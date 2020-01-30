31 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 січня, віряни відзначають День пам'яті преподобних Кирила і Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 31 січня віряни відзначають День пам'яті преподобних Кирила і Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького. Преподобні Кирило і Марія жили в древньому Ростовському князівстві. За переказами, їх маєток був в чотирьох верстах від Ростова Великого. Боярин Кирило був на службі у київських князів. Кирило і Марія суворо дотримувалися церковних правил і звичаїв, були старанними в молитві і любили храм Божий.

У благочестивої пари вже був син Стефан, коли Бог дарував їм ще одного сина, Варфоломія, в майбутньому преподобного Сергія Радонезького. Ще до народження Варфоломія Господь явив знамення Свого благовоління майбутньому подвижнику.

Преподобні Кирило і Марія

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 31 січня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Михайло, Павло, Олена, Ксенія, Марія, Максим, Марк, Оксана, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1714 – Петро I засновує в Петербурзі Кунсткамеру, найстаріший музей Росії

– 1865 – Дмитро Менделєєв захистив дисертацію Про з'єднання спирту з водою

– 1958 – Експлорер-1 став першим супутником Сполучених Штатів на навколоземній орбіті

– 1961 – США провела запуск космічної ракети з шимпанзе Хем на борту

– 1968 – п роголошено незалежність Республіки Науру, крихітної держави в південній частині Тихого океану

– п 1999 – в ийшла перша частина культової серії ігор Silent Hill

2003 – л егалізація гомосексуальних шлюбів у Бельгії

Silent Hill

ХТО НАРОДИВСЯ 31 січня

36 до н. е. – Антонія Молодша, мати Германіка і Клавдія

1911 – Ванга (справжнє ім'я Вангелія Пандева-Гуштерова), болгарська народна цілителька, ясновидиця

1938 – Беатрікс, королева Нідерландів з 30 квітня 1980 року

1977 – Керрі Вашингтон, американська актриса

1981 – Джастін Тімберлейк, американський співак

1982 – Олена Папарізу, грецька співачка. Переможниця Євробачення 2005

Джастін Тімберлейк

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Заметіль в цей день віщує прихід пізньої весни

Якщо відлига, літо буде непогожим, і урожай картоплі буде дуже поганим

Ворони кружляють зграями високо – мороз протримається довго

Заметіль

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лихословити, лаятися, сваритися

Не бажано їздити в ліс або на рибалку

Не варто викидати сміття після заходу сонця

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