3 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 травня віряни відзначають День Пам'яті оновлення храму Пресвятої Богородиці у Живоносного Джерела в Константинополі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 3 травня віряни відзначають Пам'ять оновлення (освячення) храму Пресвятої Богородиці у Живоносного Джерела в Константинополі (V) (перехідне святкування в п'ятницю Світлої седмиці). У V столітті в Константинополі, поблизу так званих Золотих воріт, був гай, присвячений Пресвятій Богородиці. В гаю було джерело, з давніх-давен прославлене дивами. Поступово це місце заросло чагарником, а воду затягло тванню.

Ікона Божої Матері "Живоносне Джерело"

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 3 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день свободи друку

Всесвітній день Сонця

1494 – відкриття Ямайки іспанським мореплавцем Христофором Колумбом

1880 – почав роботу перший в Україні львівський кінний трамвай

1892 – в Києві запущений перший в Російській імперії електричний трамвай

1902 – створення компанії "Pepsi" в США

1904 – Джорджем Паркером запатентована кулькова ручка

1995 – президентом Л. Кучмою заснований орден Богдана Хмельницького

У 1902 році відбулося створення компанії "Pepsi" в США

ХТО НАРОДИВСЯ 3 травня

1469 – Нікколо Макіавеллі, італійський мислитель, філософ, письменник

1870 – російський і французький художник Олександр Бенуа

1874 – Франсуа Коті, французький парфумер

1897 – український актор і режисер Януарій Бортник

1900 – український актор Микола Яковченко

1921 – Рей "Шугар" Робінсон, американський боксер в середньоваговій категорії

1933 – Джеймс Браун, американський співак, "хрещений батько соулу"

Нікколо Макіавеллі, італійський мислитель і філософ

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Пласт сухий – прикмета до того, що не буде в цьому році багатого врожаю

Що перше виросте – трав або жито – те й принесе багатий урожай

Багато шишок на ялинках – прикмета до того, що хліб добре вродить

Шишки на ялинці

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено ловити рибу. Не можна вирішувати важливі справи. Не варто також влаштовувати хрестини і весілля.

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