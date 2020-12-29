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30 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 грудня, а віряни вшановують пам'ять Пророка Даниїла, а християни західного обряду Шостий день із Дванадцяти Днів Різдва. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 30 грудня віряни вшановують пам'ять Пророка Даниїла, який вів дуже скромне життя і відмовився помилитися іншим богам.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 30 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Даниїл, Олександр, Денис, Данило, Степан, Іван, Петро, Микита та Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1616 — Вийшла перша друкована книга в Києві "Часослов"
- 1699 — указом Петра I перенесено святкування Нового року в Росії з 1 вересня на 1 січня
- 1853 — США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.
- 1905 — Француз Віктор Емері на авто "Darracq" з бензиновим двигуном поставив новий світовий рекорд, розігнавшись до 109, 589 миль/год.
- 1927 — В Токіо між районами Уено і Асакуса запрацював перший в історії Азії метрополітен.
- 1947 — під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I розпрощався з престолом.
- 1964 — Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку).
- 1965 — Фердинанд Маркос став очільником Філіппін.
- 1978 — в Києві запрацювала перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамваю.
- 1981 — Президент США Рональд Рейган звинуватив СРСР у причетності до політичної кризи в Польщі та оголосив про введення економічних санкцій проти Радянського Союзу
- 1992 — у Сімферополі почала виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета "Кримська світлиця"
- 1993 — Ізраїль i Ватикан погодили дипломатичні відносини.
- 1999 — Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу про смертну кару неконституційними.
- 2006 — У Багдаді страчено Президента Іраку (1979—2003) Саддама Хусейна.
ХТО НАРОДИВСЯ 30 грудня
- 39 — Тит Флавій Веспасіан, римський імператор
- 1552 — Саймон Формен, англійський астролог
- 1678 — Вільям Крофт, англійський композитор
- 1819 — Теодор Фонтане, німецький письменник
- 1838 — Еміль Лубе, французький політик, президент Франції
- 1865 — Редьярд Кіплінг, англійський письменник (Книжа джунглів).
- 1884 — Тодзьо Хідекі, генерал, прем'єр-міністр Японії ; Міжнародним трибуналом визнаний військовим злочинцем і був страчений.
- 1888 — Еугеніуш Квятковський, польський політик і економіст.
- 1896 — Хосе Рісаль, національний герой Філіппін.
- 1906 — Святослав Гординський, український художник, графік, поет, мистецтвознавець, журналіст, громадський діяч.
- 1912 — Андрій Сова, український актор, гуморист, майстер художнього слова.
- 1946 — Патті Сміт, американська співачка, автор текстів, композитор
- 1974 — Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно.
- 1975 — Тайґер Вудс, легенда світового гольфу, переможець понад 100 турнірів.
- 1984 — Леброн Джеймс, один з найвідоміших баскетболістів світу. Триразовий чемпіон NBA.
- 1995 — Кім Те Хьон, південнокорейський співак, також відомий як V.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вважається, що сон на 30 грудня є віщим.
- Якщо птахи літають низько над землею, то до опадів;
- Якщо ранок дуже сонячним, то варто готуватись до серйозних морозів;
- Якщо над місяцем видно серпанок, то наступний день буде похмурим та з опадами;
- У народі заведено запалювати свічку, щоб позбутись усіх бід у цьому та новому році.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна вживати жирну та калорійну їжу;
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна відмовляти у проханні про допомогу;
- Не можна лаятись, кричати та ображати когось;
- Не можна зациклюватись на негативних думках.
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