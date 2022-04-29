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30 квітня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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30 квітня – субота

Сьогодні, 30 квітня, у світі відзначають Всесвітній день мобільності та доступності, в Україні – День прикордонника, а у вірян – Світла Субота та День пам'яті священномученика Симеона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, які сьогодні свята та що не можна робити на Радіо МАКСИМУМ!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 30 квітня, у православних християн – Світла Субота. В останній день Світлої седмиці вперше після дня Великодня Царські врата в храмах закриваються.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 30 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Катерина та Олег. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день мобільності та доступності.
  • Міжнародний день джазу.
  • День прикордонника України.
  • 1854 — відкриття першої залізниці в Бразилії.
  • 1863 — почалася битва під Чанселорсвіллом.
  • 1900 — анексія Гавайських островів Сполученими Штатами.
  • 1905 — російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.
  • 1918 — Миколу Василенка призначено отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського. Того ж дня за участі німців проголошено створення Кримської Народної Республіки.
  • 1977 — Британський рок-гурт Led Zeppelin встановив світовий рекорд з відвідуваності концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта), кількість слухачів сягала 76 299 людей.
  • 1999 — у зв'язку з виконанням свого мандату в Україні завершила роботу місія ОБСЄ.
  • 2018 — АТО на сході України було змінене на Операцію Об'єднаних сил.
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ХТО НАРОДИВСЯ 30 КВІТНЯ

  • 1869 — Ганс Пельціг, німецький архітектор, художник і сценограф.
  • 1870 — Франц Легар, угорський композитор і диригент.
  • 1901 — Саймон Кузнець, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1971.
  • 1916 — Клод Шеннон, американський електротехнік і математик.
  • 1932 — Василь Шевчук, український письменник.
  • 1946 — Карл XVI Густав, король Швеції.
  • 1956 — Ларс фон Трієр, данський кінорежисер та сценарист.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Посів петрушки та моркви обіцяє рясний урожай.
  • Якщо на вільсі багато "сережок" – буде добрий урожай вівса.
  • Якщо багато шишок – буде добрим урожай ячменю.
  • Бджоли сіли на вишневий колір – вишня вродить.
  • Ліниві та недружні бджоли – буде мало меду.
  • Багато активних бджіл – буде багато меду.
  • Мураха в будинку – буде щастя.
  • Вранці дощ віщує ясну погоду вдень.
30 квітня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 503935

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день заборонено довго крутитися перед дзеркалом.
  • Не можна сьогодні пекти хліб.
  • Не рекомендується 30 квітня одягати нові вбрання.

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