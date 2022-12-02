3 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 грудня, відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, а також Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів), віряни вшановують пам'ять святого Прокла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 3 грудня, вшановують пам'ять святого Прокла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 3 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Ганна, Арсеній, Олександр, Олексій, Василь, Іван, Іларіон, Григорій, Фекла, Прокл, Володимир, Ісак та Йосип.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день людей з інвалідністю

Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів)

Міжнародний день боротьби проти пестицидів

Міжнародний день баскської мови

День доктора та медицини в країнах Латинської Америки

День адвоката в Індії

День лікарів на Кубі

День штату Іллінойс у США

1775 — вперше піднятий зоряно-смугастий прапор США

1818 — Іллінойс став 21-им штатом Сполучених Штатів Америки. Його часто називають "Землею Лінкольна" або ж "Штатом в прерії"

1879 — Томас Едісон вперше публічно показав, як працює лампа розжарювання (з вугільною ниткою, поміщеною в вакуумну скляну колбу), що могла палати без перерви упродовж 4 годин

1910 — у Парижі продемонстрували першу неонову лампу, яку винайшов французький фізик Жорж Клод

1912 — Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія та Королівство Чорногорія погодили з Османською імперією перемир'я, що завершило Першу балканську війну

1920 — польський сейм ліквідував територіальну окремішність Галичини. Тому для позначення етнічної території Східної Галичини введено термін "Східна Малопольща", зникли з вживання слова "українець" та "український", а на заміну їм вводили "русин" та руський"

1932 — постановою Ради Народних Комісарів УСРР заборонено торгівлю м'ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі м'яса. Згодом це стало однією з причин жахливого Голодомору 1933 року

1952 — У Празі через звинувачення у сіонізмі та у співпраці з західними розвідками повісили 11 високопоставлених функціонерів Компартії Чехословаччини

1959 — У Ленінграді здали в експлуатацію перший у світі атомний криголам "Ленін"

1967 — Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця

1973 — Американський "Піонер−10" став першим космічним апаратом, який пролетів поблизу Юпітера

1979 — Референдум в Ірані схвалив проєкт конституції країни, яка закріпила курс на ісламізацію суспільства, до якого входила система шаріатського судочинства, ісламська освіта та обов'язкове носіння чандри для жінок

1984 — сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф: через витік отруйного газу на хімічному комбінаті в місті Бхопал (Індія) загинули понад 2 тисячі осіб, а ще 20 тисяч втратили зір

1989 — Після 2-денної неофіційної зустрічі керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про кінець епохи протистояння двох ідеологічних систем, а саме "Холодної війни"

1989 — в місті Прудентополіс (Бразилія) з'явився пам'ятник Тарасу Шевченку

1991 — Реагуючи на результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня, президент СРСР Михайло Горбачов у своєму телевиступі заявив: "Країна в небезпеці, Вітчизна в небезпеці"

1991 — незалежність України визнала Угорська Республіка, а посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні

1992 — Генасамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів

2002 — У провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи виявили царське поховання періоду династії Хань, у якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней та колісниць, зроблених із теракоти

2004 — Верховний Суд України погодив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК — недійсним). Тоді за президентське крісло боролися Віктор Ющенко та Віктор Янукович (останній сфальсифікував результати та досі є колишнім президентом-втікачем)

2010 — вночі міліція та спецпідрозділ "Беркут" силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві

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ХТО НАРОДИВСЯ 3 ГРУДНЯ

1596 — Ніколо Аматі, італійський скрипковий майстер, учитель майстрів Андреа Гварнері та Антоніо Страдіварі

1616 — Джон Валліс, англійський математик та криптограф, один з попередників матаналізу, якому приписують введення символу нескінченності (∞)

1722 — Григорій Сковорода, видатний український просвітник, поет та мандрівний філософ

1753 — Семюел Кромптон, британець та винахідник прядильної машини

1755 — Гілберт Стюарт, американський художник, який разом з митцем Джоном Коплі вважається засновником живопису у США

1793 — Кларксон Фредерік Стенфілд, відомий британський художник-мариніст

1795 — Роуленд Гілл, британець, творець сучасної пошти. Саме завдяки його пропозиціям з реформи поштової служби (зокрема про попередню оплату) привели до появи першої поштової марки

1820 — Томас Бічем, винахідник проносних таблеток

1830 — Фредерік Лейтон, британський живописець та скульптор

1857 — Джозеф Конрад (Юзеф Теодор Конрад Коженьовський), англійський письменник польського походження, родом з України (Бердичів)

1877 — Степан Рудницький, український географ, засновник української наукової географії та географії України

1895 — Анна Фрейд, донька Зигмунда Фрейда, засновниця дитячого психоаналізу

1924 — Джон Бекус, американський математик, який створив мову програмування Фортран (FORTRAN)

1927 — Енді Вільямс, американський естрадний співак

1930 — Жан-Люк Годар, французький кінорежисер та актор

1931 — Іван Данилюк, український математик, перший директор Інституту прикладної математики і механіки НАНУ

1937 — Іван Сльота, український хоровий диригент та композитор

1948 — Кюріс Діана, французька акторка та режисерка

1948 — Оззі Осборн, знаменитий британський рок-співак

1960 — Деріл Ганна, американська кіноакторка

1973 — Голлі Марі Коумз, американська акторка

1981 — Давід Вілья, іспанський футболіст

1987 — Андрій Любка, популярний український поет, перекладач та есеїст

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день сніжить, то 3 червня буде дощова погода;

Якою буде погода 3 грудня, такою буде і найближчим часом;

Якщо чутно спів пташок, то попереду снігопади;

Якщо вранці падає пухнастий сніг, то вдень буде відлига.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та ображати інших;

Не можна планувати далеку мандрівку;

Не можна прибирати, в'язати та вишивати;

Не можна дивитись у розбите люстерко;

Не можна вживати алкоголь.

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