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30 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 травня, відзначають Всесвітній день боротьби проти астми і алергії та День жіночої емансипації, а віряни вшановують пам'ять апостола Андроніка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
30 травня православна церква вшановує пам'ять Апостола від 70 Андроніка, а також святої Іунії. Відомо, що Андронік повірив у Господа ще до апостола Павла. Він подорожував країнами, розповідаючи про християнство, а також був єпископом у містечку Панонія. З проповідництвом йому допомагала помічниця свята Іунія. Разом вони не тільки поширювали віру, а й руйнували язичницькі храми, навертаючи людей до християнства. Врешті вони загинули від тортур, але їхні мощі визнані чудотворними та нетлінними.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 30 травня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Василь, Єфросинія, Андрій, Євдокія, Анастас, Юнія, Андронік, Жанна, Фелікс та Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби проти астми і алергії
- День жіночої емансипації
- День Канарських островів в Іспанії
- День поминання в США
- День парламенту в Хорватії
- День прийомного батьківства у Польщі
- Міжнародний день обіймів вашої кішки
- Національний день картоплі в Перу
- 1431 — в Руані (Франція) було спалено Жанну д'Арк
- 1805 — Військовий наказний отаман Матвій Платов створив Новочеркаськ як новий адміністративний центр Землі Війська Донського
- 1871 — падіння Паризької комуни, революційного уряду Парижа
- 1876 — у німецькому містечку Емс російський цар Олександр ІІ підписав Емський указ, яким намагався придушити не лише українську мову, а й всю культуру
- 1884 — розпочато рух Катеринославською казенною залізницею, яка об'єднала Донецький вугільний та Криворізький залізорудний басейни
- 1896 — у Нью-Йорку зафіксували першу в історії ДТП: велосипедист зіткнувся з авто та зламав ногу
- 1896 — трагедія на Ходинському полі, під час коронування останнього російського імператора — Миколи ІІ
- 1906 — у Санкт-Петербурзі з'явилось перше легальне білоруське видавництво "Загляните сонца і ў наша аконц"
- 1913 — у Лондоні між Балканською коаліцією (Болгарське царство, Королівство Сербія, Чорногорія та Королівство Греція) та Османською імперією було вкладено мирний договір, який завершив першу Балканську війну
- 1919 — у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході
- 1921 — засновано Донецький гірничий технікум (з 1926 року це гірничий інститут)
- 1923 — у Празі створено Українське історико-філологічне товариство, яке очолив Дмитро Антонович
- 1942 — авіація Великої Британії провела перший масовий наліт на Третій Рейх, у якому брали участь близько тисячі літаків
- 1982 — Іспанія стала 16-м членом НАТО
- 1985 — У Франції на авіакосмічному салоні пройшов перший показ літака Ан-124 "Руслан"
- 2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей
ХТО НАРОДИВСЯ 30 ТРАВНЯ
- 1423 — Георг фон Пурбах, австрійський астроном та математик
- 1872 — Костянтина Малицька, українська поетеса, перекладачка редакторка, педагог та культурна діячка
- 1887 — Олександр Архипенко, український скульптор та художник, один з основоположників кубізму в скульптурі
- 1896 — Говард Гоукс, американський кінорежисер (Джентльмени віддають перевагу білявкам)
- 1899 — Ірвінг Грант Тальберг, американський кінопродюсер, один з 36 засновників Американської академії кіномистецтв; його іменем названо приз, що вручається на церемонії присудження "Оскарів" видатним кінопродюсерам
- 1908 — Ганнес Альвен, шведський фізик та астроном
- 1909 — Бенні Гудмен, американський джазмен, кларнетист, якого вважають "королем свінгу"
- 1915 — Богдан Весоловський, український пісняр та композитор легкого жанру
- 1920 — Борис Піаніда, український художник та мистецтвознавець
- 1950 — Роман Попадюк, американський дипломат та викладач українського походження, перший в історії Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні
- 1957 — Оксана Білозір, співачка та народна артистка України
- 1968 — Марі Фредрікссон, шведська співачка та піаністка, солістка поп-рок гурту Roxette
- 1960 — Теодор Кучар, американський диригент, керівник Національного симфонічного оркестру України
- 1974 — Big L, американський репер
- 1981 — Ігор Абакумов, український та бельгійський велосипедист
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день дощить, то і літо буде дощовим;
- Якщо прохолодна погода, то влітку будуть серйозні гради;
- Якщо досі цвітуть яблуні та бузок, то сезон риболовлі буде хорошим;
- Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;
- Якщо навколо місяця яскравий серпанок, то варто готуватись до дощів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна вживати алкоголь;
- Не можна виходити з дому до світанку;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
- Не варто приймати спонтанні та необдумані рішення.
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