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29 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 липня, у світі відзначають Міжнародний день тигра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
29 липня віряни вшановують пам'ять Блаженної сповідниці Матрони.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 29 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антонін, Беатріса, Євген, Марта, Олаф, Фелікс, Алевтіна, Афіноген, Валентин, Ізмаїл, Євген, Мануїл, Павло, Юлій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день тигра – Це свято було засноване у 2010 році на Міжнародному форумі "Тигровий саміт" в Санкт-Петербурзі з проблем збереження популяції цієї хижої тварини.
- 1921 — Адольф Гітлер став лідером Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини.
- 1940 — у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького люфтваффе.
- 1948 — у Лондоні розпочалися XIV Літні Олімпійські ігри.
- 1957 — засновано Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
- 1958 — у США Президентом країни Д.Ейзенгауером підписано акт про утворення Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
- 1994 — Парламент України тимчасово зупинив приватизацію в республіці.
- 1998 — у Лос-Анджелесі американець С. Рід зробив найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку — на мотоциклі він пролетів 19,8 метра.
- 2005 — астрономи оголосили про відкриття карликової планети Ерида.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЛИПНЯ
- 1865 — Андрей Шептицький, церковний діяч, голова УГКЦ, митрополит.
- 1904 — Іваненко Дмитро Дмитрович, український фізик-теоретик, автор протон-нейтронної моделі атомного ядра.
- 1938 — Дженнінгс Петер, канадський журналіст, оглядач Ей-Бі-Сі.
- 1957 — Неллі Кім, радянська гімнастка, п'ятикратна олімпійська чемпіонка.
- 1966 — Мартіна Макбрайд, американська кантрі-співачка, автор пісень та продюсер звукозаписів.
- 1981 — Фернандо Алонсо, іспанський автогонник, дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1.
- 1984 — Ганна Безсонова, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 і 2008 років.
Андрей Шептицький
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в небі веселка з кольорової переходить у світлу, значить тривала негода закінчується.
- Дощові краплі дрібні – негода триватиме довго.
- Ввечері і вночі чітко видно світлу смужку Чумацького шляху – до сонячних днів.
- Якщо папороть згорнула листя з самого ранку, то наступний день буде дуже спекотним.
- Якщо у кульбаби, польового в'юна або гвоздики закриті квітки, значить скоро почнеться негода.
- Густий туман – грибний рік буде.
- Польові миші їдять 29 липня посіви – буде довга і морозна зима.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сваритися – весь негатив може повернутися до кривдника;
- Лихословити;
- Відмовлятися від роботи;
- Ходити в ліс без оберега;
- Відмовляти у допомозі нужденним.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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