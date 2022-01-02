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3 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 січня, у світі відзначають день бенгальських іскор та гірляндних вогнів, а віряни вшановують пам'ять святителя Петра, який був родом з Волині. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 3 січня, православні християни вшановують пам'ять святителя Петра, який був родом із Волині. У народі свято називають Петрів день або Петра-напівкорму. Друга назва була пов'язана з тим, що до цього дня половина заготівель на зиму була витрачена. Тому господарі підраховували свої запаси та намагалися розподілити так, щоб їх вистачило до весни.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 3 січня, іменини відзначають власники таких імен: Уляна, Михайло, Микита та Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1431 – Бургундський герцог продав за 10 000 франків захоплену в полон внаслідок зради Жанну Д'Арк єпископу Кошону
- 1638 – В Амстердамі відкрився перший постійний театр Голландії Схаубург
- 1820 – Російською експедицією Беллінсгаузена-Лазарєва було відкрито острови Траверсе
- 1888 – У Вашингтоні звичайний американець М. Стоун запатентував соломинку для коктейлів. Тоді соломинки виготовлялися із паперу
- 1905 – Почався страйк робітників Путилівського заводу
- 1924 – Через два роки після виявлення піраміди єгипетського фараона Тутанхамона, британська експедиція під керівництвом археолога Говарда Картера знайшла скарб піраміди: кам'яний саркофаг фараона. Коли в лютому саркофаг розкрили, усередині виявилася золота труна з його мумією
- 1959 – Закінчила роботу антарктична станція Радянська
- 1959 – На Кубі остання військова частина, віддана режиму Батисти, здалася революціонерам, що ознаменувало остаточну перемогу революції
- 1961 – США розірвали дипломатичні відносини з Кубою
- 1962 – Папа римський відлучив від церкви Фіделя Кастро
- 1977 – зроблено перший комп'ютер фірми Apple
- 1992 – Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України. Цього ж дня Україна встановила дипломатичні відносини із США
- 1993 – У Москві було підписано договір між Росією та США про подальше скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь
ХТО НАРОДИВСЯ 3 СІЧНЯ
- 106 р. до н. е. – Марк Туллій Цицерон, римський оратор, філософ та політичний діяч
- 1829 – Конрад Дуден, німецький філолог, творець орфографічного словника німецької мови.
- 1883 – Клемент Річард Еттлі, державний діяч Великобританії, прем'єр-міністр країни у 1945-51 роках
- 1892 – Дж. Р. Р. Толкін – англійський письменник, лінгвіст, філолог, автор всесвітньо відомої трилогії Володар кілець
- 1906 – Олексій Григорович Стаханов, основоположник Стахановського руху (масовий рух новаторів соціалістичного виробництва – робітників, колгоспників, інженерно-технічних працівників, у багато разів перевищували встановлені норми виробництва)
- 1929 – Гордон Мур, засновник корпорації Intel. Сьогодні Інтел – це американська корпорація, що виробляє широкий спектр електронних пристроїв
- 1956 – Мел Гібсон, австралійський актор і режисер
- 1969 – Міхаель Шумахер, найбільш успішний пілот Формули-1 за всю її історію, семиразовий чемпіон світу
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Викиньте всі старі речі – таким чином ви розпрощаєтеся з минулим
- Цей день варто провести зі своєю родиною
- Щоб самостійно захиститися від негативу на зап'ясті, треба зав'язати шовкову нитку
- Якщо почати займатися новою справою у цей день, то вона буде успішною
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Цього дня нікому не можна бажати здоров'я та щастя
- Не можна 3 січня підглядати та підслуховувати
- Заборонено цього дня давати будь-які обіцянки
- День погано підходить для того, щоб давати обіцянки
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