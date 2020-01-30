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31 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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31 січня - п'ятниця - фото 1
31 січня - п'ятниця / maximum.fm

Сьогодні, 31 січня, віряни відзначають День пам'яті преподобних Кирила і Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 31 січня віряни відзначають День пам'яті преподобних Кирила і Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького. Преподобні Кирило і Марія жили в древньому Ростовському князівстві. За переказами, їх маєток був в чотирьох верстах від Ростова Великого. Боярин Кирило був на службі у київських князів. Кирило і Марія суворо дотримувалися церковних правил і звичаїв, були старанними в молитві і любили храм Божий.

У благочестивої пари вже був син Стефан, коли Бог дарував їм ще одного сина, Варфоломія, в майбутньому преподобного Сергія Радонезького. Ще до народження Варфоломія Господь явив знамення Свого благовоління майбутньому подвижнику.

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Преподобні Кирило і Марія

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 31 січня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Михайло, Павло, Олена, Ксенія, Марія, Максим, Марк, Оксана, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1714 Петро I засновує в Петербурзі Кунсткамеру, найстаріший музей Росії
  • 1865 Дмитро Менделєєв захистив дисертацію Про з'єднання спирту з водою
  • 1958 Експлорер-1 став першим супутником Сполучених Штатів на навколоземній орбіті
  • 1961 США провела запуск космічної ракети з шимпанзе Хем на борту
  • 1968 – проголошено незалежність Республіки Науру, крихітної держави в південній частині Тихого океану
  • 1999 – вийшла перша частина культової серії ігор Silent Hill
  • 2003 – легалізація гомосексуальних шлюбів у Бельгії
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Silent Hill

ХТО НАРОДИВСЯ 31 січня

  • 36 до н. е. – Антонія Молодша, мати Германіка і Клавдія
  • 1911 – Ванга (справжнє ім'я Вангелія Пандева-Гуштерова), болгарська народна цілителька, ясновидиця
  • 1938 – Беатрікс, королева Нідерландів з 30 квітня 1980 року
  • 1977 – Керрі Вашингтон, американська актриса
  • 1981 – Джастін Тімберлейк, американський співак
  • 1982 – Олена Папарізу, грецька співачка. Переможниця Євробачення 2005
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Джастін Тімберлейк

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Заметіль в цей день віщує прихід пізньої весни
  • Якщо відлига, літо буде непогожим, і урожай картоплі буде дуже поганим
  • Ворони кружляють зграями високо – мороз протримається довго
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Заметіль

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лихословити, лаятися, сваритися
  • Не бажано їздити в ліс або на рибалку
  • Не варто викидати сміття після заходу сонця

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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