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Тести Подорожі

29 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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29 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 29 липня, у світі відзначають Міжнародний день тигра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

29 липня віряни вшановують пам'ять Блаженної сповідниці Матрони.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 29 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антонін, Беатріса, Євген, Марта, Олаф, Фелікс, Алевтіна, Афіноген, Валентин, Ізмаїл, Євген, Мануїл, Павло, Юлій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

29 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 343709

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день тигра – Це свято було засноване у 2010 році на Міжнародному форумі "Тигровий саміт" в Санкт-Петербурзі з проблем збереження популяції цієї хижої тварини.
  • 1921 — Адольф Гітлер став лідером Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини.
  • 1940 — у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького люфтваффе.
  • 1948 — у Лондоні розпочалися XIV Літні Олімпійські ігри.
  • 1957 — засновано Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
  • 1958 — у США Президентом країни Д.Ейзенгауером підписано акт про утворення Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
  • 1994 — Парламент України тимчасово зупинив приватизацію в республіці.
  • 1998 — у Лос-Анджелесі американець С. Рід зробив найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку — на мотоциклі він пролетів 19,8 метра.
  • 2005 — астрономи оголосили про відкриття карликової планети Ерида.
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ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЛИПНЯ

  • 1865 — Андрей Шептицький, церковний діяч, голова УГКЦ, митрополит.
  • 1904 — Іваненко Дмитро Дмитрович, український фізик-теоретик, автор протон-нейтронної моделі атомного ядра.
  • 1938 — Дженнінгс Петер, канадський журналіст, оглядач Ей-Бі-Сі.
  • 1957 — Неллі Кім, радянська гімнастка, п'ятикратна олімпійська чемпіонка.
  • 1966 — Мартіна Макбрайд, американська кантрі-співачка, автор пісень та продюсер звукозаписів.
  • 1981 — Фернандо Алонсо, іспанський автогонник, дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1.
  • 1984 — Ганна Безсонова, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 і 2008 років.
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Андрей Шептицький

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в небі веселка з кольорової переходить у світлу, значить тривала негода закінчується.
  • Дощові краплі дрібні – негода триватиме довго.
  • Ввечері і вночі чітко видно світлу смужку Чумацького шляху – до сонячних днів.
  • Якщо папороть згорнула листя з самого ранку, то наступний день буде дуже спекотним.
  • Якщо у кульбаби, польового в'юна або гвоздики закриті квітки, значить скоро почнеться негода.
  • Густий туман – грибний рік буде.
  • Польові миші їдять 29 липня посіви – буде довга і морозна зима.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сваритися – весь негатив може повернутися до кривдника;
  • Лихословити;
  • Відмовлятися від роботи;
  • Ходити в ліс без оберега;
  • Відмовляти у допомозі нужденним.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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