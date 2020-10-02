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3 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 жовтня, відзначають Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 3 жовтня вшановують пам’ять Великомученика Євстафія Плакіди, дружини його Феопистії і дітей їхніх Агапія і Феопіста.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 3 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Теодор, Встратій, Олег, Мислислав, Ґерард, Тереза. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом.
- 1875 — У Цинциннаті відкритий перший в США єврейський коледж.
- 1906 — Міжнародним сигналом лиха був затверджений сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD).
- 1917 — У Чигирині розпочався Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затвердили статут організації й обрали її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським.
- 1925 — Відкрили Харківський державний театр опери та балету.
- 1926 — У Празі розпочався Перший український науковий з'їзд.
- 1929 — Королівство сербів, хорватів і словенців набуло офіційної назви Югославія.
- 1945 — Створено Всесвітню федерацію профспілок.
- 1945 — У віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь у конкурсі юних талантів і завоював другий приз. За пісеньку "Стара овечка" він отримав 5 доларів.
- 1952 — Велика Британія провела випробування своєї першої ядерної бомби.
- 1952 — У Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку.
- 1973 — Пам'ятник видатній українській поетесі Лесі Українці відкрито в Києві.
- 1990 — Завершився процес об'єднання Східної і Західної Німеччини, щорічно відзначається як День Німецької єдності.
- 2013 — Україна стала асоційованим членом CERN.
Харківський державний театр опери та балету
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЖОВТНЯ
- 1924 — Франко Крістальді, італійський кінопродюсер.
- 1925 — Гор Відал, американський письменник.
- 1935 — Чарльз Дюк, американський астронавт, який побував на Місяці.
- 1939 — Віктор Каневський, футболіст київського "Динамо", чемпіон СРСР.
- 1957 — Люко Дашвар, українська письменниця.
- 1962 — Сергій Кузьмінський, український рок-музикант, вокаліст рок-гурту Брати Гадюкіни.
- 1984 — Ешлі Сімпсон, американська співачка, автор пісень та акторка.
- 1989 — Максим Яровий, український біатлоніст, лижник, призер Паралімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вітер північний – скоро настануть холоди, а якщо вітер дме з південної сторони, то попереду буде багато теплих днів. Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а північно-східний – сильні зливи.
- Павутина літає і туман стоїть – осінь буде теплою, а зима настане нескоро.
- Багато шишок на нижніх гілках – чекай ранніх морозів. Якщо шишок більше вгорі, то, згідно з прикметами, холодним буде кінець зими.
- Якщо людина народилася 3 жовтня, то її талісманом є нефрит.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна струшувати воду з вимитих рук.
- Не варто робити подарунки у цей день.
- Заборонено збиратися за загальним столом 13 осіб одночасно.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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