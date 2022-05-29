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30 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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30 травня – понеділок

Сьогодні, 30 травня, відзначають Всесвітній день боротьби проти астми і алергії та День жіночої емансипації, а віряни вшановують пам'ять апостола Андроніка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

30 травня православна церква вшановує пам'ять Апостола від 70 Андроніка, а також святої Іунії. Відомо, що Андронік повірив у Господа ще до апостола Павла. Він подорожував країнами, розповідаючи про християнство, а також був єпископом у містечку Панонія. З проповідництвом йому допомагала помічниця свята Іунія. Разом вони не тільки поширювали віру, а й руйнували язичницькі храми, навертаючи людей до християнства. Врешті вони загинули від тортур, але їхні мощі визнані чудотворними та нетлінними.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 30 травня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Василь, Єфросинія, Андрій, Євдокія, Анастас, Юнія, Андронік, Жанна, Фелікс та Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби проти астми і алергії
  • День жіночої емансипації
  • День Канарських островів в Іспанії
  • День поминання в США
  • День парламенту в Хорватії
  • День прийомного батьківства у Польщі
  • Міжнародний день обіймів вашої кішки
  • Національний день картоплі в Перу
  • 1431 — в Руані (Франція) було спалено Жанну д'Арк
  • 1805 — Військовий наказний отаман Матвій Платов створив Новочеркаськ як новий адміністративний центр Землі Війська Донського
  • 1871 — падіння Паризької комуни, революційного уряду Парижа
  • 1876 — у німецькому містечку Емс російський цар Олександр ІІ підписав Емський указ, яким намагався придушити не лише українську мову, а й всю культуру
  • 1884 — розпочато рух Катеринославською казенною залізницею, яка об'єднала Донецький вугільний та Криворізький залізорудний басейни
  • 1896 — у Нью-Йорку зафіксували першу в історії ДТП: велосипедист зіткнувся з авто та зламав ногу
  • 1896 — трагедія на Ходинському полі, під час коронування останнього російського імператора — Миколи ІІ
  • 1906 — у Санкт-Петербурзі з'явилось перше легальне білоруське видавництво "Загляните сонца і ў наша аконц"
  • 1913 — у Лондоні між Балканською коаліцією (Болгарське царство, Королівство Сербія, Чорногорія та Королівство Греція) та Османською імперією було вкладено мирний договір, який завершив першу Балканську війну
  • 1919 — у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході
  • 1921 — засновано Донецький гірничий технікум (з 1926 року це гірничий інститут)
  • 1923 — у Празі створено Українське історико-філологічне товариство, яке очолив Дмитро Антонович
  • 1942 — авіація Великої Британії провела перший масовий наліт на Третій Рейх, у якому брали участь близько тисячі літаків
  • 1982 — Іспанія стала 16-м членом НАТО
  • 1985 — У Франції на авіакосмічному салоні пройшов перший показ літака Ан-124 "Руслан"
  • 2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей
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Becca Tapert on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ТРАВНЯ

  • 1423 — Георг фон Пурбах, австрійський астроном та математик
  • 1872 — Костянтина Малицька, українська поетеса, перекладачка редакторка, педагог та культурна діячка
  • 1887 — Олександр Архипенко, український скульптор та художник, один з основоположників кубізму в скульптурі
  • 1896 — Говард Гоукс, американський кінорежисер (Джентльмени віддають перевагу білявкам)
  • 1899 — Ірвінг Грант Тальберг, американський кінопродюсер, один з 36 засновників Американської академії кіномистецтв; його іменем названо приз, що вручається на церемонії присудження "Оскарів" видатним кінопродюсерам
  • 1908 — Ганнес Альвен, шведський фізик та астроном
  • 1909 — Бенні Гудмен, американський джазмен, кларнетист, якого вважають "королем свінгу"
  • 1915 — Богдан Весоловський, український пісняр та композитор легкого жанру
  • 1920 — Борис Піаніда, український художник та мистецтвознавець
  • 1950 — Роман Попадюк, американський дипломат та викладач українського походження, перший в історії Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні
  • 1957 — Оксана Білозір, співачка та народна артистка України
  • 1968 — Марі Фредрікссон, шведська співачка та піаністка, солістка поп-рок гурту Roxette
  • 1960 — Теодор Кучар, американський диригент, керівник Національного симфонічного оркестру України
  • 1974 — Big L, американський репер
  • 1981 — Ігор Абакумов, український та бельгійський велосипедист

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо у цей день дощить, то і літо буде дощовим;
  • Якщо прохолодна погода, то влітку будуть серйозні гради;
  • Якщо досі цвітуть яблуні та бузок, то сезон риболовлі буде хорошим;
  • Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;
  • Якщо навколо місяця яскравий серпанок, то варто готуватись до дощів.​
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Uwe Conrad on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та лаятись;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна вживати алкоголь;
  • Не можна виходити з дому до світанку;
  • Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
  • Не варто приймати спонтанні та необдумані рішення.

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