31 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 жовтня, у світі святкують Хелловін, а також Всесвітній день міст та Міжнародний день Чорного моря. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять апостола і євангеліста Луки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 31 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Хелловін.

Всесвітній день міст.

Міжнародний день Чорного моря.

Міжнародний день економії.

День Зими.

1815 — британець Гемфрі Деві запатентував шахтарську лампу.

1864 — Невада стала 36-м штатом США.

1902 — Прокладений перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію.

1903 — у Парижі відкрито перший Осінній салон, створений на противагу консервативному Паризькому салону.

1941 — На горі Рашмор (США) завершене спорудження найбільшого пам'ятника світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.

1952 — У Тихому океані США провели випробування першої водневої бомби.

1956 — Американський адмірал Г. Дуфек став першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі.

1961 — Почала діяти найбільша в СРСР теплова електростанція — Придніпровська ГЕС.

1968 — Президент США Ліндон Джонсон оголосив про припинення бомбардувань Демократичної Республіки В'єтнам.

1973 — Собор єпископів Української Автокефальної Церкви прийняв постанову про єдність Української Православної Церкви.

1992 — Папа Римський Іван Павло II оголосив рішення про церковну реабілітацію італійського астронома Галілео Галілея, котрий стверджував, що Земля не є центром Всесвіту і був змушений зректись своїх поглядів під тиском суду інквізиції.

1995 — Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.

1999 — У другий тур президентських виборів в Україні пройшли Леонід Кучма і Петро Симоненко.

ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЖОВТНЯ

1795 — Джон Кітс, англійський поет.

1815 — Карл Веєрштрас, німецький математик.

1843 — Анрі Реньо, французький художник, син французького хіміка і фізика Анрі Віктора Реньо.

1853 — Микола Кибальчич, український народник, винахідник. Організатор друкарень і динамітної майстерні, розробив проєкт реактивного літального апарата.

1883 — Марі Лорансен, французька художниця і гравер, художник театру, скульптор. Представниця кубізму, арт-деко.

1886 — Марко Безручко, український військовий діяч, голова штабу Корпусу Січових Стрільців, начальник штабу Армії УНР.

1922 — Анатолій Папанов, актор, народний артист СРСР.

1982 — Томаш Плеканець, чеський хокеїст.

1988 — Себастьєн Буемі, швейцарський автогонщик, пілот Формули-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сніг не випаде, то зима настане нескоро.

Якщо корови скриплять в хліві зубами, то зима очікується холодною і довгою.

Якщо в кінці жовтня "роги" місяці на небі орієнтовані на північ, то буде сухо і швидко ляже сніг, а якщо вони спрямовані на південь, то до листопада буде сльота.

Якщо в цей день хмари пливуть з півночі на південь – до сонячної погоди, а з півдня на північ – до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна переїдати.

Заборонено спилювати дерева, обривати кору і гілки.

Не можна також позичати гроші і їжу. При цьому потрібно відмовитися від гострої їжі і категорично не можна вживати алкоголь.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку