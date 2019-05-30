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31 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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31 травня - п'ятниця - фото 1
31 травня - п'ятниця

Сьогодні, 31 травня, віряни вшановують пам'ять Мученика Феодота Анкірського і мучениць семи дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Матрони і Іулії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні вшановують пам'ять Мученика Феодота Анкірського і мучениць семи дів. Святий Мученик Феодот і святі мучениці сім дів – Текуса, Фаїна, Клавдія, Матрона, Іулія, Олександра і Євфрасія, жили в 2-й половині III століття в місті Анкірі, Галатійської області, і мученицьки померли за Христа на початку IV століття. Святий Феодот був "корчемником". Уже тоді він досяг високої духовної досконалості: дотримувався чистоти і цнотливості, виховував у собі стриманість, підкорював плоть духу, вправляючись у пості і молитві.

31 травня день пам'яті мученика Феодота - фото 330835
31 травня день пам'яті мученика Феодота

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 31 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Христина, Лев, Макар, Михайло, Павло, Петро, Юлія, Федот, Фаїна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

31 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день без тютюну
  • Всесвітній день блондинок
  • 1787 – в Англії організований перший в світі крикетний клуб
  • 1836 – в Англії запатентований гребний гвинт
  • 1850 – скасування загального виборчого права у Франції
  • 1868 – в околицях Парижа в парку Сен-Клу пройшла перша велогонка
  • 1941 – у Німеччині готичний шрифт замінений на латинський
  • 1946 – утворено літакобудівне ОКБ О. К. Антонова
  • 1961 – проголошення незалежності Південно-Африканської Республіки від Великобританії
Сьогодні, 31 травня, день блондинок - фото 330846
Сьогодні, 31 травня, день блондинок

ХТО НАРОДИВСЯ 31 травня

  • 1948 – Світлана Алексієвич, білоруська письменниця і публіцист ("У війни не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики", "Чорнобильська молитва"), лауреат Нобелівської премії з літератури (2015)
  • 1965 – Брук Шилдс, американська модель, актриса ("Блакитна лагуна")
  • 1973 – Наташа Корольова (Наталія Поривай), поп-співачка
  • 1976 – Колін Джеймс Фаррелл, ірландський кіноактор ("Олександр", "Телефонна будка", "Особлива думка", "Рекрут", "Поліція Майамі. Відділ моралі")

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ
  • Листя дуба повністю розпустилися – чекайте хорошого врожаю
  • Зозуля 31 травня довго і без зупинки кує – прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватися теплими днями
  • Дуб розпустив листя раніше за ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде посушливим
Дуб червоний - фото 330845
Дуб червоний

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна вбивати комарів.
  • Церква застерігає від обжерливості та надмірних розваг.
  • Не варто сваритися через дрібниці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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