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29 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 вересня, у світі відзначають День пам’яті трагедії Бабиного Яру, а також Всесвітній день здоров'я сітківки ока. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 29 вересня, вшановують пам'ять мучениці Людмили.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 29 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Дорофей, Йосип, Купріян (Кипріан), Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день здоров'я сітківки ока.
- Всесвітній день серця.
- День отоларинголога.
- День пам’яті трагедії Бабиного Яру.
- 1922 — в Звенигородці на Черкащині під час інспірованого більшовицькими агентами "з'їзді" отаманів Холодного яру, було заарештовано більшість цих отаманів. Передчуваючи лихе, на цей "з'їзд" не прибули отамани Чорний Ворон, Ґонта та деякі інші.
- 1926 — закрита й проголошена музеєм Києво-Печерська лавра.
- 1938 — засуджено до страти українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича.
- 1941 — початок масових убивств у Бабиному Яру.
- 1954 — засновано Європейську організацію з ядерних досліджень.
- 2003 — росіяни почали будівництво дамби від берегів Таманського півострова до українського острова Тузла, подальший Конфлікт щодо острова Тузла.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 ВЕРЕСНЯ
- 1900 — Ернульф Тіґерстедт, шведсько-фінський поет, прозаїк, перекладач і журналіст.
- 1902 — Федір Бурлака, український радянський письменник, автор історичних повістей і романів.
- 1912 — Мікеланджело Антоніоні, італійський кінорежисер, лауреат Оскара.
- 1913 — Стенлі Крамер, американський кінорежисер, продюсер
- 1916 — Наталка Кандиба, українська акторка, майстер літературного читання і дублювання.
- 1919 — Іван Хоменко, український поет, член Спілки письменників України.
- 1923 — Петро Борис (с. Требухівці Бучацького району) — соліст хору "Бурлаки", кобзар.
- 1933 — Валентин Чернін, український картограф, кандидат географічних наук, доцент географічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка.
- 1939 — Луїза Ільницька, український бібліограф, бібліографознавець, книгознавець.
- 1943 — Лех Валенса, польський профспілковий діяч, засновник і глава профспілки, а потім партії "Солідарність", президент Польщі (1990-95 рр.), лавреат Нобелівської премії миру (1983).
- 1949 — Вайль Петро Львович, журналіст і письменник, головний редактор російської служби Радіо "Свобода".
- 1951 — Валерій Кривов, український радянський волейболіст, олімпійський чемпіон.
- 1956 — Олесь Янчук, український режисер, продюсер, сценарист, Народний артист України.
- 1958 — Анатолій Матвійчук, український співак, автор пісень української традиційної естради.
- 1959 — Віктор Гребенюк, український письменник, журналіст.
- 1969 — Олександр Істер, учитель-методист з математики, автор підручників і навчально-методичної літератури з математики
- 1976 — Андрій Шевченко, український футболіст.
- 1981 — Віктор Поляков, український боксер.
- 1989 — Євген Коноплянка, український футболіст, гравець національної збірної України.
- 1993 — Олег Верняєв, український гімнаст, багаторазовий призер Чемпіонатів Європи, світу, Європейських ігор та Універсіад.
- 1995 — Руслан Драпалюк, український актор театру та дубляжу фільмів, композитор, музикант, автор та виконавець пісень.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Галки збираються зграями і кричать – буде ясна погода.
- Якщо до ранку яскраво мерехтять зірки – погода погіршиться.
- Лист хоч і пожовтів, але відпадає слабо – морози настануть не скоро.
- Грім в цей день – до злої безсніжної зими.
- Якщо багато павутини, а шпаки ще не відлетіли – осінь буде довга і суха.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна приміряти чуже взуття.
- Заборонено ловити рибу і гуляти біля річки.
- У цей день краще не влаштовувати тривалі поїздки.
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