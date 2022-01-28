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29 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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29 січня – субота

Сьогодні, 29 січня, в Україні відзначають День пам'яті Героїв Крут, а у вірян – День поклоніння чесним веригам апостола Петра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 29 січня, у вірян – День поклоніння чесним веригам апостола Петра.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 29 січня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Леоніла, Петро, Іван, Георгій, Нестор, Зосим.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День пам'яті Героїв Крут.
  • 1896 — відбулися перші випробування англійського танка.
  • 1907 — Лі де Форест запатентував аудіон, або тріод — перший практичний електронний підсилювач.
  • 1918 — відбувся бій під Крутами
  • 1918 — у Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова.
  • 1921 — на конференції в Парижі країни — переможці в 1-й Світовій війні визначили суму воєнних репарацій для Німеччини — 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років.
  • 1922 — під масою снігу завалився кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинуло 120 осіб.
  • 1927 — у Лондоні відкрили "Park Lane Hotel" — перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната.
  • 1929 — у Нашвіллі (Теннессі, США) організована перша у світі школа тренування собак-поводирів.
  • 1947 — у Великій Британії зареєстрували рекордно низьку температуру повітря — 26,7 градуса морозу.
  • 1978 — Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі.
  • 1996 — президент Франції Жак Ширак оголосив про цілковите припинення його країною ядерних випробувань.
  • 2002 — президент США Джордж Вокер Буш назвав Ірак, Іран та Північну Корею "Віссю зла".
29 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 494145

ХТО НАРОДИВСЯ 29 СІЧНЯ

  • 1868 — Альбін Еггер-Лінц, австрійський живописець.
  • 1872 — Антін Шабленко, український письменник, публіцист, з 1905 р. — редактор-видавець часопису "Вільна Україна" у Петербурзі.
  • 1874 — Джон Девісон Рокфеллер-молодший, американський промисловець.
  • 1918 — Джон Форсайт, американський кіноактор (головна чоловіча роль у серіалі "Династія").
  • 1929 — Ірина Молостова, українська режисерка.
  • 1930 — Оґа Норіо, японський підприємець, президент (від 1982) і голова ради директорів (1989—1995) компанії Sony.
  • 1939 — Олександр Гузь, український вчений у галузі механіки, дійсний член НАНУ, лавреат Державних премій СРСР і УРСР, директор інституту механіки НАН України.
  • 1954 — Опра Вінфрі, американська телеведуча, громадська діячка й кіноакторка.
  • 1966 — Ромаріу, бразильський футболіст, чемпіон світу, найкращий гравець світової першості з футболу 1994 року.
  • 1970 — Гізер Грем, американська модель, кіноактриса.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в коморах житнього хліба більша частина залишилася, буде добрий урожай.
  • Курка стоїть на одній нозі – до морозу.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Завірюха на Петра — до дощового літа.
  • Північний вітер — до морозів та похолодання.
  • Сніг іде – навесні багато трави буде. Ще це віщує вдалу рибалку в теплу пору року.
  • Яскравий місяць із крутими рогами — до легкого та приємного морозу.
29 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 491026

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • 29 січня з давніх-давен не слід відмовлятися від хліба.
  • Сьогодні не можна пліткувати чи говорити неправду.
  • Забороняється цього дня й лихословити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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