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30 квітня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 квітня, у світі відзначають Всесвітній день мобільності та доступності, в Україні – День прикордонника, а у вірян – Світла Субота та День пам'яті священномученика Симеона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, які сьогодні свята та що не можна робити на Радіо МАКСИМУМ!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 30 квітня, у православних християн – Світла Субота. В останній день Світлої седмиці вперше після дня Великодня Царські врата в храмах закриваються.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 30 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Катерина та Олег. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день мобільності та доступності.
- Міжнародний день джазу.
- День прикордонника України.
- 1854 — відкриття першої залізниці в Бразилії.
- 1863 — почалася битва під Чанселорсвіллом.
- 1900 — анексія Гавайських островів Сполученими Штатами.
- 1905 — російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.
- 1918 — Миколу Василенка призначено отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського. Того ж дня за участі німців проголошено створення Кримської Народної Республіки.
- 1977 — Британський рок-гурт Led Zeppelin встановив світовий рекорд з відвідуваності концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта), кількість слухачів сягала 76 299 людей.
- 1999 — у зв'язку з виконанням свого мандату в Україні завершила роботу місія ОБСЄ.
- 2018 — АТО на сході України було змінене на Операцію Об'єднаних сил.
ХТО НАРОДИВСЯ 30 КВІТНЯ
- 1869 — Ганс Пельціг, німецький архітектор, художник і сценограф.
- 1870 — Франц Легар, угорський композитор і диригент.
- 1901 — Саймон Кузнець, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1971.
- 1916 — Клод Шеннон, американський електротехнік і математик.
- 1932 — Василь Шевчук, український письменник.
- 1946 — Карл XVI Густав, король Швеції.
- 1956 — Ларс фон Трієр, данський кінорежисер та сценарист.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Посів петрушки та моркви обіцяє рясний урожай.
- Якщо на вільсі багато "сережок" – буде добрий урожай вівса.
- Якщо багато шишок – буде добрим урожай ячменю.
- Бджоли сіли на вишневий колір – вишня вродить.
- Ліниві та недружні бджоли – буде мало меду.
- Багато активних бджіл – буде багато меду.
- Мураха в будинку – буде щастя.
- Вранці дощ віщує ясну погоду вдень.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день заборонено довго крутитися перед дзеркалом.
- Не можна сьогодні пекти хліб.
- Не рекомендується 30 квітня одягати нові вбрання.
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