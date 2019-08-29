30 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 серпня, віряни вшановують пам'ять Мученика Мирона пресвітера. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 23 серпня віряни вшановують пам'ять Святого Мученика Мирона, який був пресвітером в Ахаї (Греція), жив в III столітті. Постраждав у 250 році при імператорі Декіі (249-251). Пресвітер був лагідним і милостивим до людей, але і мужнім в захисті своїх чад. Одного разу, в свято Різдва Христового, він здійснював Богослужіння. У храм увійшов місцевий правитель Антипатр з воїнами, щоб схопити тих, хто моляться і повести їх на муки. Бачачи це, святий Мирон почав гаряче заступатися за паству, викриваючи правителя в жорстокості.

Святий Мученик Мирон

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 30 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Мирон, Павло, Уляна, Філіп (Пилип), Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день зниклих людей

День конституції у Казахстані

1873 – відкрита Земля Франца-Йосипа (архіпелаг в Північному Льодовитому океані

1901 – Х'юберт Сесіл Бут запатентував пилосос

1918 – революціонерка Фанні Каплан здійснила замах на життя Леніна

1937 – лідер українських боротьбистів (Українська партія соціалістів-революціонерів) Панас Любченко застрелив себе і свою дружину у знак протесту проти розвитку "культу особи" в СРСР

1963 – політичні керівники СРСР і США встановили телефонний зв'язок між собою

1973 – у Кенії (Африка) було заборонене полювання на слонів

1995 – свій "день народження" святкує браузер Opera

Браузер Opera

ХТО НАРОДИВСЯ 30 серпня

1797 – англійська письменниця Мері Воллстоункрафт Шеллі (автор книги "Франкенштейн, або Сучасний Прометей")

1844 – німецький географ і етнограф, вважається засновником науки геополітика (наука про контроль над простором), Фрідріх Ратцель

1871 – "батько" ядерної фізики Ернест Резерфорд

1913 – англійський економіст Річард Стоун (лауреат Нобелівської премії з економіки)

1920 – художник-мультиплікатор Леонід Аронович Шварцман

1954 – президент Білорусії Олександр Лукашенко

1963 – популярний діджей в стилі транс Пол Окенфолд

1972 – знаменита голлівудська кіноактриса Камерон Діас

Олександр Лукашенко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сонце сідає в хмару – у найближчі дні буде негода

Останній журавель полетів – значить, на свято Покрови буде холодно

Гарна погода – зібраного врожаю і запасів вистачить для того, щоб перезимувати

Сонце за хмарами

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Шкідливо проявляти нездоровий егоїзм, відмовляти у допомозі

Не рекомендується бути у депресивних думках

Не варто розповідати про свої образи близьким і друзям

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