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3 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 березня, у світі відзначають Всесвітній день письменника і День дикої природи, а віряни вшановують пам'ять Святого Льва, папи Римського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 3 березня віряни вшановують пам'ять Святого Льва, єпископа Римського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 3 березня, іменини відзначають власники таких імен: Лев, Олександр, Василь, Віктор, Дорофій та Агапій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день дикої природи
- Всесвітній день письменника
- Всесвітній день слуху
- День дівчаток або Хіна мацурі в Японії
- День національного гімну в США
- День спортсменів в Єгипті
- День тезки
- День Матері в Грузії
- День вчителя в Лівані
- 1669 — гетьман Дем'ян Многогрішний уклав угоду з московськими послами (Глухівські статті), яка обмежувала козацьку автономію та не дозволяла Україні мати самостійну зовнішню політику.
- 1802 — у Відні опублікували "Місячну сонату" Бетховена.
- 1861 — російський імператор Олександр II погодив маніфест про скасування в імперії кріпацтва.
- 1866 — у Києві відкрито публічну бібліотеку, сьогодні це Національна парламентська бібліотека України.
- 1875 — У Монреалі пройшов перший організований матч з хокею. "День народження" канадського хокею.
- 1875 — у Парижі провалилась прем'єра опери "Кармен" Жоржа Бізе.
- 1878 — у Сан-Стефано, передмісті Стамбула, підписано прелімінарний мирний договір, яким завершилась російсько-турецька війна 1877—1878 років.
- 1915 — у Нью-Йорку відбулась прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів "Народження нації" від Девіда Гріффіта.
- 1917 — 3-4 березня у Києві створену Українську Центральну Раду (УЦР).
- 1918 — згідно з Берестейським миром радянська Росія визнала незалежність України.
- 1921 — Польща і Румунія погодили у Бухаресті договір про військовий союз проти Росії.
- 1931 — Президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний Френсісом Кі і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні "To Anacreon in Heaven", офіційним гімном США.
- 1945 — під тиском США і Радянського Союзу Фінляндія, яка у вересні 1944 року підписала з СРСР угоду про перемир'я, оголосила війну Німеччині, своєму недавньому союзнику у 2-й світовій війні.
- 1945 — у Львові запрацювала Обласна державна картинна галерея.
- 1945 — винищення відділом польської Армії Крайової українського мирного населення села Павлокома.
- 1978 — на кладовищі у містечку Веве (Швейцарія) з могили невідомі викрали останки американського актора Чарлі Чапліна.
- 1991 — у Латвії та Естонії пройшли референдуми, на яких більшість громадян виступила за вихід цих республік зі складу СРСР.
- 1994 — Україна й США погодили договір про дружбу і співпрацю.
ХТО НАРОДИВСЯ 3 БЕРЕЗНЯ
- 1652 — Томас Отвей, англійський поет і драматург.
- 1811 — Антін Могильницький, український письменник та греко-католицький священник.
- 1831 — Джордж Мортімер Пульман, американський винахідник, конструктор спальних вагонів.
- 1845 — Кантор Георг Фердинанд, німецький математик, основоположник теорії множин, яка стала наріжним каменем в математиці.
- 1847 — Александер Грем Белл, американський винахідник телефонного апарату.
- 1862 — Бекетов Олексій Миколайович, український архітектор та педагог. .
- 1879 — Йонас Білюнас, литовський письменник.
- 1899 — Юрій Олеша, прозаїк, драматург, поет, сатирик, кіносценарист. Одна з ключових фігур одеського літературного гуртка 1920-х.
- 1911 — Джин Гарлоу, американська кіноактриса, зірка 1930-х років, відома за прізвиськом "Платинова блондинка".
- 1919 — Погорєлов Олексій Васильович, український математик.
- 1942 — Йон Ілієску, румунський політичний діяч, один з лідерів Грудневої революції, президент Румунії.
- 1958 — Річардсон Міранда, американська актриса (Імперія сонця, Танець з незнайомцем).
- 1965 — Ієн Бітті, північноірландський актор (Гра престолів, Вікінги, Александр)
- 1977 — Кітінг Ронан, ірландський попспівак, вокаліст гурту "Boyzone".
- 1977 — Каміла Кабелло, популярна кубино-американська співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні суха та сонячна погода, то буде хороший врожай;
- Якщо ніч дуже ясна та зоряна, то до нової порції похолодання;
- Якщо чути звуки грому, то літо буде спекотним;
- Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись та тримати погані думки в голові;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна ходити босоніж по землі;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна вишивати та в'язати.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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