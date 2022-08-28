29 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 серпня, у світі відзначають Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а в Україні – День пам'яті захисників України, а віряни – Третій Горіховий Спас. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем 29 серпня християни східного обряду відзначають дату, присвячену перенесенню Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа. У народі цей день також називають Третій Спас, Горіховий Спас, Хлібний спа, Спас Нерукотворний або Спас на Холсті. Наші предки збирали горіхи, пекли хліб, ходили на ярмарки та обов'язково відвідували храми.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 29 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Олександр, Яків, Степан, Герасим та Діомід.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України

День Словацького Національного Повстання (1944)

День юриста в Аргентині

День посадки дерев в Аргентині

День муніципальної поліції у Польщі

Національний день спорту в Індії

День природи у Фінляндії

День смаженого м'яса в Японії

1535 — війська Великого князівства Литовського та Руського звільнили від Московської окупації місто Стародуб

1541 — османи захопили Буду, столицю Королівства Угорщина

1561 — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершили роботу над національним символом та присяжною книгою українців — Пересопницьким Євангелієм

1619 — Відбулась "Кам'янка Струмилова" — перша відома в історії постановка українських інтерлюдій

1698 — Петро І заборонив носити чоловікам бороди й наказав вдягати європейський одяг

1831 — Майкл Фарадей успішно показав перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні

1842 — Нанкінський договір завершив Першу Опіумну війну

1883 — в Оттаві Томас Ахерн показав роботу першої електроплити

1885 — німецький інженер Готліб Даймлер отримав патент на мотоцикл

1929 — німецький дирижабль "Граф Цепелін" закінчив першу навколосвітню подорож.

1944 — почалося Словацьке національне повстання проти нацистів

1946 — в ООН прийнято Швецію, Королівство Афганістан та Ісландію

1949 — СРСР провів перше випробування атомної бомби в Семипалатинську (Казахська РСР)

1965 — У Львові пройшли збори прихильників євангельських християн-баптистів, у яких взяли участь майже 400 представників із різних регіонів СРСР

1964 — прем'єра мультфільму Волта Діснея "Мері Поппінс"

1966 — у Сан-Франциско група The Beatles провела свій останній концерт

1992 — перепоховання мощей патріарха Йосипа Сліпого у храмі Святого Юра у Львові

1994 — Oasis презентували дебютний альбом "Definitely Maybe", який згодом очолив чарт Великої Британії

1999 — У Донецьку відкрили прижиттєвий пам'ятник Сергію Бубці

2014 — російські окупанти розстріляли українську колону під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія)

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ХТО НАРОДИВСЯ 29 СЕРПНЯ

1632 — Джон Лок, англійський філософ-просвітитель, автор емпіричної теорії пізнання

1780 — Жан-Огюст-Домінік Енгр, французький художник та живописець, представник класицизму

1862 — Моріс Метерлінк, бельгійський письменник

1868 — Людмила Старицька-Черняхівська, драматург, літературознавиця

1869 — Мирон Тарнавський, український полководець, командант Легіону УСС, генерал-четар та Начальний головнокомандувач УГА

1883 — Дмитро Донцов, український літературний критик, публіцист, політичний діяч та фундатор теорії інтегрального націоналізму

1886 — Валері Ларбо, французький письменник

1897 — Мирослава Сопілка, поетеса, прозаїк

1915 — Інгрід Бергман, шведська оскароносна акторка (Убивство в Східному експресі, Осіння соната)

1920 — Чарлі Паркер, американський джазовий музикант

1939 — Джоел Шумахер, американський кінорежисер (Бетмен назавжди)

1958 — Майкл Джексон, легендарний попспівак

1961 — Ребека де Морней, американська кіноактриса (Три мушкетери).

1963 — Ліз Фрейзер, співачка з унікальним голосом, вокалістка шотландського гурту Cocteau Twins

1973 — Томас Тухель, німецький футболіст та тренер (Челсі)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо журавлі відлітають, то на Покрови (14 жовтня) буде холодна та морозна погода;

Якщо у цей день дощить, то осінь буде погожою і теплою;

Перший горіх варто з'їсти самому, а другий віддати першому, кого зустрінеш, щоб не було вроків;

Смак першого горіха вказує на те, яким буде рік попереду: солодкий – з коханням, гнилий – до суму, гіркий – складний, недозрілий – з важливими змінами.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та кричати;

Не можна підтримувати вдома безлад;

Не можна тримати в помешканні поламані речі та старий одяг;

Не можна вживати спиртне та шкідливу їжу;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна виходити на світанку босоніж на вулицю.

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