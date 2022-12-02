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3 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 грудня, відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, а також Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів), віряни вшановують пам'ять святого Прокла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 3 грудня, вшановують пам'ять святого Прокла.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 3 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Ганна, Арсеній, Олександр, Олексій, Василь, Іван, Іларіон, Григорій, Фекла, Прокл, Володимир, Ісак та Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день людей з інвалідністю
- Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів)
- Міжнародний день боротьби проти пестицидів
- Міжнародний день баскської мови
- День доктора та медицини в країнах Латинської Америки
- День адвоката в Індії
- День лікарів на Кубі
- День штату Іллінойс у США
- 1775 — вперше піднятий зоряно-смугастий прапор США
- 1818 — Іллінойс став 21-им штатом Сполучених Штатів Америки. Його часто називають "Землею Лінкольна" або ж "Штатом в прерії"
- 1879 — Томас Едісон вперше публічно показав, як працює лампа розжарювання (з вугільною ниткою, поміщеною в вакуумну скляну колбу), що могла палати без перерви упродовж 4 годин
- 1910 — у Парижі продемонстрували першу неонову лампу, яку винайшов французький фізик Жорж Клод
- 1912 — Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія та Королівство Чорногорія погодили з Османською імперією перемир'я, що завершило Першу балканську війну
- 1920 — польський сейм ліквідував територіальну окремішність Галичини. Тому для позначення етнічної території Східної Галичини введено термін "Східна Малопольща", зникли з вживання слова "українець" та "український", а на заміну їм вводили "русин" та руський"
- 1932 — постановою Ради Народних Комісарів УСРР заборонено торгівлю м'ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі м'яса. Згодом це стало однією з причин жахливого Голодомору 1933 року
- 1952 — У Празі через звинувачення у сіонізмі та у співпраці з західними розвідками повісили 11 високопоставлених функціонерів Компартії Чехословаччини
- 1959 — У Ленінграді здали в експлуатацію перший у світі атомний криголам "Ленін"
- 1967 — Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця
- 1973 — Американський "Піонер−10" став першим космічним апаратом, який пролетів поблизу Юпітера
- 1979 — Референдум в Ірані схвалив проєкт конституції країни, яка закріпила курс на ісламізацію суспільства, до якого входила система шаріатського судочинства, ісламська освіта та обов'язкове носіння чандри для жінок
- 1984 — сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф: через витік отруйного газу на хімічному комбінаті в місті Бхопал (Індія) загинули понад 2 тисячі осіб, а ще 20 тисяч втратили зір
- 1989 — Після 2-денної неофіційної зустрічі керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про кінець епохи протистояння двох ідеологічних систем, а саме "Холодної війни"
- 1989 — в місті Прудентополіс (Бразилія) з'явився пам'ятник Тарасу Шевченку
- 1991 — Реагуючи на результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня, президент СРСР Михайло Горбачов у своєму телевиступі заявив: "Країна в небезпеці, Вітчизна в небезпеці"
- 1991 — незалежність України визнала Угорська Республіка, а посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні
- 1992 — Генасамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів
- 2002 — У провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи виявили царське поховання періоду династії Хань, у якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней та колісниць, зроблених із теракоти
- 2004 — Верховний Суд України погодив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК — недійсним). Тоді за президентське крісло боролися Віктор Ющенко та Віктор Янукович (останній сфальсифікував результати та досі є колишнім президентом-втікачем)
- 2010 — вночі міліція та спецпідрозділ "Беркут" силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ГРУДНЯ
- 1596 — Ніколо Аматі, італійський скрипковий майстер, учитель майстрів Андреа Гварнері та Антоніо Страдіварі
- 1616 — Джон Валліс, англійський математик та криптограф, один з попередників матаналізу, якому приписують введення символу нескінченності (∞)
- 1722 — Григорій Сковорода, видатний український просвітник, поет та мандрівний філософ
- 1753 — Семюел Кромптон, британець та винахідник прядильної машини
- 1755 — Гілберт Стюарт, американський художник, який разом з митцем Джоном Коплі вважається засновником живопису у США
- 1793 — Кларксон Фредерік Стенфілд, відомий британський художник-мариніст
- 1795 — Роуленд Гілл, британець, творець сучасної пошти. Саме завдяки його пропозиціям з реформи поштової служби (зокрема про попередню оплату) привели до появи першої поштової марки
- 1820 — Томас Бічем, винахідник проносних таблеток
- 1830 — Фредерік Лейтон, британський живописець та скульптор
- 1857 — Джозеф Конрад (Юзеф Теодор Конрад Коженьовський), англійський письменник польського походження, родом з України (Бердичів)
- 1877 — Степан Рудницький, український географ, засновник української наукової географії та географії України
- 1895 — Анна Фрейд, донька Зигмунда Фрейда, засновниця дитячого психоаналізу
- 1924 — Джон Бекус, американський математик, який створив мову програмування Фортран (FORTRAN)
- 1927 — Енді Вільямс, американський естрадний співак
- 1930 — Жан-Люк Годар, французький кінорежисер та актор
- 1931 — Іван Данилюк, український математик, перший директор Інституту прикладної математики і механіки НАНУ
- 1937 — Іван Сльота, український хоровий диригент та композитор
- 1948 — Кюріс Діана, французька акторка та режисерка
- 1948 — Оззі Осборн, знаменитий британський рок-співак
- 1960 — Деріл Ганна, американська кіноакторка
- 1973 — Голлі Марі Коумз, американська акторка
- 1981 — Давід Вілья, іспанський футболіст
- 1987 — Андрій Любка, популярний український поет, перекладач та есеїст
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день сніжить, то 3 червня буде дощова погода;
- Якою буде погода 3 грудня, такою буде і найближчим часом;
- Якщо чутно спів пташок, то попереду снігопади;
- Якщо вранці падає пухнастий сніг, то вдень буде відлига.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та ображати інших;
- Не можна планувати далеку мандрівку;
- Не можна прибирати, в'язати та вишивати;
- Не можна дивитись у розбите люстерко;
- Не можна вживати алкоголь.
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