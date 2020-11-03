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4 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначають День залізничника, а у світі святкують Міжнародний день добра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують День Ікони Казанської Божої Матері
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 4 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Денис, Ганна, Анфіса, Іван, Єлизавета, Костянтин, Карло, Федір та Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Україна: День залізничника
- Міжнародний день добра
- День дорожнього регулювальника
- День якісної роботи
- Національний день цукерок в США
- Велика Британія: Ніч Гая Фокса
- 1844 — у Львові створили Академію технічну (Львівська політехніка).
- 1848 — у Лондоні відкрилось перше у світі метро. Перша лінія метро була завдовжки 6 кілометрів та поєднувала лондонські вокзали Піддінгтон і Фаррінгдон і називалася "Metropolitan Railway" Столична залізниця).
- 1861 — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня; тому саме сьогодні і святкують День залізничника.
- 1879 — Джейдс Рітті запатентував перший у світі касовий апарат.
- 1899 — у світ вийшла книга Зиґмунда Фройда "Тлумачення сновидінь".
- 1918 — у ніч з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль.
- 1921 — почався Другий зимовий похід Армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника — головна Волинська група перейшла польсько-український радянський кордон під Олевськом.
- 1922 — у Королівстві Єгипет знайшли гробницю Тутанхамона.
- 1946 — підписано китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю.
- 1950 — у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод.
- 1956 — радянські війська придушили повстання в Угорщині.
- 1970 — пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку.
- 1979 — захоплення американського посольства у Тегерані іранськими студентами ("революційною гвардією").
- 1984 — засновано компанії Dell.
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛИСТОПАДА
- 1575 — Гвідо Рені, знаменитий італійський художник.
- 1801 — Северин Гощинський, польський поет українського походження, який є представником"української школи" польського романтизму.
- 1873 — Джордж Мур, англійський філософ, один з основоположників аналітичної традиції в філософії.
- 1883 — Михайло Білинський, український військовий діяч, контрадмірал УНР. Організатор українського морського міністерства, який створив перший полк морської піхоти.
- 1898 — Василь Кучабський, український військовий діяч, історик та член НТШ.
- 1910 — Семен Ластович, український кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури
- 1911 — Дмитро Клячківський, український військово-політичний діяч, діяч ОУН, полковник УПА, Головний командир УПА.
- 1925 — Рітвік Гхатак, бенгальський та індійський письменник, режисер, продюсер, драматург і сценарист.
- 1963 — Пйотр Ібрагім Кальвас, польський письменник та журналіст, який прославився завдяки репортажам про сучасний мусульманський світ.
- 1967 — Олена Садовнича, українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука.
- 1969 — Шон Комбз, американський репер, музичний продюсер та актор, більш відомий як Diddy
- 1969 — Меттью Макконахі, відомий американський актор (Інтерстеллар, Далласький клуб покупців)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні дощова погода, то такими будуть і найближчі дні;
- Якщо вранці на вулиці туман, то буде потепління;
- Якщо вранці ясна погода, то варто готуватись до зниження температури;
- Якщо птахи літають низько над деревами, то до негоди;
- Якщо вирушити у далеку подорож, то до нещастя.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;
- Не можна зациклюватись на негативних думках;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна працювати на городі та займатись садівництвом;
- Не можна виходити з дому без потреби;
- Не можна вживати алкоголь та шкідливу їжу;
- Не можна ходити босоніж по росі.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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