Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

3 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 34
3 грудня – субота - фото 1
3 грудня – субота

Сьогодні, 3 грудня, відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, а також Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів), віряни вшановують пам'ять святого Прокла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 3 грудня, вшановують пам'ять святого Прокла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 3 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Ганна, Арсеній, Олександр, Олексій, Василь, Іван, Іларіон, Григорій, Фекла, Прокл, Володимир, Ісак та Йосип.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

3 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 486741

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день людей з інвалідністю
  • Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів)
  • Міжнародний день боротьби проти пестицидів
  • Міжнародний день баскської мови
  • День доктора та медицини в країнах Латинської Америки
  • День адвоката в Індії
  • День лікарів на Кубі
  • День штату Іллінойс у США
  • 1775 — вперше піднятий зоряно-смугастий прапор США
  • 1818 — Іллінойс став 21-им штатом Сполучених Штатів Америки. Його часто називають "Землею Лінкольна" або ж "Штатом в прерії"
  • 1879 — Томас Едісон вперше публічно показав, як працює лампа розжарювання (з вугільною ниткою, поміщеною в вакуумну скляну колбу), що могла палати без перерви упродовж 4 годин
  • 1910 — у Парижі продемонстрували першу неонову лампу, яку винайшов французький фізик Жорж Клод
  • 1912 — Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія та Королівство Чорногорія погодили з Османською імперією перемир'я, що завершило Першу балканську війну
  • 1920 — польський сейм ліквідував територіальну окремішність Галичини. Тому для позначення етнічної території Східної Галичини введено термін "Східна Малопольща", зникли з вживання слова "українець" та "український", а на заміну їм вводили "русин" та руський"
  • 1932 — постановою Ради Народних Комісарів УСРР заборонено торгівлю м'ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі м'яса. Згодом це стало однією з причин жахливого Голодомору 1933 року
  • 1952 — У Празі через звинувачення у сіонізмі та у співпраці з західними розвідками повісили 11 високопоставлених функціонерів Компартії Чехословаччини
  • 1959 — У Ленінграді здали в експлуатацію перший у світі атомний криголам "Ленін"
  • 1967 — Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця
  • 1973 — Американський "Піонер−10" став першим космічним апаратом, який пролетів поблизу Юпітера
  • 1979 — Референдум в Ірані схвалив проєкт конституції країни, яка закріпила курс на ісламізацію суспільства, до якого входила система шаріатського судочинства, ісламська освіта та обов'язкове носіння чандри для жінок
  • 1984 — сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф: через витік отруйного газу на хімічному комбінаті в місті Бхопал (Індія) загинули понад 2 тисячі осіб, а ще 20 тисяч втратили зір
  • 1989 — Після 2-денної неофіційної зустрічі керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про кінець епохи протистояння двох ідеологічних систем, а саме "Холодної війни"
  • 1989 — в місті Прудентополіс (Бразилія) з'явився пам'ятник Тарасу Шевченку
  • 1991 — Реагуючи на результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня, президент СРСР Михайло Горбачов у своєму телевиступі заявив: "Країна в небезпеці, Вітчизна в небезпеці"
  • 1991 — незалежність України визнала Угорська Республіка, а посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні
  • 1992 — Генасамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів
  • 2002 — У провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи виявили царське поховання періоду династії Хань, у якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней та колісниць, зроблених із теракоти
  • 2004 — Верховний Суд України погодив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК — недійсним). Тоді за президентське крісло боролися Віктор Ющенко та Віктор Янукович (останній сфальсифікував результати та досі є колишнім президентом-втікачем)
  • 2010 — вночі міліція та спецпідрозділ "Беркут" силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві
Balázs Kétyi on Unsplash - фото 516489
Balázs Kétyi on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ГРУДНЯ

  • 1596 — Ніколо Аматі, італійський скрипковий майстер, учитель майстрів Андреа Гварнері та Антоніо Страдіварі
  • 1616 — Джон Валліс, англійський математик та криптограф, один з попередників матаналізу, якому приписують введення символу нескінченності (∞)
  • 1722 — Григорій Сковорода, видатний український просвітник, поет та мандрівний філософ
  • 1753 — Семюел Кромптон, британець та винахідник прядильної машини
  • 1755 — Гілберт Стюарт, американський художник, який разом з митцем Джоном Коплі вважається засновником живопису у США
  • 1793 — Кларксон Фредерік Стенфілд, відомий британський художник-мариніст
  • 1795 — Роуленд Гілл, британець, творець сучасної пошти. Саме завдяки його пропозиціям з реформи поштової служби (зокрема про попередню оплату) привели до появи першої поштової марки
  • 1820 — Томас Бічем, винахідник проносних таблеток
  • 1830 — Фредерік Лейтон, британський живописець та скульптор
  • 1857 — Джозеф Конрад (Юзеф Теодор Конрад Коженьовський), англійський письменник польського походження, родом з України (Бердичів)
  • 1877 — Степан Рудницький, український географ, засновник української наукової географії та географії України
  • 1895 — Анна Фрейд, донька Зигмунда Фрейда, засновниця дитячого психоаналізу
  • 1924 — Джон Бекус, американський математик, який створив мову програмування Фортран (FORTRAN)
  • 1927 — Енді Вільямс, американський естрадний співак
  • 1930 — Жан-Люк Годар, французький кінорежисер та актор
  • 1931 — Іван Данилюк, український математик, перший директор Інституту прикладної математики і механіки НАНУ
  • 1937 — Іван Сльота, український хоровий диригент та композитор
  • 1948 — Кюріс Діана, французька акторка та режисерка
  • 1948 — Оззі Осборн, знаменитий британський рок-співак
  • 1960 — Деріл Ганна, американська кіноакторка
  • 1973 — Голлі Марі Коумз, американська акторка
  • 1981 — Давід Вілья, іспанський футболіст
  • 1987 — Андрій Любка, популярний український поет, перекладач та есеїст

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо у цей день сніжить, то 3 червня буде дощова погода;
  • Якою буде погода 3 грудня, такою буде і найближчим часом;
  • Якщо чутно спів пташок, то попереду снігопади;
  • Якщо вранці падає пухнастий сніг, то вдень буде відлига.
Elisa H on Unsplash - фото 516491
Elisa H on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та ображати інших;
  • Не можна планувати далеку мандрівку;
  • Не можна прибирати, в'язати та вишивати;
  • Не можна дивитись у розбите люстерко;
  • Не можна вживати алкоголь.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 28 листопада – 4 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини