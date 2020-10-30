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Холостячка Хелловін

31 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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31 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 31 жовтня, у світі святкують Хелловін, а також Всесвітній день міст та Міжнародний день Чорного моря. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять апостола і євангеліста Луки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 31 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

31 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 427725

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Хелловін.
  • Всесвітній день міст.
  • Міжнародний день Чорного моря.
  • Міжнародний день економії.
  • День Зими.
  • 1815 — британець Гемфрі Деві запатентував шахтарську лампу.
  • 1864 — Невада стала 36-м штатом США.
  • 1902 — Прокладений перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію.
  • 1903 — у Парижі відкрито перший Осінній салон, створений на противагу консервативному Паризькому салону.
  • 1941 — На горі Рашмор (США) завершене спорудження найбільшого пам'ятника світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.
  • 1952 — У Тихому океані США провели випробування першої водневої бомби.
  • 1956 — Американський адмірал Г. Дуфек став першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі.
  • 1961 — Почала діяти найбільша в СРСР теплова електростанція — Придніпровська ГЕС.
  • 1968 — Президент США Ліндон Джонсон оголосив про припинення бомбардувань Демократичної Республіки В'єтнам.
  • 1973 — Собор єпископів Української Автокефальної Церкви прийняв постанову про єдність Української Православної Церкви.
  • 1992 — Папа Римський Іван Павло II оголосив рішення про церковну реабілітацію італійського астронома Галілео Галілея, котрий стверджував, що Земля не є центром Всесвіту і був змушений зректись своїх поглядів під тиском суду інквізиції.
  • 1995 — Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.
  • 1999 — У другий тур президентських виборів в Україні пройшли Леонід Кучма і Петро Симоненко.
31 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432821

ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЖОВТНЯ

  • 1795 — Джон Кітс, англійський поет.
  • 1815 — Карл Веєрштрас, німецький математик.
  • 1843 — Анрі Реньо, французький художник, син французького хіміка і фізика Анрі Віктора Реньо.
  • 1853 — Микола Кибальчич, український народник, винахідник. Організатор друкарень і динамітної майстерні, розробив проєкт реактивного літального апарата.
  • 1883 — Марі Лорансен, французька художниця і гравер, художник театру, скульптор. Представниця кубізму, арт-деко.
  • 1886 — Марко Безручко, український військовий діяч, голова штабу Корпусу Січових Стрільців, начальник штабу Армії УНР.
  • 1922 — Анатолій Папанов, актор, народний артист СРСР.
  • 1982 — Томаш Плеканець, чеський хокеїст.
  • 1988 — Себастьєн Буемі, швейцарський автогонщик, пілот Формули-1.
31 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432822

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сніг не випаде, то зима настане нескоро.
  • Якщо корови скриплять в хліві зубами, то зима очікується холодною і довгою.
  • Якщо в кінці жовтня "роги" місяці на небі орієнтовані на північ, то буде сухо і швидко ляже сніг, а якщо вони спрямовані на південь, то до листопада буде сльота.
  • Якщо в цей день хмари пливуть з півночі на південь – до сонячної погоди, а з півдня на північ – до негоди.
31 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432820

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна переїдати.
  • Заборонено спилювати дерева, обривати кору і гілки.
  • Не можна також позичати гроші і їжу. При цьому потрібно відмовитися від гострої їжі і категорично не можна вживати алкоголь.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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