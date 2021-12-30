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31 грудня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 31 грудня, у світі відзначають останній день року, а віряни вшановують пам'ять святого Севастіана. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 31 грудня, вшановують пам'ять святого Севастіана.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 31 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторин, Георгій, Гермоген, Еввіот, Єлизавета, Єрмил, Зоя, Кастор (Кастор), Кастул, Клавдій, Марк, Маркеллін, Мартін, Михайло, Модест, Мокей, Нікострат, Севастян, Семен, Сімфоріан, Софрон, Софія, Тивуртій, Транквіллін, Федір, Флор (Фрол), Фока, Хроматій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Останній день року.
- 1904 — вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер у Нью-Йорку.
- 1938 — в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.
- 1942 — "Бій у Баренцевому морі" або "Новорічний бій" між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами.
- 1968 — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.
- 1989 — у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Мечникова" (нині "Кловська").
- 1990 — у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.
- 1992 — припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки — Чеська та Словацька.
- 1999 — Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації.
- 2004 — на Тайвані офіційно відкрили хмарочос Тайбей 101, найвищий на той час у світі — 509 м.
- 2009 — у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.
ХТО НАРОДИВСЯ 31 ГРУДНЯ
- 1892 — Михайль Семенко, український поет, основоположник українського футуризму (панфутуризму).
- 1937 — Ентоні Гопкінс, британський і американський актор, лауреат премій Оскар і BAFTA.
- 1948 — Донна Саммер, одна з найвідоміших американських співачок 1970-х років, лауреатка 5 премій Греммі.
- 1965 — Ґун Лі, китайська акторка.
- 1984 — Кетрін Брітт, австралійська кантрі-співачка.
- 1987 — Емілі Ле Пеннек, французька гімнастка, олімпійська чемпіонка.
- 1990 — Патрік Чен, канадський фігурист, чемпіон світу.
- 1995 — Геббі Дуглас, американська гімнастка, олімпійська чемпіонка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода 31 грудня, такою і липень буде.
- Як Новий рік зустрінеш, так його й проведеш.
- Якщо у Новий рік гості, то цілий рік будуть гості.
- Позичати гроші під Новий рік не можна, щоби весь наступний рік не бути у боргах.
- У кого у Новий рік буде порожньо в кишенях, той весь рік проведе у злиднях.
- Коровай та сіль на новорічному столі – до благополуччя.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не слід тримати без нагляду і ножі, вилки, ножиці та будь-які гострі предмети.
- Не можна 31 грудня одягати старий чи несвіжий одяг і самому бути брудним.
- Заборонено відмовляти у гостинності та лаятися за святковим столом.
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