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Гра престолів День матері

3 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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3 травня – п'ятниця

Сьогодні, 3 травня віряни відзначають День Пам'яті оновлення храму Пресвятої Богородиці у Живоносного Джерела в Константинополі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 3 травня віряни відзначають Пам'ять оновлення (освячення) храму Пресвятої Богородиці у Живоносного Джерела в Константинополі (V) (перехідне святкування в п'ятницю Світлої седмиці). У V столітті в Константинополі, поблизу так званих Золотих воріт, був гай, присвячений Пресвятій Богородиці. В гаю було джерело, з давніх-давен прославлене дивами. Поступово це місце заросло чагарником, а воду затягло тванню.

Ікона Божої Матері 'Живоносне Джерело' - фото 325327
Ікона Божої Матері "Живоносне Джерело"

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 3 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

3 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день свободи друку
  • Всесвітній день Сонця
  • 1494 – відкриття Ямайки іспанським мореплавцем Христофором Колумбом
  • 1880 – почав роботу перший в Україні львівський кінний трамвай
  • 1892 – в Києві запущений перший в Російській імперії електричний трамвай
  • 1902 – створення компанії "Pepsi" в США
  • 1904 – Джорджем Паркером запатентована кулькова ручка
  • 1995 – президентом Л. Кучмою заснований орден Богдана Хмельницького
  • У 1902 році відбулося створення компанії 'Pepsi' в США - фото 325332
    У 1902 році відбулося створення компанії "Pepsi" в США

ХТО НАРОДИВСЯ 3 травня

  • 1469 – Нікколо Макіавеллі, італійський мислитель, філософ, письменник
  • 1870 – російський і французький художник Олександр Бенуа
  • 1874 – Франсуа Коті, французький парфумер
  • 1897 – український актор і режисер Януарій Бортник
  • 1900 – український актор Микола Яковченко
  • 1921 – Рей "Шугар" Робінсон, американський боксер в середньоваговій категорії
  • 1933 – Джеймс Браун, американський співак, "хрещений батько соулу"
  • Нікколо Макіавеллі, італійський мислитель і філософ - фото 325333
    Нікколо Макіавеллі, італійський мислитель і філософ

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Пласт сухий – прикмета до того, що не буде в цьому році багатого врожаю
  • Що перше виросте – трав або жито – те й принесе багатий урожай
  • Багато шишок на ялинках – прикмета до того, що хліб добре вродить
Шишки на ялинці - фото 325334
Шишки на ялинці

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  1. Заборонено ловити рибу.
  2. Не можна вирішувати важливі справи.
  3. Не варто також влаштовувати хрестини і весілля.

Читайте також: Вербна неділя 2019: традиції, народні прикмети та історія свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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