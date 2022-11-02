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3 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії, а також День інженерних військ, а у світі – Міжнародний день проджект менеджера. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 3 листопада, віряни вшановують пам'ять святого пам'ять преподобного Іларіона Великого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 3 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Іларіон, Олександр, Федір, Сергій, Олексій, Яків, Аркадій, Костянтин, Анатолій, Дем'ян, Георгій та Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День ракетних військ і артилерії в Україні
- День інженерних військ в Україні
- День Незалежності Республіки Панама
- День Незалежності Співдружності Домініки
- День Незалежності Федеральних Штатів Мікронезії
- День культури або Бунка-но хі в Японії
- День прапора в Об'єднаних Арабських Еміратах
- Міжнародний день проєктного менеджера або День проджект менеджера
- Національний день домогосподарки в США
- Національний день сендвіча в США
- 1493 — Христофор Колумб відкрив Домініку
- 1871 — У Центральній Африці знайдено зникла експедиція Девіда Лівінгстона
- 1888 — Знайдено останню жертву Джека-Різника
- 1903 — Панама за підтримкою США відокремилася від Колумбії
- 1903 — нідерландський фізіолог Віллем Ейнтховен розробив електрокардіограф
- 1905 — Велике князівство Фінляндське отримало автономію у складі Російської імперії
- 1918 — Угорщина оголосила про своє відділення від Австрії
- 1918 — Буковинське віче прийняло рішення приєднати Північну Буковину до ЗУНР
- 1918 — На станції Скороходове (поблизу Полтави) зустрілися Гетьман України Павло Скоропадський і отаман Війська Донського Петро Краснов для договору про українсько-донський кордон
- 1918 — Кільське повстання, стартувала Листопадова революція в Німецькій імперії
- 1927 — У Нью-Йорку під річкою Гудзон відкритий тунель Голланда, який став першим у світі підводним тунелем для транспорту.
- 1937 — В урочищі Сандармох (Карельська АРСР, Російська РФСР, СРСР) за рішенням окремої трійки Ленінградського обласного управління НКВС СРСР було розстріляно 265 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення. У списку "українських буржуазних націоналістів" були Лесь Курбас, Микола Зеров, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чехівський, Валер'ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та багато інших представників національної інтелігенції
- 1941 — вермахт захопив Курськ та Феодосію
- 1941 — у Бердичеві розстріляли близько 2000 євреїв, фактично завершивши ліквідацію єврейського населення, яка почалась у липню 1941
- 1943 — Почалась Битва за Київ, масштабна битва Червоної Армії та Вермахту
- 1988 — У СРСР дозволили викладати іврит
- 1992 — Президентом США було обрано Білла Клінтона
- 1995 — Учені Техаського університету уперше виділили ген грудного раку
- 1996 — В аеропорті Донецька кілери в масках розстріляли народного депутата України, відомого бізнесмена Євгена Щербаня
- 2007 — Прем'єра в Україні серії "The Farnsworth Parabox" мультсеріалу "Футурама"
- 2020 — президентські вибори у США між кандидатами Джо Байденом та Дональдом Трампом, у яких здобув перемогу Байден
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛИСТОПАДА
- 1500 — Бенвенуто Челліні, італійський скульптор, ювелір, живописець та музикант епохи Ренесансу
- 1560 — Аннібале Карраччі, італійський живописець nf гравер, представник болонської школи
- 1801 — Карл Бедекер, німецький видавець та автор перших путівників
- 1801 — Вінченцо Белліні, відомий італійський композитор
- 1870 — Ада Негрі, знаменита італійська поетеса
- 1900 — Дасслер Адольф, німецький бізнесмен, засновник фірми Adidas
- 1927 — Збіґнєв Цибульський, польський актор
- 1933 — Джон Баррі, відомий британський композитор, автор музики до "Бондіани"
- 1946 — Нік Сімпер, британський рок-музикант, бас-гітарист першого складу "Deep Purple"
- 1949 — Ларрі Холмс, британський боксер, який позбавив титулу чемпіона світу Мухамеда Алі
- 1952 — Лесь Подерв'янський, відомий український художник, автор сатиричних п'єс
- 1957 — Дольф Лундгрен (Ганс Лундгрен), відомий шведський актор
- 1962 — Андрій Жолдак, відомий український театральний режисер
- 1962 — Ірен Роздобудько, відома українська письменниця
- 1967 — Микола Мільчев, український спортсмен, олімпійський чемпіон в стендовій стрілянині
- 1969 — Олег Твердохліб, український бігун, рекордсмен України в бігу на 400 м з бар'єрами
- 1973 — Мік Томпсон, американський музикант та гітарист групи Slipknot
- 1995 — Кендалл Дженнер, відома американська модель, учасниця реаліті-шоу про родину Кардашян
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо випав вранці сніг, то у наступному році буде хороший врожай;
- Якщо на деревах після снігопаду все ще є сніг, то найближчими днями погода буде теплою;
- Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним та сонячним;
- Якщо у цей день тепла погода, то вона затримається до кінця тижня.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатись вишиванням та в'язанням;
- Не можна тримати вдома поламані речі;
- Не можна відмовляти тим, хто потребує допомоги;
- Не можна приймати складні та важливі рішення;
- Не можна переїжджати з одного помешкання в інше;
- Не можна збирати гриби у лісі.
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