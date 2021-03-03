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4 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 березня – четвер

Сьогодні, 4 березня, у світі відзначають Міжнародний день людей, які носять окуляри, а також День народження мікрофона, а віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 4 березня віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона. Святий Архип був учнем апостола Павла. Він служив єпископом у фригійському місті Колоси. У ньому ж мешкав Филимон зі своєю Дружиною Апфією. Вони сповідували християнську віру та зробили зі свого помешкання молитовний будинок, в якому збиралися віряни та проводилися служіння.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 4 березня, іменини відзначають власники таких імен: Макар, Богдан, Євген/Євгеній, Максим, Микита, Архип, Филимон, Дорофій, Філофея, Казимир, а також Євген. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

4 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448027

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день людей, які носять окуляри
  • День народження мікрофона
  • 1386 – великого князя Литовського Ягайла обрано польським королем
  • 1493 – Папа Римський Олександр VI видав буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50° західної довготи
  • 1750 – Кирило Розумовський обраний гетьманом України
  • 1813 – морозиво вперше подано на офіційному прийомі
  • 1849 – Буковину проголошено окремою коронною землею Австрійської імперії (перед тим була частиною Королівства Галичини та Володимирії)
  • 1857 – Паризьким договором Британія визнала незалежність Афганістану
  • 1877 – у Великому театрі в Москві пройшла прем'єра балету П. І. Чайковського "Лебедине озеро"
  • 1877 – американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон
  • 1880 – в американській газеті "Нью-Йорк Дейлі Графік" опубліковано першу у світі репродукцію фотографії
  • 1918 – Українська Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України
  • 1939 – німецький уряд видав постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини
  • 1950 – на екрани США вийшов фільм Волта Діснея "Попелюшка" – перший повнометражний анімаційний фільм
  • 1955 – невелика японська фірма "Sony", новачок на ринку, приступила до випуску кишенькових транзисторних приймачів
  • 1966 – Джон Леннон заявив, що група "Beatles" стала популярнішою, ніж Ісус Христос. У відповідь на це у "біблійному поясі" (Південь і Середній Захід США) пройшли акції спалювання платівок з записами цієї групи
  • 1975 – Чарлі Чаплін посвячений у лицарі
  • 1983 – у Вітебську ввели до ладу нову телевежу на Юрієвій горі
  • 1989 – створене українське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса
  • 1990 – у республіках СРСР відбулися перші вибори народних депутатів на альтернативних засадах.
  • 1996 – Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів
  • 2006 – відкрили 45-ту станцію Київського метрополітену – "Вирлиця"
  • 2013 – світова прем'єра українського фільму "Delirium" (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі "Фанташпорту", Порту, Португалія
4 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 450124

ХТО НАРОДИВСЯ 4 БЕРЕЗНЯ

  • 1623 – Якоб ван дер Дус, нідерландський художник періоду Золотої доби голландського живопису, який мав прізвисько "барабанщик". Батько художника-пейзажиста Симона ван дер Дуса.
  • 1639 – Казимір Лещінський, польсько-білоруський філософ
  • 1678 – Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль
  • 1756 – Генрі Реберн, шотландський живописець.
  • 1782 – Казимір Єльський, скульптор, перший професор скульптури в Білорусі
  • 1815 – Михайло Вербицький, український композитор, громадський діяч, автор гімну України "Ще не вмерла Україна"
  • 1865 – Едуард Вільде, естонський письменник і драматург
  • 1870 – Патон Євген Оскарович, український фахівець з електрозварювання та мостобудування, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві
  • 1871 – Йосип Мурн, словенський поет
  • 1879 – Бернгард Келлерман, німецький письменник
  • 1890 – Вінцук Відважний, білоруський письменник, католицький священик східного обряду, поет, публіцист
  • 1887 – Олександр Удовиченко, український офіцер, генерал армії УНР, командувач Залізної дивізії
  • 1904 – Георгій Гамов, американський фізик, який першим розрахував генетичний код
  • 1904 – Олексій Нестеренко, український економіст, член-кореспондент НАН України
  • 1907 – Володимир Векслер, український радянський фізик, фундатор прискорювальної техніки (фазотрони, синхрофазотрони, синхротрони) в СРСР
  • 1925 – Поль Моріа, французький композитор, аранжувальник і диригент
  • 1934 – Володимир Вихрущ, український поет
  • 1946 – Петро Бенюк, актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України
  • 1949 – Володимир Івасюк, український поет і композитор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Що більше добрих справ, то більше щастя;
  • Що більше сьогодні наготувати їжі, то багатшим буде життя;
  • Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою;
  • Якщо у підвалі проростає картопля, весняна погода скоро прийде;
  • Якщо у небі червоний місяць, погода буде сирою і теплою.
4 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 450125

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сьогодні їсти жирну та шкідливу їжу;
  • Не варто цього дня споживати алкоголь, а також піддаватися спокусі шкідливих звичок;
  • Не гоже нині займатися важкою фізичною працею;
  • Не можна сьогодні відмовляти у допомозі нужденним.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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