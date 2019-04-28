29 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 квітня, у світі святкують день танцю, а в Україні – Поливаний Понеділок. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 29 квітня, у понеділок, українці відзначають Поливаний Понеділок. За традицією, хлопці обливають дівчат водою. Дівчата теж можуть обливати хлопців, але лише у вівторок. Протягом всього Великодня віряни навідують рідних та друзів. Діти та молодь ідуть христувати. Христувальники прославляють Воскресіння Ісуса та славлять господарів. За це отримують христування: продукти, цукерки, гроші.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 29 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Галина, Ірина, Леонід, Богуслав, а також Роберт. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1429 – Жанна д'Арк очолила французьке військо і звільнила Орлеан.

1624 – Людовик XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції.

1770 – британський капітан Джеймс Кук уперше висадився в Австралії.

1882 – у Берліні почала діяти перша у світі експериментальна лінія тролейбуса, побудована компанією Siemens & Halske, нині Siemens AG.

1897 – британський фізик Джозеф Томсон повідомив про відкриття електрона.

1913 – Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубчиками.

1931 – у СРСР проведена перша дослідна телетрансляція.

1945 – Гітлер і Єва Браун повінчалися напередодні загибелі.

1955 – ЦК Компартії України прийняв постанову про увічнення місць, пов'язаних з життям і діяльністю Тараса Шевченка.

1982 – населення Китаю перевищило мільярд людей.

2011 – весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

ХТО НАРОДИВСЯ 29 квітня

1727 – Жан Жорж Новер, французький хореограф, реформатор балету. Його народження відзначають як Міжнародний день танцю.

1785 – Карл Дрез, німецький винахідник. Відомий винахід Дреза назвали на його честь дрезиною.

1859 – Булгаков Опанас Іванович, богослов, церковний історик, вихованець і викладач Київської духовної академії, батько письменника Михайла Булгакова.

1872 – Ріхтер Теофіл Данилович, український та радянський музикант, викладач, композитор. Батько Святослава Ріхтера.

1893 – Гарольд Клейтон Юрі, американський хімік. Лауреат Нобелівської премії з хімії.

1899 – Дюк Еллінгтон, афроамериканський джазовий музикант, композитор, піаніст, керівник всесвітньо відомого оркестру.

1958 – Мішель Пфайфер, американська кіноакторка.

1964 – Ірина Фаріон, український мовознавець і політик.

1970 – Ума Турман, американська акторка.

1985 – Денис Пояцика, український боксер-любитель, чемпіон Європи 2006 року, бронзовий призер 2010 та 2013 років.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У народному календарі цей день має такі назви: Ірина-розсадниця, Ірина – розрий берега, Ірина – заграй ярки. За прикметами 29 квітня могли спрогнозувати врожай.

Якщо гучний грім, то буде багатий врожай хліба.

Якщо розвелося багато хрущів, то буде засуха.

Якщо день сонячний, то можна висаджувати розсаду капусти.

Якщо яри замерзли, то врожай буде поганий.

Якщо зацвіла вільха, то вже час сіяти гречку.

Весняне поле

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

В день Ірини-розсадниці не можна гуляти по берегах річок та інших водоймах, день потрібно присвятити роботам на городі.

Також сьогодні не можна давати в борг гроші. Вважають, що вони не повернуться до вас.

Не можна вирішувати суперечки сварками та скандалами. Не кажіть злі слова та не думайте погано про інших – потрібно вирішувати все мирним шляхом.

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