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4 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 березня, у світі відзначають Міжнародний день людей, які носять окуляри, а також День народження мікрофона, а віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 4 березня віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона. Святий Архип був учнем апостола Павла. Він служив єпископом у фригійському місті Колоси. У ньому ж мешкав Филимон зі своєю Дружиною Апфією. Вони сповідували християнську віру та зробили зі свого помешкання молитовний будинок, в якому збиралися віряни та проводилися служіння.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 4 березня, іменини відзначають власники таких імен: Макар, Богдан, Євген/Євгеній, Максим, Микита, Архип, Филимон, Дорофій, Філофея, Казимир, а також Євген. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день людей, які носять окуляри
- День народження мікрофона
- 1386 – великого князя Литовського Ягайла обрано польським королем
- 1493 – Папа Римський Олександр VI видав буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50° західної довготи
- 1750 – Кирило Розумовський обраний гетьманом України
- 1813 – морозиво вперше подано на офіційному прийомі
- 1849 – Буковину проголошено окремою коронною землею Австрійської імперії (перед тим була частиною Королівства Галичини та Володимирії)
- 1857 – Паризьким договором Британія визнала незалежність Афганістану
- 1877 – у Великому театрі в Москві пройшла прем'єра балету П. І. Чайковського "Лебедине озеро"
- 1877 – американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон
- 1880 – в американській газеті "Нью-Йорк Дейлі Графік" опубліковано першу у світі репродукцію фотографії
- 1918 – Українська Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України
- 1939 – німецький уряд видав постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини
- 1950 – на екрани США вийшов фільм Волта Діснея "Попелюшка" – перший повнометражний анімаційний фільм
- 1955 – невелика японська фірма "Sony", новачок на ринку, приступила до випуску кишенькових транзисторних приймачів
- 1966 – Джон Леннон заявив, що група "Beatles" стала популярнішою, ніж Ісус Христос. У відповідь на це у "біблійному поясі" (Південь і Середній Захід США) пройшли акції спалювання платівок з записами цієї групи
- 1975 – Чарлі Чаплін посвячений у лицарі
- 1983 – у Вітебську ввели до ладу нову телевежу на Юрієвій горі
- 1989 – створене українське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса
- 1990 – у республіках СРСР відбулися перші вибори народних депутатів на альтернативних засадах.
- 1996 – Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів
- 2006 – відкрили 45-ту станцію Київського метрополітену – "Вирлиця"
- 2013 – світова прем'єра українського фільму "Delirium" (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі "Фанташпорту", Порту, Португалія
ХТО НАРОДИВСЯ 4 БЕРЕЗНЯ
- 1623 – Якоб ван дер Дус, нідерландський художник періоду Золотої доби голландського живопису, який мав прізвисько "барабанщик". Батько художника-пейзажиста Симона ван дер Дуса.
- 1639 – Казимір Лещінський, польсько-білоруський філософ
- 1678 – Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль
- 1756 – Генрі Реберн, шотландський живописець.
- 1782 – Казимір Єльський, скульптор, перший професор скульптури в Білорусі
- 1815 – Михайло Вербицький, український композитор, громадський діяч, автор гімну України "Ще не вмерла Україна"
- 1865 – Едуард Вільде, естонський письменник і драматург
- 1870 – Патон Євген Оскарович, український фахівець з електрозварювання та мостобудування, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві
- 1871 – Йосип Мурн, словенський поет
- 1879 – Бернгард Келлерман, німецький письменник
- 1890 – Вінцук Відважний, білоруський письменник, католицький священик східного обряду, поет, публіцист
- 1887 – Олександр Удовиченко, український офіцер, генерал армії УНР, командувач Залізної дивізії
- 1904 – Георгій Гамов, американський фізик, який першим розрахував генетичний код
- 1904 – Олексій Нестеренко, український економіст, член-кореспондент НАН України
- 1907 – Володимир Векслер, український радянський фізик, фундатор прискорювальної техніки (фазотрони, синхрофазотрони, синхротрони) в СРСР
- 1925 – Поль Моріа, французький композитор, аранжувальник і диригент
- 1934 – Володимир Вихрущ, український поет
- 1946 – Петро Бенюк, актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України
- 1949 – Володимир Івасюк, український поет і композитор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Що більше добрих справ, то більше щастя;
- Що більше сьогодні наготувати їжі, то багатшим буде життя;
- Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою;
- Якщо у підвалі проростає картопля, весняна погода скоро прийде;
- Якщо у небі червоний місяць, погода буде сирою і теплою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сьогодні їсти жирну та шкідливу їжу;
- Не варто цього дня споживати алкоголь, а також піддаватися спокусі шкідливих звичок;
- Не гоже нині займатися важкою фізичною працею;
- Не можна сьогодні відмовляти у допомозі нужденним.
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