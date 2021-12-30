31 грудня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 грудня, у світі відзначають останній день року, а віряни вшановують пам'ять святого Севастіана. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 31 грудня, вшановують пам'ять святого Севастіана​.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 31 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторин, Георгій, Гермоген, Еввіот, Єлизавета, Єрмил, Зоя, Кастор (Кастор), Кастул, Клавдій, Марк, Маркеллін, Мартін, Михайло, Модест, Мокей, Нікострат, Севастян, Семен, Сімфоріан, Софрон, Софія, Тивуртій, Транквіллін, Федір, Флор (Фрол), Фока, Хроматій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Останній день року.

1904 — вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер у Нью-Йорку.

1938 — в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.

1942 — "Бій у Баренцевому морі" або "Новорічний бій" між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами.

1968 — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.

1989 — у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Мечникова" (нині "Кловська").

1990 — у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.

1992 — припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки — Чеська та Словацька.

1999 — Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації.

2004 — на Тайвані офіційно відкрили хмарочос Тайбей 101, найвищий на той час у світі — 509 м.

2009 — у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.

ХТО НАРОДИВСЯ 31 ГРУДНЯ

1892 — Михайль Семенко, український поет, основоположник українського футуризму (панфутуризму).

1937 — Ентоні Гопкінс, британський і американський актор, лауреат премій Оскар і BAFTA.

1948 — Донна Саммер, одна з найвідоміших американських співачок 1970-х років, лауреатка 5 премій Греммі.

1965 — Ґун Лі, китайська акторка.

1984 — Кетрін Брітт, австралійська кантрі-співачка.

1987 — Емілі Ле Пеннек, французька гімнастка, олімпійська чемпіонка.

1990 — Патрік Чен, канадський фігурист, чемпіон світу.

1995 — Геббі Дуглас, американська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода 31 грудня, такою і липень буде.

Як Новий рік зустрінеш, так його й проведеш.

Якщо у Новий рік гості, то цілий рік будуть гості.

Позичати гроші під Новий рік не можна, щоби весь наступний рік не бути у боргах.

У кого у Новий рік буде порожньо в кишенях, той весь рік проведе у злиднях.

Коровай та сіль на новорічному столі – до благополуччя.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не слід тримати без нагляду і ножі, вилки, ножиці та будь-які гострі предмети.

Не можна 31 грудня одягати старий чи несвіжий одяг і самому бути брудним.

Заборонено відмовляти у гостинності та лаятися за святковим столом.

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