3 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 жовтня, відзначають Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 3 жовтня вшановують пам’ять Великомученика Євстафія Плакіди, дружини його Феопистії і дітей їхніх Агапія і Феопіста.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 3 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Теодор, Встратій, Олег, Мислислав, Ґерард, Тереза. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом.

1875 — У Цинциннаті відкритий перший в США єврейський коледж.

1906 — Міжнародним сигналом лиха був затверджений сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD).

1917 — У Чигирині розпочався Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затвердили статут організації й обрали її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським.

1925 — Відкрили Харківський державний театр опери та балету.

1926 — У Празі розпочався Перший український науковий з'їзд.

1929 — Королівство сербів, хорватів і словенців набуло офіційної назви Югославія.

1945 — Створено Всесвітню федерацію профспілок.

1945 — У віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь у конкурсі юних талантів і завоював другий приз. За пісеньку "Стара овечка" він отримав 5 доларів.

1952 — Велика Британія провела випробування своєї першої ядерної бомби.

1952 — У Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку.

1973 — Пам'ятник видатній українській поетесі Лесі Українці відкрито в Києві.

1990 — Завершився процес об'єднання Східної і Західної Німеччини, щорічно відзначається як День Німецької єдності.

2013 — Україна стала асоційованим членом CERN.

Харківський державний театр опери та балету

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЖОВТНЯ

1924 — Франко Крістальді, італійський кінопродюсер.

1925 — Гор Відал, американський письменник.

1935 — Чарльз Дюк, американський астронавт, який побував на Місяці.

1939 — Віктор Каневський, футболіст київського "Динамо", чемпіон СРСР.

1957 — Люко Дашвар, українська письменниця.

1962 — Сергій Кузьмінський, український рок-музикант, вокаліст рок-гурту Брати Гадюкіни.

1984 — Ешлі Сімпсон, американська співачка, автор пісень та акторка.

1989 — Максим Яровий, український біатлоніст, лижник, призер Паралімпійських ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вітер північний – скоро настануть холоди, а якщо вітер дме з південної сторони, то попереду буде багато теплих днів. Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а північно-східний – сильні зливи.

Павутина літає і туман стоїть – осінь буде теплою, а зима настане нескоро.

Багато шишок на нижніх гілках – чекай ранніх морозів. Якщо шишок більше вгорі, то, згідно з прикметами, холодним буде кінець зими.

Якщо людина народилася 3 жовтня, то її талісманом є нефрит.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна струшувати воду з вимитих рук.

Не варто робити подарунки у цей день.

Заборонено збиратися за загальним столом 13 осіб одночасно.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 28 вересня – 4 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку