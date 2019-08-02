3 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 серпня, віряни вшановують День пам'яті святого пророка Єзекіїля. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

3 серпня церква вшановує День пам'яті святого пророка Єзекіїля. Святий пророк Єзекіїль жив в 6 столітті до Різдва Христового. Народився в місті Сарір, походив з коліна Левія, був священником і сином священника Вузія. У друге нашестя на Єрусалим вавілонського царя Навуходоносора, у 25-річному віці Єзекіїль був відведений до Вавилону з царем Ієхонієм II і багатьма іншими юдеями.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 3 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Семен, Лідія, Никодим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День кавуна – свою історію він веде з США, де відзначається як Національний День кавуна (National Watermelon Day). Америка займає перше місце за кількістю поїдання кавуна в порівнянні з іншими країнами. Тут ця солодка і смачна ягода є настільки ж необхідним атрибутом літніх пікніків, як і знаменитий хот-дог.

– свою історію він веде з США, де відзначається як Національний День кавуна (National Watermelon Day). Америка займає перше місце за кількістю поїдання кавуна в порівнянні з іншими країнами. Тут ця солодка і смачна ягода є настільки ж необхідним атрибутом літніх пікніків, як і знаменитий хот-дог. 1492 — Христофор Колумб відправився у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію.

1775 — (за іншими даними 14 серпня) Катерина II видала імператорський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.

1795 — заснована Паризька консерваторія.

1882 — Конгрес США заборонив в'їзд до країни лунатикам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.

1911 — вперше аероплани використано у військових цілях, коли італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі.

1922 — радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей.

1949 — набрав чинності Статут Ради Європи.

1949 — у США заснована Національна баскетбольна асоціація ( НБА ).

). 1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.

1992 — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см.

1993 — 4-річна американка Сідні Діттман стала наймолодшим власником патенту (її винахід називався "Допомога для хапання круглої дверної ручки").

2000 — Верховний суд Чилі виніс постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета.

День кавуна

ХТО НАРОДИВСЯ 3 СЕРПНЯ

1883 — Жозіас Браун-Бланке, франко-швейцарський геоботанік, автор системи класифікації рослинності.

1904 — Кліффорд Сімак, американський фантаст.

1925 — Володимир Верменич, український композитор, хоровий диригент.

1938 — Олег Мінько, український художник і викладач, вважається одним із найкращих сучасних художників України.

1949 — Валерій Васильєв, радянський хокеїст, багатократний чемпіон світу, двократний олімпійський чемпіон.

1951 — Марсель Діонн, канадський хокеїст, третій гравець за голами за всю історію НХЛ.

1963 — Джеймс Гетфілд, американський гітарист і співак, учасник гурту "Metallica".

1967 — Кассовіц Матьє, французький актор, режисер.

Джеймс Гетфілд

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на вулиці дощ, то не можна нічого говорити – блискавка вдарить.

Ночі похолоднішали – зима буде морозною і суворою.

Якщо тепло і волого, то грибів буде багато.

Прикмети на 3 серпня говорять, що сьогодні не можна розмовляти.

Якщо в цей день працювати, то рік буде плідним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Важко працювати, особливо в полі; навіть просто заходити в город – інакше у помідорів і огірків корені загинуть, а у капусти листя зів'януть. Більш того, вважалося, що в цей день блискавка може потрапити в город грішної людини;

Лаятися, сваритися, лихословити і просто думати погане – як і в іншій церковне свято;

Випускати домашніх тварин з дому – а то в них може нечистий дух вселитися.

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