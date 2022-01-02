3 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 січня, у світі відзначають день бенгальських іскор та гірляндних вогнів, а віряни вшановують пам'ять святителя Петра, який був родом з Волині. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 3 січня, православні християни вшановують пам'ять святителя Петра, який був родом із Волині. У народі свято називають Петрів день або Петра-напівкорму. Друга назва була пов'язана з тим, що до цього дня половина заготівель на зиму була витрачена. Тому господарі підраховували свої запаси та намагалися розподілити так, щоб їх вистачило до весни.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 3 січня, іменини відзначають власники таких імен: Уляна, Михайло, Микита та Петро.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1431 – Бургундський герцог продав за 10 000 франків захоплену в полон внаслідок зради Жанну Д'Арк єпископу Кошону

1638 – В Амстердамі відкрився перший постійний театр Голландії Схаубург

1820 – Російською експедицією Беллінсгаузена-Лазарєва було відкрито острови Траверсе

1888 – У Вашингтоні звичайний американець М. Стоун запатентував соломинку для коктейлів. Тоді соломинки виготовлялися із паперу

1905 – Почався страйк робітників Путилівського заводу

1924 – Через два роки після виявлення піраміди єгипетського фараона Тутанхамона, британська експедиція під керівництвом археолога Говарда Картера знайшла скарб піраміди: кам'яний саркофаг фараона. Коли в лютому саркофаг розкрили, усередині виявилася золота труна з його мумією

1959 – Закінчила роботу антарктична станція Радянська

1959 – На Кубі остання військова частина, віддана режиму Батисти, здалася революціонерам, що ознаменувало остаточну перемогу революції

1961 – США розірвали дипломатичні відносини з Кубою

1962 – Папа римський відлучив від церкви Фіделя Кастро

1977 – зроблено перший комп'ютер фірми Apple

1992 – Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України. Цього ж дня Україна встановила дипломатичні відносини із США

1993 – У Москві було підписано договір між Росією та США про подальше скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь

Перший комп'ютер фірми Apple

ХТО НАРОДИВСЯ 3 СІЧНЯ

106 р. до н. е. – Марк Туллій Цицерон, римський оратор, філософ та політичний діяч

1829 – Конрад Дуден, німецький філолог, творець орфографічного словника німецької мови.

1883 – Клемент Річард Еттлі, державний діяч Великобританії, прем'єр-міністр країни у 1945-51 роках

1892 – Дж. Р. Р. Толкін – англійський письменник, лінгвіст, філолог, автор всесвітньо відомої трилогії Володар кілець

1906 – Олексій Григорович Стаханов, основоположник Стахановського руху (масовий рух новаторів соціалістичного виробництва – робітників, колгоспників, інженерно-технічних працівників, у багато разів перевищували встановлені норми виробництва)

1929 – Гордон Мур, засновник корпорації Intel. Сьогодні Інтел – це американська корпорація, що виробляє широкий спектр електронних пристроїв

1956 – Мел Гібсон, австралійський актор і режисер

1969 – Міхаель Шумахер, найбільш успішний пілот Формули-1 за всю її історію, семиразовий чемпіон світу

Дж. Р. Р. Толкін

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Викиньте всі старі речі – таким чином ви розпрощаєтеся з минулим

Цей день варто провести зі своєю родиною

Щоб самостійно захиститися від негативу на зап'ясті, треба зав'язати шовкову нитку

Якщо почати займатися новою справою у цей день, то вона буде успішною

Прикмети

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Цього дня нікому не можна бажати здоров'я та щастя

Не можна 3 січня підглядати та підслуховувати

Заборонено цього дня давати будь-які обіцянки

День погано підходить для того, щоб давати обіцянки

Читайте також: Головні кольори 2022 року: які модні тренди очікуються у рік Водяного Тигра