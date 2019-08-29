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30 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 серпня, віряни вшановують пам'ять Мученика Мирона пресвітера. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 23 серпня віряни вшановують пам'ять Святого Мученика Мирона, який був пресвітером в Ахаї (Греція), жив в III столітті. Постраждав у 250 році при імператорі Декіі (249-251). Пресвітер був лагідним і милостивим до людей, але і мужнім в захисті своїх чад. Одного разу, в свято Різдва Христового, він здійснював Богослужіння. У храм увійшов місцевий правитель Антипатр з воїнами, щоб схопити тих, хто моляться і повести їх на муки. Бачачи це, святий Мирон почав гаряче заступатися за паству, викриваючи правителя в жорстокості.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 30 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Мирон, Павло, Уляна, Філіп (Пилип), Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день зниклих людей
- День конституції у Казахстані
- 1873 – відкрита Земля Франца-Йосипа (архіпелаг в Північному Льодовитому океані
- 1901 – Х'юберт Сесіл Бут запатентував пилосос
- 1918 – революціонерка Фанні Каплан здійснила замах на життя Леніна
- 1937 – лідер українських боротьбистів (Українська партія соціалістів-революціонерів) Панас Любченко застрелив себе і свою дружину у знак протесту проти розвитку "культу особи" в СРСР
- 1963 – політичні керівники СРСР і США встановили телефонний зв'язок між собою
- 1973 – у Кенії (Африка) було заборонене полювання на слонів
- 1995 – свій "день народження" святкує браузер Opera
ХТО НАРОДИВСЯ 30 серпня
- 1797 – англійська письменниця Мері Воллстоункрафт Шеллі (автор книги "Франкенштейн, або Сучасний Прометей")
- 1844 – німецький географ і етнограф, вважається засновником науки геополітика (наука про контроль над простором), Фрідріх Ратцель
- 1871 – "батько" ядерної фізики Ернест Резерфорд
- 1913 – англійський економіст Річард Стоун (лауреат Нобелівської премії з економіки)
- 1920 – художник-мультиплікатор Леонід Аронович Шварцман
- 1954 – президент Білорусії Олександр Лукашенко
- 1963 – популярний діджей в стилі транс Пол Окенфолд
- 1972 – знаменита голлівудська кіноактриса Камерон Діас
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сонце сідає в хмару – у найближчі дні буде негода
- Останній журавель полетів – значить, на свято Покрови буде холодно
- Гарна погода – зібраного врожаю і запасів вистачить для того, щоб перезимувати
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Шкідливо проявляти нездоровий егоїзм, відмовляти у допомозі
- Не рекомендується бути у депресивних думках
- Не варто розповідати про свої образи близьким і друзям
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