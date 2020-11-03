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4 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 листопада – середа

Сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначають День залізничника, а у світі святкують Міжнародний день добра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують День Ікони Казанської Божої Матері

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 4 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Денис, Ганна, Анфіса, Іван, Єлизавета, Костянтин, Карло, Федір та Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Україна: День залізничника
  • Міжнародний день добра
  • День дорожнього регулювальника
  • День якісної роботи
  • Національний день цукерок в США
  • Велика Британія: Ніч Гая Фокса
  • 1844 — у Львові створили Академію технічну (Львівська політехніка).
  • 1848 — у Лондоні відкрилось перше у світі метро. Перша лінія метро була завдовжки 6 кілометрів та поєднувала лондонські вокзали Піддінгтон і Фаррінгдон і називалася "Metropolitan Railway" Столична залізниця).
  • 1861 — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня; тому саме сьогодні і святкують День залізничника.
  • 1879 — Джейдс Рітті запатентував перший у світі касовий апарат.
  • 1899 — у світ вийшла книга Зиґмунда Фройда "Тлумачення сновидінь".
  • 1918 — у ніч з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль.
  • 1921 — почався Другий зимовий похід Армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника — головна Волинська група перейшла польсько-український радянський кордон під Олевськом.
  • 1922 — у Королівстві Єгипет знайшли гробницю Тутанхамона.
  • 1946 — підписано китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю.
  • 1950 — у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод.
  • 1956 — радянські війська придушили повстання в Угорщині.
  • 1970 — пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку.
  • 1979 — захоплення американського посольства у Тегерані іранськими студентами ("революційною гвардією").
  • 1984 — засновано компанії Dell.
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ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛИСТОПАДА

  • 1575 — Гвідо Рені, знаменитий італійський художник.
  • 1801 — Северин Гощинський, польський поет українського походження, який є представником"української школи" польського романтизму.
  • 1873 — Джордж Мур, англійський філософ, один з основоположників аналітичної традиції в філософії.
  • 1883 — Михайло Білинський, український військовий діяч, контрадмірал УНР. Організатор українського морського міністерства, який створив перший полк морської піхоти.
  • 1898 — Василь Кучабський, український військовий діяч, історик та член НТШ.
  • 1910 — Семен Ластович, український кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури
  • 1911 — Дмитро Клячківський, український військово-політичний діяч, діяч ОУН, полковник УПА, Головний командир УПА.
  • 1925 — Рітвік Гхатак, бенгальський та індійський письменник, режисер, продюсер, драматург і сценарист.
  • 1963 — Пйотр Ібрагім Кальвас, польський письменник та журналіст, який прославився завдяки репортажам про сучасний мусульманський світ.
  • 1967 — Олена Садовнича, українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука.
  • 1969 — Шон Комбз, американський репер, музичний продюсер та актор, більш відомий як Diddy
  • 1969 — Меттью Макконахі, відомий американський актор (Інтерстеллар, Далласький клуб покупців)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сьогодні дощова погода, то такими будуть і найближчі дні;
  • Якщо вранці на вулиці туман, то буде потепління;
  • Якщо вранці ясна погода, то варто готуватись до зниження температури;
  • Якщо птахи літають низько над деревами, то до негоди;
  • Якщо вирушити у далеку подорож, то до нещастя.
4 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 433242

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;
  • Не можна зациклюватись на негативних думках;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна працювати на городі та займатись садівництвом;
  • Не можна виходити з дому без потреби;
  • Не можна вживати алкоголь та шкідливу їжу;
  • Не можна ходити босоніж по росі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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