3 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 березня, у світі відзначають Всесвітній день письменника і День дикої природи, а віряни вшановують пам'ять Святого Льва, папи Римського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 3 березня віряни вшановують пам'ять Святого Льва, єпископа Римського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 3 березня, іменини відзначають власники таких імен: Лев, Олександр, Василь, Віктор, Дорофій та Агапій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день дикої природи

Всесвітній день письменника

Всесвітній день слуху

День дівчаток або Хіна мацурі в Японії

День національного гімну в США

День спортсменів в Єгипті

День тезки

День Матері в Грузії

День вчителя в Лівані

1669 — гетьман Дем'ян Многогрішний уклав угоду з московськими послами (Глухівські статті), яка обмежувала козацьку автономію та не дозволяла Україні мати самостійну зовнішню політику.

1802 — у Відні опублікували "Місячну сонату" Бетховена.

1861 — російський імператор Олександр II погодив маніфест про скасування в імперії кріпацтва.

1866 — у Києві відкрито публічну бібліотеку, сьогодні це Національна парламентська бібліотека України.

1875 — У Монреалі пройшов перший організований матч з хокею. "День народження" канадського хокею.

1875 — у Парижі провалилась прем'єра опери "Кармен" Жоржа Бізе.

1878 — у Сан-Стефано, передмісті Стамбула, підписано прелімінарний мирний договір, яким завершилась російсько-турецька війна 1877—1878 років.

1915 — у Нью-Йорку відбулась прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів "Народження нації" від Девіда Гріффіта.

1917 — 3-4 березня у Києві створену Українську Центральну Раду (УЦР).

1918 — згідно з Берестейським миром радянська Росія визнала незалежність України.

1921 — Польща і Румунія погодили у Бухаресті договір про військовий союз проти Росії.

1931 — Президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний Френсісом Кі і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні "To Anacreon in Heaven", офіційним гімном США.

1945 — під тиском США і Радянського Союзу Фінляндія, яка у вересні 1944 року підписала з СРСР угоду про перемир'я, оголосила війну Німеччині, своєму недавньому союзнику у 2-й світовій війні.

1945 — у Львові запрацювала Обласна державна картинна галерея.

1945 — винищення відділом польської Армії Крайової українського мирного населення села Павлокома.

1978 — на кладовищі у містечку Веве (Швейцарія) з могили невідомі викрали останки американського актора Чарлі Чапліна.

1991 — у Латвії та Естонії пройшли референдуми, на яких більшість громадян виступила за вихід цих республік зі складу СРСР.

1994 — Україна й США погодили договір про дружбу і співпрацю.

ХТО НАРОДИВСЯ 3 БЕРЕЗНЯ

1652 — Томас Отвей, англійський поет і драматург.

1811 — Антін Могильницький, український письменник та греко-католицький священник.

1831 — Джордж Мортімер Пульман, американський винахідник, конструктор спальних вагонів.

1845 — Кантор Георг Фердинанд, німецький математик, основоположник теорії множин, яка стала наріжним каменем в математиці.

1847 — Александер Грем Белл, американський винахідник телефонного апарату.

1862 — Бекетов Олексій Миколайович, український архітектор та педагог. .

1879 — Йонас Білюнас, литовський письменник.

1899 — Юрій Олеша, прозаїк, драматург, поет, сатирик, кіносценарист. Одна з ключових фігур одеського літературного гуртка 1920-х.

1911 — Джин Гарлоу, американська кіноактриса, зірка 1930-х років, відома за прізвиськом "Платинова блондинка".

1919 — Погорєлов Олексій Васильович, український математик.

1942 — Йон Ілієску, румунський політичний діяч, один з лідерів Грудневої революції, президент Румунії.

1958 — Річардсон Міранда, американська актриса (Імперія сонця, Танець з незнайомцем).

1965 — Ієн Бітті, північноірландський актор (Гра престолів, Вікінги, Александр)

1977 — Кітінг Ронан, ірландський попспівак, вокаліст гурту "Boyzone".

1977 — Каміла Кабелло, популярна кубино-американська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні суха та сонячна погода, то буде хороший врожай;

Якщо ніч дуже ясна та зоряна, то до нової порції похолодання;

Якщо чути звуки грому, то літо буде спекотним;

Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та тримати погані думки в голові;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна ходити босоніж по землі;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна вишивати та в'язати.

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