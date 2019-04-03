4 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 квітня святкується Міжнародний день інтернету, а також іменини Василя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 4 квітня християни вшановують пам'ять священномученика Василя Анкірського, мучениці Дросіди Римської, преподобного Ісаакія. А от католики згадують святого Ісідора Севільського, Тігернаха Клонського, Бенедикта Чорного, Зосими Палестинської.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 4 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Аглаїда, Аполлінарія, Василь, Василина, Дарина, Дросіда, Ісаакій, Мамфус, Поліна, а також Таїсія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День веб-майстра.

Міжнародний день інтернету.

День підморгування водієві автобуса.

День без негативних емоцій.

1103 – київський князь Володимир Мономах розгромив половців.

1581 – колишній пірат Френсіс Дрейк завершив подорож навколо світу.

1785 – англійський винахідник Картрайт отримав патент на механічний ткацький верстат.

1949 – у Вашингтоні підписано Північноатлантичний пакт про створення НАТО від представників Бельгії, Великобританії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції.

1960 – фільм "Бен Гур" отримав рекордну кількість "Оскарів" (11).

1973 – у Нью-Йорку відкрили Всесвітній торговий центр. Вежі-близнюки простояли понад 28 років.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 КВІТНЯ

1758 – П’єр Поль Прюдон, французький живописець-романтик, декоратор Наполеона.

1818 – Майн Рід, англійський письменник.

1884 – Дмитро Чижевський, видатний український учений-енциклопедист і філософ у еміграції.

1953 – Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних пісень.

1965 – Роберт Дауні-молодший, голлівудський актор.

Квітка Цісик

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

якщо на Василя Теплого сонце сходить в колах – буде хороший урожай;

сині хмари на небі – до теплої і вологої погоди;

На Василя чекають шпаків: "Квітневий шпак – весни гонець";

якщо сніг тане з північної сторони мурашника – чекай теплого літа, а якщо з південної – літо буде холодним.

Літо не за горами

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто вживати продукти тваринного походження. Не слід присвячувати день господарським справам. Не бажано дратуватися та зациклюватися на негативних емоціях.

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