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Верховна Рада 1 вересня

30 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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30 серпня - п'ятниця

Сьогодні, 30 серпня, віряни вшановують пам'ять Мученика Мирона пресвітера. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 23 серпня віряни вшановують пам'ять Святого Мученика Мирона, який був пресвітером в Ахаї (Греція), жив в III столітті. Постраждав у 250 році при імператорі Декіі (249-251). Пресвітер був лагідним і милостивим до людей, але і мужнім в захисті своїх чад. Одного разу, в свято Різдва Христового, він здійснював Богослужіння. У храм увійшов місцевий правитель Антипатр з воїнами, щоб схопити тих, хто моляться і повести їх на муки. Бачачи це, святий Мирон почав гаряче заступатися за паству, викриваючи правителя в жорстокості.

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Святий Мученик Мирон

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 30 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Мирон, Павло, Уляна, Філіп (Пилип), Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

30 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день зниклих людей
  • День конституції у Казахстані
  • 1873 – відкрита Земля Франца-Йосипа (архіпелаг в Північному Льодовитому океані
  • 1901 – Х'юберт Сесіл Бут запатентував пилосос
  • 1918 – революціонерка Фанні Каплан здійснила замах на життя Леніна
  • 1937 – лідер українських боротьбистів (Українська партія соціалістів-революціонерів) Панас Любченко застрелив себе і свою дружину у знак протесту проти розвитку "культу особи" в СРСР
  • 1963 – політичні керівники СРСР і США встановили телефонний зв'язок між собою
  • 1973 – у Кенії (Африка) було заборонене полювання на слонів
  • 1995 – свій "день народження" святкує браузер Opera
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Браузер Opera

ХТО НАРОДИВСЯ 30 серпня

  • 1797 – англійська письменниця Мері Воллстоункрафт Шеллі (автор книги "Франкенштейн, або Сучасний Прометей")
  • 1844 – німецький географ і етнограф, вважається засновником науки геополітика (наука про контроль над простором), Фрідріх Ратцель
  • 1871 – "батько" ядерної фізики Ернест Резерфорд
  • 1913 – англійський економіст Річард Стоун (лауреат Нобелівської премії з економіки)
  • 1920 – художник-мультиплікатор Леонід Аронович Шварцман
  • 1954 – президент Білорусії Олександр Лукашенко
  • 1963 – популярний діджей в стилі транс Пол Окенфолд
  • 1972 – знаменита голлівудська кіноактриса Камерон Діас

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Олександр Лукашенко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сонце сідає в хмару – у найближчі дні буде негода
  • Останній журавель полетів – значить, на свято Покрови буде холодно
  • Гарна погода – зібраного врожаю і запасів вистачить для того, щоб перезимувати
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Сонце за хмарами

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Шкідливо проявляти нездоровий егоїзм, відмовляти у допомозі
  • Не рекомендується бути у депресивних думках
  • Не варто розповідати про свої образи близьким і друзям

Читайте також: Вихідні у серпні 2019 в Україні: коли будуть офіційні державні свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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