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31 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 31 травня, віряни вшановують пам'ять Мученика Феодота Анкірського і мучениць семи дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Матрони і Іулії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні вшановують пам'ять Мученика Феодота Анкірського і мучениць семи дів. Святий Мученик Феодот і святі мучениці сім дів – Текуса, Фаїна, Клавдія, Матрона, Іулія, Олександра і Євфрасія, жили в 2-й половині III століття в місті Анкірі, Галатійської області, і мученицьки померли за Христа на початку IV століття. Святий Феодот був "корчемником". Уже тоді він досяг високої духовної досконалості: дотримувався чистоти і цнотливості, виховував у собі стриманість, підкорював плоть духу, вправляючись у пості і молитві.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 31 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Христина, Лев, Макар, Михайло, Павло, Петро, Юлія, Федот, Фаїна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день без тютюну
- Всесвітній день блондинок
- 1787 – в Англії організований перший в світі крикетний клуб
- 1836 – в Англії запатентований гребний гвинт
- 1850 – скасування загального виборчого права у Франції
- 1868 – в околицях Парижа в парку Сен-Клу пройшла перша велогонка
- 1941 – у Німеччині готичний шрифт замінений на латинський
- 1946 – утворено літакобудівне ОКБ О. К. Антонова
- 1961 – проголошення незалежності Південно-Африканської Республіки від Великобританії
ХТО НАРОДИВСЯ 31 травня
- 1948 – Світлана Алексієвич, білоруська письменниця і публіцист ("У війни не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики", "Чорнобильська молитва"), лауреат Нобелівської премії з літератури (2015)
- 1965 – Брук Шилдс, американська модель, актриса ("Блакитна лагуна")
- 1973 – Наташа Корольова (Наталія Поривай), поп-співачка
- 1976 – Колін Джеймс Фаррелл, ірландський кіноактор ("Олександр", "Телефонна будка", "Особлива думка", "Рекрут", "Поліція Майамі. Відділ моралі")
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ
- Листя дуба повністю розпустилися – чекайте хорошого врожаю
- Зозуля 31 травня довго і без зупинки кує – прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватися теплими днями
- Дуб розпустив листя раніше за ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде посушливим
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна вбивати комарів.
- Церква застерігає від обжерливості та надмірних розваг.
- Не варто сваритися через дрібниці.
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