4 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначають День залізничника, а у світі святкують Міжнародний день добра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують День Ікони Казанської Божої Матері

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 4 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Денис, Ганна, Анфіса, Іван, Єлизавета, Костянтин, Карло, Федір та Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Україна: День залізничника

Міжнародний день добра

День дорожнього регулювальника

День якісної роботи

Національний день цукерок в США

Велика Британія: Ніч Гая Фокса

1844 — у Львові створили Академію технічну (Львівська політехніка).

1848 — у Лондоні відкрилось перше у світі метро. Перша лінія метро була завдовжки 6 кілометрів та поєднувала лондонські вокзали Піддінгтон і Фаррінгдон і називалася "Metropolitan Railway" Столична залізниця).

1861 — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня; тому саме сьогодні і святкують День залізничника.

1879 — Джейдс Рітті запатентував перший у світі касовий апарат.

1899 — у світ вийшла книга Зиґмунда Фройда "Тлумачення сновидінь".

1918 — у ніч з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль.

1921 — почався Другий зимовий похід Армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника — головна Волинська група перейшла польсько-український радянський кордон під Олевськом.

1922 — у Королівстві Єгипет знайшли гробницю Тутанхамона.

1946 — підписано китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю.

1950 — у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод.

1956 — радянські війська придушили повстання в Угорщині.

1970 — пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку.

1979 — захоплення американського посольства у Тегерані іранськими студентами ("революційною гвардією").

1984 — засновано компанії Dell.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛИСТОПАДА

1575 — Гвідо Рені, знаменитий італійський художник.

1801 — Северин Гощинський, польський поет українського походження, який є представником"української школи" польського романтизму.

1873 — Джордж Мур, англійський філософ, один з основоположників аналітичної традиції в філософії.

1883 — Михайло Білинський, український військовий діяч, контрадмірал УНР. Організатор українського морського міністерства, який створив перший полк морської піхоти.

1898 — Василь Кучабський, український військовий діяч, історик та член НТШ.

1910 — Семен Ластович, український кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури

1911 — Дмитро Клячківський, український військово-політичний діяч, діяч ОУН, полковник УПА, Головний командир УПА.

1925 — Рітвік Гхатак, бенгальський та індійський письменник, режисер, продюсер, драматург і сценарист.

1963 — Пйотр Ібрагім Кальвас, польський письменник та журналіст, який прославився завдяки репортажам про сучасний мусульманський світ.

1967 — Олена Садовнича, українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука.

1969 — Шон Комбз, американський репер, музичний продюсер та актор, більш відомий як Diddy

1969 — Меттью Макконахі, відомий американський актор (Інтерстеллар, Далласький клуб покупців)

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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні дощова погода, то такими будуть і найближчі дні;

Якщо вранці на вулиці туман, то буде потепління;

Якщо вранці ясна погода, то варто готуватись до зниження температури;

Якщо птахи літають низько над деревами, то до негоди;

Якщо вирушити у далеку подорож, то до нещастя.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;

Не можна зациклюватись на негативних думках;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна працювати на городі та займатись садівництвом;

Не можна виходити з дому без потреби;

Не можна вживати алкоголь та шкідливу їжу;

Не можна ходити босоніж по росі.

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