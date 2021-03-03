4 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 березня, у світі відзначають Міжнародний день людей, які носять окуляри, а також День народження мікрофона, а віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 4 березня віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона. Святий Архип був учнем апостола Павла. Він служив єпископом у фригійському місті Колоси. У ньому ж мешкав Филимон зі своєю Дружиною Апфією. Вони сповідували християнську віру та зробили зі свого помешкання молитовний будинок, в якому збиралися віряни та проводилися служіння.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 4 березня, іменини відзначають власники таких імен: Макар, Богдан, Євген/Євгеній, Максим, Микита, Архип, Филимон, Дорофій, Філофея, Казимир, а також Євген. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день людей, які носять окуляри

День народження мікрофона

1386 – великого князя Литовського Ягайла обрано польським королем

1493 – Папа Римський Олександр VI видав буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50° західної довготи

1750 – Кирило Розумовський обраний гетьманом України

1813 – морозиво вперше подано на офіційному прийомі

1849 – Буковину проголошено окремою коронною землею Австрійської імперії (перед тим була частиною Королівства Галичини та Володимирії)

1857 – Паризьким договором Британія визнала незалежність Афганістану

1877 – у Великому театрі в Москві пройшла прем'єра балету П. І. Чайковського "Лебедине озеро"

1877 – американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон

1880 – в американській газеті "Нью-Йорк Дейлі Графік" опубліковано першу у світі репродукцію фотографії

1918 – Українська Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України

1939 – німецький уряд видав постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини

1950 – на екрани США вийшов фільм Волта Діснея "Попелюшка" – перший повнометражний анімаційний фільм

1955 – невелика японська фірма "Sony", новачок на ринку, приступила до випуску кишенькових транзисторних приймачів

1966 – Джон Леннон заявив, що група "Beatles" стала популярнішою, ніж Ісус Христос. У відповідь на це у "біблійному поясі" (Південь і Середній Захід США) пройшли акції спалювання платівок з записами цієї групи

1975 – Чарлі Чаплін посвячений у лицарі

1983 – у Вітебську ввели до ладу нову телевежу на Юрієвій горі

1989 – створене українське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса

1990 – у республіках СРСР відбулися перші вибори народних депутатів на альтернативних засадах.

1996 – Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів

2006 – відкрили 45-ту станцію Київського метрополітену – "Вирлиця"

2013 – світова прем'єра українського фільму "Delirium" (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі "Фанташпорту", Порту, Португалія

ХТО НАРОДИВСЯ 4 БЕРЕЗНЯ

1623 – Якоб ван дер Дус, нідерландський художник періоду Золотої доби голландського живопису, який мав прізвисько "барабанщик". Батько художника-пейзажиста Симона ван дер Дуса.

1639 – Казимір Лещінський, польсько-білоруський філософ

1678 – Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль

1756 – Генрі Реберн, шотландський живописець.

1782 – Казимір Єльський, скульптор, перший професор скульптури в Білорусі

1815 – Михайло Вербицький, український композитор, громадський діяч, автор гімну України "Ще не вмерла Україна"

1865 – Едуард Вільде, естонський письменник і драматург

1870 – Патон Євген Оскарович, український фахівець з електрозварювання та мостобудування, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві

1871 – Йосип Мурн, словенський поет

1879 – Бернгард Келлерман, німецький письменник

1890 – Вінцук Відважний, білоруський письменник, католицький священик східного обряду, поет, публіцист

1887 – Олександр Удовиченко, український офіцер, генерал армії УНР, командувач Залізної дивізії

1904 – Георгій Гамов, американський фізик, який першим розрахував генетичний код

1904 – Олексій Нестеренко, український економіст, член-кореспондент НАН України

1907 – Володимир Векслер, український радянський фізик, фундатор прискорювальної техніки (фазотрони, синхрофазотрони, синхротрони) в СРСР

1925 – Поль Моріа, французький композитор, аранжувальник і диригент

1934 – Володимир Вихрущ, український поет

1946 – Петро Бенюк, актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України

1949 – Володимир Івасюк, український поет і композитор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Що більше добрих справ, то більше щастя;

Що більше сьогодні наготувати їжі, то багатшим буде життя;

Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою;

Якщо у підвалі проростає картопля, весняна погода скоро прийде;

Якщо у небі червоний місяць, погода буде сирою і теплою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сьогодні їсти жирну та шкідливу їжу;

Не варто цього дня споживати алкоголь, а також піддаватися спокусі шкідливих звичок;

Не гоже нині займатися важкою фізичною працею;

Не можна сьогодні відмовляти у допомозі нужденним.

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