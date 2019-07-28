29 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 липня, у світі відзначають Міжнародний день тигра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

29 липня віряни вшановують пам'ять Блаженної сповідниці Матрони.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 29 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антонін, Беатріса, Євген, Марта, Олаф, Фелікс, Алевтіна, Афіноген, Валентин, Ізмаїл, Євген, Мануїл, Павло, Юлій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день тигра – Це свято було засноване у 2010 році на Міжнародному форумі "Тигровий саміт" в Санкт-Петербурзі з проблем збереження популяції цієї хижої тварини.

– Це свято було засноване у 2010 році на Міжнародному форумі "Тигровий саміт" в Санкт-Петербурзі з проблем збереження популяції цієї хижої тварини. 1921 — Адольф Гітлер став лідером Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини.

1940 — у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького люфтваффе.

1948 — у Лондоні розпочалися XIV Літні Олімпійські ігри.

1957 — засновано Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

1958 — у США Президентом країни Д.Ейзенгауером підписано акт про утворення Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

1994 — Парламент України тимчасово зупинив приватизацію в республіці.

1998 — у Лос-Анджелесі американець С. Рід зробив найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку — на мотоциклі він пролетів 19,8 метра.

2005 — астрономи оголосили про відкриття карликової планети Ерида.

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЛИПНЯ

1865 — Андрей Шептицький, церковний діяч, голова УГКЦ, митрополит.

1904 — Іваненко Дмитро Дмитрович, український фізик-теоретик, автор протон-нейтронної моделі атомного ядра.

1938 — Дженнінгс Петер, канадський журналіст, оглядач Ей-Бі-Сі.

1957 — Неллі Кім, радянська гімнастка, п'ятикратна олімпійська чемпіонка.

1966 — Мартіна Макбрайд, американська кантрі-співачка, автор пісень та продюсер звукозаписів.

1981 — Фернандо Алонсо, іспанський автогонник, дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1.

1984 — Ганна Безсонова, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 і 2008 років.

Андрей Шептицький

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в небі веселка з кольорової переходить у світлу, значить тривала негода закінчується.

Дощові краплі дрібні – негода триватиме довго.

Ввечері і вночі чітко видно світлу смужку Чумацького шляху – до сонячних днів.

Якщо папороть згорнула листя з самого ранку, то наступний день буде дуже спекотним.

Якщо у кульбаби, польового в'юна або гвоздики закриті квітки, значить скоро почнеться негода.

Густий туман – грибний рік буде.

Польові миші їдять 29 липня посіви – буде довга і морозна зима.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сваритися – весь негатив може повернутися до кривдника;

Лихословити;

Відмовлятися від роботи;

Ходити в ліс без оберега;

Відмовляти у допомозі нужденним.

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