набір з півметровим молотом Тора
-
09:47У Нідерландах розберуть історичний міст, аби під ним пройшла яхта Джеффа Безоса
-
14:52Запасайтеся попкорном: Netflix оголосив головні прем'єри 2022 року
-
11:23Аліна Паш – Тіні забутих предків: співачка представила конкурсну пісню на Євробачення 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 лютого
-
07:17Ці продукти шкідливі для нашого зору
- 03 лютого
-
20:22Учені розповіли, яка категорія людей найчастіше займається сексом
-
17:1017 фактів, якими інтроверти хотіли б поділитись з колегами та босами
-
14:53Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють
-
12:20Карантинні зони в Україні: ще 9 областей можуть стати "червоними"
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого
-
07:21Як робити по 10 тисяч кроків на день: 5 простих хитрощів
- 02 лютого
-
21:07Зваблива модель захопила гарячими фото до Дня Валентина: 18+
-
18:08Більше їсти: фітнес-тренерка здивувала порадами, як покращити форму
-
14:18ТОП 20 найочікуваніших смартфонів 2022 року: яка модель очолила рейтинг
-
12:19Рейтинг популярності знаків Зодіаку у роботі, коханні та дружбі
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
07:49Спекотний Таїланд кардинально спрощує правила в'їзду для туристів: нові умови
- 01 лютого
-
21:55Мій чоловік – порнозірка: красуня розповіла про життя з актором фільмів для дорослих
-
18:41Вистачить 10 хв: найкращі комплекси ранкової зарядки, що збадьорять на весь день
-
15:19Приклади ремонтів, які подарували нове життя помешканням: фото до і після
-
11:55Китайський Новий рік 2022: що не можна робити в цей день
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
07:49Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у лютому 2022
- 31 січня
-
21:52Сексуальні атлетки: 5 спортсменок, які зареєстровані на OnlyFans
-
18:54Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину
-
16:16ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця ювелірна прикраса