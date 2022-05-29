30 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 травня, відзначають Всесвітній день боротьби проти астми і алергії та День жіночої емансипації, а віряни вшановують пам'ять апостола Андроніка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

30 травня православна церква вшановує пам'ять Апостола від 70 Андроніка, а також святої Іунії. Відомо, що Андронік повірив у Господа ще до апостола Павла. Він подорожував країнами, розповідаючи про християнство, а також був єпископом у містечку Панонія. З проповідництвом йому допомагала помічниця свята Іунія. Разом вони не тільки поширювали віру, а й руйнували язичницькі храми, навертаючи людей до християнства. Врешті вони загинули від тортур, але їхні мощі визнані чудотворними та нетлінними.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 30 травня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Василь, Єфросинія, Андрій, Євдокія, Анастас, Юнія, Андронік, Жанна, Фелікс та Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

День жіночої емансипації

День Канарських островів в Іспанії

День поминання в США

День парламенту в Хорватії

День прийомного батьківства у Польщі

Міжнародний день обіймів вашої кішки

Національний день картоплі в Перу

1431 — в Руані (Франція) було спалено Жанну д'Арк

1805 — Військовий наказний отаман Матвій Платов створив Новочеркаськ як новий адміністративний центр Землі Війська Донського

1871 — падіння Паризької комуни, революційного уряду Парижа

1876 — у німецькому містечку Емс російський цар Олександр ІІ підписав Емський указ, яким намагався придушити не лише українську мову, а й всю культуру

1884 — розпочато рух Катеринославською казенною залізницею, яка об'єднала Донецький вугільний та Криворізький залізорудний басейни

1896 — у Нью-Йорку зафіксували першу в історії ДТП: велосипедист зіткнувся з авто та зламав ногу

1896 — трагедія на Ходинському полі, під час коронування останнього російського імператора — Миколи ІІ

1906 — у Санкт-Петербурзі з'явилось перше легальне білоруське видавництво "Загляните сонца і ў наша аконц"

1913 — у Лондоні між Балканською коаліцією (Болгарське царство, Королівство Сербія, Чорногорія та Королівство Греція) та Османською імперією було вкладено мирний договір, який завершив першу Балканську війну

1919 — у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході

1921 — засновано Донецький гірничий технікум (з 1926 року це гірничий інститут)

1923 — у Празі створено Українське історико-філологічне товариство, яке очолив Дмитро Антонович

1942 — авіація Великої Британії провела перший масовий наліт на Третій Рейх, у якому брали участь близько тисячі літаків

1982 — Іспанія стала 16-м членом НАТО

1985 — У Франції на авіакосмічному салоні пройшов перший показ літака Ан-124 "Руслан"

2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей

Becca Tapert on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ТРАВНЯ

1423 — Георг фон Пурбах, австрійський астроном та математик

1872 — Костянтина Малицька, українська поетеса, перекладачка редакторка, педагог та культурна діячка

1887 — Олександр Архипенко, український скульптор та художник, один з основоположників кубізму в скульптурі

1896 — Говард Гоукс, американський кінорежисер (Джентльмени віддають перевагу білявкам)

1899 — Ірвінг Грант Тальберг, американський кінопродюсер, один з 36 засновників Американської академії кіномистецтв; його іменем названо приз, що вручається на церемонії присудження "Оскарів" видатним кінопродюсерам

1908 — Ганнес Альвен, шведський фізик та астроном

1909 — Бенні Гудмен, американський джазмен, кларнетист, якого вважають "королем свінгу"

1915 — Богдан Весоловський, український пісняр та композитор легкого жанру

1920 — Борис Піаніда, український художник та мистецтвознавець

1950 — Роман Попадюк, американський дипломат та викладач українського походження, перший в історії Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні

1957 — Оксана Білозір, співачка та народна артистка України

1968 — Марі Фредрікссон, шведська співачка та піаністка, солістка поп-рок гурту Roxette

1960 — Теодор Кучар, американський диригент, керівник Національного симфонічного оркестру України

1974 — Big L, американський репер

1981 — Ігор Абакумов, український та бельгійський велосипедист

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день дощить, то і літо буде дощовим;

Якщо прохолодна погода, то влітку будуть серйозні гради;

Якщо досі цвітуть яблуні та бузок, то сезон риболовлі буде хорошим;

Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;

Якщо навколо місяця яскравий серпанок, то варто готуватись до дощів.​

Uwe Conrad on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна виходити з дому до світанку;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі;

Не варто приймати спонтанні та необдумані рішення.

Читайте також: Нацбанк України скасував обмеження курсу продажу валют з 21 травня