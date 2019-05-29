30 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 травня, святкують Вознесіння Господнє та Всесвітній день боротьби проти астми і алергії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні святкують Вознесіння Господнє. Вознесіння Господнє – одне із 12 найголовніших церковних свят у році. Православна Церква згадує цього дня євангельські події, пов'язані з останнім моментом перебування Ісуса Христа на землі після воскресіння. Це перехідне свято, а тому чіткої дати у нього немає. Відзначають його християни всього світу невдовзі після Великодня. Розрахувати дату свята досить просто, воно щорічно відзначається на 40-й день після свята Воскресіння Господнього – тобто свята Пасхи Христової, й завжди припадає на четвер.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 30 травня, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Опанас, Давид, Євдокія, Єфросинія, Степан, Юнія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

Міжнародний день фемінізму

Весняний вихідний у Великобританії

Національний День картоплі у Перу

День пам'яті святої Жанни д'Арк, покровительки всіх військових і рятівниці Франції

1431 – була спалена на багатті Жанна д'Арк

1498 – стартувала третю подорож, що очолював іспанський мореплавець Христофор Колумб

1814 – імператора Франції Наполеона Бонапарта заслали на Ельбу

1876 – імператор Олександр II видав Емський указ, що обмежує використання і викладання української мови

1896 – в Америці офіційно зафіксовано перше в історії ДТП

1908 – у Великій Британії вперше змагалися повітроплавці – три десятки аеростатів

ХТО НАРОДИВСЯ 30 травня

1887 – Олександр Архипенко, український скульптор, піонер кубістських скульптур

1908 – Мел Бланк, американський комік, голосом якого "говорили" популярні персонажі мультфільмів, в тому числі Багз Банні, Поркі Пиг, Даффі Дак

1957 – Оксана Білозір, українська співачка і політик

1958 – Марі Фредрікссон, вокалістка поп-рок-групи Roxette

1980 – Стівен Джеррард, британський спортсмен, капітан футбольної команди "Ліверпуль"

1981 – Каша Сальцова, українська співачка, журналіст, композитор, поет, продюсер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

За слов'янською народною традицією, з цього дня весна закінчується й починається перехід до літа, тому вже можна не боятися похолодань.

Вважається, що якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до 21 листопада, Дня святого Михайла.

А дощовий день, згідно з прикметами, віщує неврожай та хвороби у худоби.

Якщо викупатися на Вознесіння в річці – здоров'я буде міцним.

Якщо курка знесла цей день яйце, його потрібно підвісити під дахом будинку, щоб воно захищало мешканців від нещасть.

Почути каркання ворони в цей день – добрий знак.

Цього дня вмивалися росою: вважалося, що на Вознесіння Господнє вона стає цілющою.

У день Вознесіння потрібно молитися про добробут і здоров'я: в цей день, перед тим, як зійти на небеса, Господь, як заведено вважати, вислуховує усі прохання людей і виконує їх.

Також у цей день варто попросити вибачення у всіх, з ким ви у сварці.

На Вознесіння існує звичай "ходити на роздоріжжя" - в гості до рідних та знайомих і дарувати їм спечені з пшеничного тіста на меду та з цукровими візерунками "драбинки", що символізують шлях на небо.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна лаятися та лихословити.

Церква застерігає від обжерливості та надмірних розваг.

Також наші предки вірили, що сьогодні не варто виносити сміття з дому.

Крім того, у цей день варто відмовитися від інтимних втіх.

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