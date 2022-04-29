30 квітня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 квітня, у світі відзначають Всесвітній день мобільності та доступності, в Україні – День прикордонника, а у вірян – Світла Субота та День пам'яті священномученика Симеона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, які сьогодні свята та що не можна робити на Радіо МАКСИМУМ!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 30 квітня, у православних християн – Світла Субота. В останній день Світлої седмиці вперше після дня Великодня Царські врата в храмах закриваються.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 30 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Катерина та Олег. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день мобільності та доступності.

Міжнародний день джазу.

День прикордонника України.

1854 — відкриття першої залізниці в Бразилії.

1863 — почалася битва під Чанселорсвіллом.

1900 — анексія Гавайських островів Сполученими Штатами.

1905 — російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.

1918 — Миколу Василенка призначено отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського. Того ж дня за участі німців проголошено створення Кримської Народної Республіки.

1977 — Британський рок-гурт Led Zeppelin встановив світовий рекорд з відвідуваності концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта), кількість слухачів сягала 76 299 людей.

1999 — у зв'язку з виконанням свого мандату в Україні завершила роботу місія ОБСЄ.

2018 — АТО на сході України було змінене на Операцію Об'єднаних сил.

ХТО НАРОДИВСЯ 30 КВІТНЯ

1869 — Ганс Пельціг, німецький архітектор, художник і сценограф.

1870 — Франц Легар, угорський композитор і диригент.

1901 — Саймон Кузнець, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1971.

1916 — Клод Шеннон, американський електротехнік і математик.

1932 — Василь Шевчук, український письменник.

1946 — Карл XVI Густав, король Швеції.

1956 — Ларс фон Трієр, данський кінорежисер та сценарист.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Посів петрушки та моркви обіцяє рясний урожай.

Якщо на вільсі багато "сережок" – буде добрий урожай вівса.

Якщо багато шишок – буде добрим урожай ячменю.

Бджоли сіли на вишневий колір – вишня вродить.

Ліниві та недружні бджоли – буде мало меду.

Багато активних бджіл – буде багато меду.

Мураха в будинку – буде щастя.

Вранці дощ віщує ясну погоду вдень.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день заборонено довго крутитися перед дзеркалом.

Не можна сьогодні пекти хліб.

Не рекомендується 30 квітня одягати нові вбрання.

Читайте також: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії