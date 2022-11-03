4 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 листопада, у світі відзначають Міжнародний день добра, День дорожнього регулювальника та День Тутанхамона, а в Україні – День залізничника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 4 листопада, віряни вшановують пам'ять святого пам'ять Рівноапостольного Аверкія, а також єпископа Ієрапольського та Семи ефесських отроків

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 4 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Василь, Федір, Володимир, Олександр, Ганна, Микола, Григорій, Костянтин, Максим, Григорій, Іраклій, Єлизавета, Денис та Іван.​​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день добра

День дорожнього регулювальника

День здорового глузду

День Тутанхамона

День залізничника в Україні

Ніч Гая Фокса у Великій Британії

День національної єдності і День збройних сил в Італії

День посадки дерев в Самоа

День прапора Панами

Національний день цукерок в США

1660 — московські війська Шереметєва капітулювали під Чудновом

1708 — гетьман Іван Мазепа оголосив Петру I про свій перехід на бік Шведської імперії та почав маневр на з'єднання з військами Карла XII

1844 — у Львові заснована Академія технічна (з 1920 року це Львівська політехніка)

1848 — відчинилось перше у світі метро. Ідею звести підземну залізницю для швидкого транспортування містян з одного кінця Лондона до іншого вигадав адвокат із Сіті Чарльз Пірсон. Перша лінія метро мала довжину у 6 кілометрів та зв'язувала лондонські вокзали Піддінгтон та Фаррінгдон. Вона отримала назву "Metropolitan Railway" (Столична залізниця), скорочення якої й дало всім знайоме слово "метро"

1861 — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня

1879 — Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат

1890 — відкриття першого метро у Лондоні

1899 — вийшла другом книга "Тлумачення сновидінь" Зигмунда Фройда (Фрейда)

1918 — у ніч з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль

1921 — розпочався Другий зимовий похід Армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника, під час якого головна Волинська група перейшла польсько-український радянський кордон під Олевськом

1922 — у Королівстві Єгипет знайдено гробницю Тутанхамона

1937 — останній день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим. Загинули 1111 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед яких було чимало української інтелігенції

1940 — Президія Верховної Ради СРСР встановила кордон між Молдавською та Українською РСР, внаслідок чого 8 із 14 районів колишньої Молдавської АРСР залишились в складі України

1946 — підписано китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю

1950 — у Римі держави-члени Ради Європи погодили Конвенцію про захист прав та основних свобод людини

1956 — радянські війська придушили повстання в Угорщині

1970 — пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку

1979 — у Тегерані іранські студенти ("революційна гвардія") захопила американське посольство

1984 — засновано компанію "Dell"

Укрзалізниця

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛИСТОПАДА

1575 — Гвідо Рені, знаменитий італійський художник

1801 — Северин Гощинський, польський поет українського походження, представник "української школи" польського романтизму

1873 — Джордж Мур, англійський філософ, один з родоначальників аналітичної традиції в філософії

1883 — Михайло Білинський, український військовий діяч, контр-адмірал УНР. Організатор українського морського міністерства, який створив перший полк морської піхоти

1898 — Василь Кучабський, український військовий діяч та історик

1908 — Юзеф Ротблат, польський фізик

1910 — Семен Ластович, український кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури

1911 — Дмитро Клячківський, український військово-політичний діяч, діяч ОУН, полковник та Головний командир УПА

1933 — Чарльз Куен Као, китайський, британський і американський інженер-фізик, автор ключових досліджень в галузі розробки та практичного застосування волоконно-оптичних технологій

1963 — Геннадій Авдєєнко, український та радянський легкоатлет, олімпійський чемпіон

1963 — Пйотр Ібрагім Кальвас, польський письменник та журналіст, відомий своїми репортажами про сучасний мусульманський світ

1967 — Олена Садовнича, українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука

1969 — Меттью МакКонахі, американський режисер, продюсер та актор (Далласький клуб покупців, Джентльмени, Інтерстеллар, Справжній детектив)

1971 — Табу, індійська акторка (Життя Пі)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 4 листопада дощова та волога погода, то негода втримається найближчі кілька тижнів;

Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним та теплим;

Якщо сонячна погода сьогодні, то варто готуватись до серйозних морозів;

Якщо у цей день заручитись, то у родині завжди буде добробут.

Nastya Dulhiier on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та бажати комусь зла;

Не можна виходити з дому без потреби;

Не можна дивитись у люстерко до світанку;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна давати та брати у борг.

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