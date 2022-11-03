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4 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 листопада, у світі відзначають Міжнародний день добра, День дорожнього регулювальника та День Тутанхамона, а в Україні – День залізничника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 4 листопада, віряни вшановують пам'ять святого пам'ять Рівноапостольного Аверкія, а також єпископа Ієрапольського та Семи ефесських отроків
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 4 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Василь, Федір, Володимир, Олександр, Ганна, Микола, Григорій, Костянтин, Максим, Григорій, Іраклій, Єлизавета, Денис та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день добра
- День дорожнього регулювальника
- День здорового глузду
- День Тутанхамона
- День залізничника в Україні
- Ніч Гая Фокса у Великій Британії
- День національної єдності і День збройних сил в Італії
- День посадки дерев в Самоа
- День прапора Панами
- Національний день цукерок в США
- 1660 — московські війська Шереметєва капітулювали під Чудновом
- 1708 — гетьман Іван Мазепа оголосив Петру I про свій перехід на бік Шведської імперії та почав маневр на з'єднання з військами Карла XII
- 1844 — у Львові заснована Академія технічна (з 1920 року це Львівська політехніка)
- 1848 — відчинилось перше у світі метро. Ідею звести підземну залізницю для швидкого транспортування містян з одного кінця Лондона до іншого вигадав адвокат із Сіті Чарльз Пірсон. Перша лінія метро мала довжину у 6 кілометрів та зв'язувала лондонські вокзали Піддінгтон та Фаррінгдон. Вона отримала назву "Metropolitan Railway" (Столична залізниця), скорочення якої й дало всім знайоме слово "метро"
- 1861 — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня
- 1879 — Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат
- 1890 — відкриття першого метро у Лондоні
- 1899 — вийшла другом книга "Тлумачення сновидінь" Зигмунда Фройда (Фрейда)
- 1918 — у ніч з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль
- 1921 — розпочався Другий зимовий похід Армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника, під час якого головна Волинська група перейшла польсько-український радянський кордон під Олевськом
- 1922 — у Королівстві Єгипет знайдено гробницю Тутанхамона
- 1937 — останній день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим. Загинули 1111 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед яких було чимало української інтелігенції
- 1940 — Президія Верховної Ради СРСР встановила кордон між Молдавською та Українською РСР, внаслідок чого 8 із 14 районів колишньої Молдавської АРСР залишились в складі України
- 1946 — підписано китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю
- 1950 — у Римі держави-члени Ради Європи погодили Конвенцію про захист прав та основних свобод людини
- 1956 — радянські війська придушили повстання в Угорщині
- 1970 — пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку
- 1979 — у Тегерані іранські студенти ("революційна гвардія") захопила американське посольство
- 1984 — засновано компанію "Dell"
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛИСТОПАДА
- 1575 — Гвідо Рені, знаменитий італійський художник
- 1801 — Северин Гощинський, польський поет українського походження, представник "української школи" польського романтизму
- 1873 — Джордж Мур, англійський філософ, один з родоначальників аналітичної традиції в філософії
- 1883 — Михайло Білинський, український військовий діяч, контр-адмірал УНР. Організатор українського морського міністерства, який створив перший полк морської піхоти
- 1898 — Василь Кучабський, український військовий діяч та історик
- 1908 — Юзеф Ротблат, польський фізик
- 1910 — Семен Ластович, український кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури
- 1911 — Дмитро Клячківський, український військово-політичний діяч, діяч ОУН, полковник та Головний командир УПА
- 1933 — Чарльз Куен Као, китайський, британський і американський інженер-фізик, автор ключових досліджень в галузі розробки та практичного застосування волоконно-оптичних технологій
- 1963 — Геннадій Авдєєнко, український та радянський легкоатлет, олімпійський чемпіон
- 1963 — Пйотр Ібрагім Кальвас, польський письменник та журналіст, відомий своїми репортажами про сучасний мусульманський світ
- 1967 — Олена Садовнича, українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука
- 1969 — Меттью МакКонахі, американський режисер, продюсер та актор (Далласький клуб покупців, Джентльмени, Інтерстеллар, Справжній детектив)
- 1971 — Табу, індійська акторка (Життя Пі)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 4 листопада дощова та волога погода, то негода втримається найближчі кілька тижнів;
- Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним та теплим;
- Якщо сонячна погода сьогодні, то варто готуватись до серйозних морозів;
- Якщо у цей день заручитись, то у родині завжди буде добробут.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та бажати комусь зла;
- Не можна виходити з дому без потреби;
- Не можна дивитись у люстерко до світанку;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна давати та брати у борг.
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