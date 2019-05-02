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3 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 травня віряни відзначають День Пам'яті оновлення храму Пресвятої Богородиці у Живоносного Джерела в Константинополі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Церковний календар свідчить, що 3 травня віряни відзначають Пам'ять оновлення (освячення) храму Пресвятої Богородиці у Живоносного Джерела в Константинополі (V) (перехідне святкування в п'ятницю Світлої седмиці). У V столітті в Константинополі, поблизу так званих Золотих воріт, був гай, присвячений Пресвятій Богородиці. В гаю було джерело, з давніх-давен прославлене дивами. Поступово це місце заросло чагарником, а воду затягло тванню.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 3 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день свободи друку
- Всесвітній день Сонця
- 1494 – відкриття Ямайки іспанським мореплавцем Христофором Колумбом
- 1880 – почав роботу перший в Україні львівський кінний трамвай
- 1892 – в Києві запущений перший в Російській імперії електричний трамвай
- 1902 – створення компанії "Pepsi" в США
- 1904 – Джорджем Паркером запатентована кулькова ручка
- 1995 – президентом Л. Кучмою заснований орден Богдана Хмельницького
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У 1902 році відбулося створення компанії "Pepsi" в США
ХТО НАРОДИВСЯ 3 травня
- 1469 – Нікколо Макіавеллі, італійський мислитель, філософ, письменник
- 1870 – російський і французький художник Олександр Бенуа
- 1874 – Франсуа Коті, французький парфумер
- 1897 – український актор і режисер Януарій Бортник
- 1900 – український актор Микола Яковченко
- 1921 – Рей "Шугар" Робінсон, американський боксер в середньоваговій категорії
- 1933 – Джеймс Браун, американський співак, "хрещений батько соулу"
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Нікколо Макіавеллі, італійський мислитель і філософ
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Пласт сухий – прикмета до того, що не буде в цьому році багатого врожаю
- Що перше виросте – трав або жито – те й принесе багатий урожай
- Багато шишок на ялинках – прикмета до того, що хліб добре вродить
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено ловити рибу.
- Не можна вирішувати важливі справи.
- Не варто також влаштовувати хрестини і весілля.
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