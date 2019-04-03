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4 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 квітня святкується Міжнародний день інтернету, а також іменини Василя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Церковний календар свідчить, що 4 квітня християни вшановують пам'ять священномученика Василя Анкірського, мучениці Дросіди Римської, преподобного Ісаакія. А от католики згадують святого Ісідора Севільського, Тігернаха Клонського, Бенедикта Чорного, Зосими Палестинської.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 4 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Аглаїда, Аполлінарія, Василь, Василина, Дарина, Дросіда, Ісаакій, Мамфус, Поліна, а також Таїсія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День веб-майстра.
- Міжнародний день інтернету.
- День підморгування водієві автобуса.
- День без негативних емоцій.
- 1103 – київський князь Володимир Мономах розгромив половців.
- 1581 – колишній пірат Френсіс Дрейк завершив подорож навколо світу.
- 1785 – англійський винахідник Картрайт отримав патент на механічний ткацький верстат.
- 1949 – у Вашингтоні підписано Північноатлантичний пакт про створення НАТО від представників Бельгії, Великобританії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції.
- 1960 – фільм "Бен Гур" отримав рекордну кількість "Оскарів" (11).
- 1973 – у Нью-Йорку відкрили Всесвітній торговий центр. Вежі-близнюки простояли понад 28 років.
ХТО НАРОДИВСЯ 4 КВІТНЯ
1758 – П’єр Поль Прюдон, французький живописець-романтик, декоратор Наполеона.
1818 – Майн Рід, англійський письменник.
1884 – Дмитро Чижевський, видатний український учений-енциклопедист і філософ у еміграції.
1953 – Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних пісень.
1965 – Роберт Дауні-молодший, голлівудський актор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- якщо на Василя Теплого сонце сходить в колах – буде хороший урожай;
- сині хмари на небі – до теплої і вологої погоди;
- На Василя чекають шпаків: "Квітневий шпак – весни гонець";
- якщо сніг тане з північної сторони мурашника – чекай теплого літа, а якщо з південної – літо буде холодним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто вживати продукти тваринного походження.
- Не слід присвячувати день господарським справам.
- Не бажано дратуватися та зациклюватися на негативних емоціях.
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