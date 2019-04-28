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29 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 квітня, у світі святкують день танцю, а в Україні – Поливаний Понеділок. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 29 квітня, у понеділок, українці відзначають Поливаний Понеділок. За традицією, хлопці обливають дівчат водою. Дівчата теж можуть обливати хлопців, але лише у вівторок. Протягом всього Великодня віряни навідують рідних та друзів. Діти та молодь ідуть христувати. Христувальники прославляють Воскресіння Ісуса та славлять господарів. За це отримують христування: продукти, цукерки, гроші.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 29 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Галина, Ірина, Леонід, Богуслав, а також Роберт. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1429 – Жанна д'Арк очолила французьке військо і звільнила Орлеан.
- 1624 – Людовик XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції.
- 1770 – британський капітан Джеймс Кук уперше висадився в Австралії.
- 1882 – у Берліні почала діяти перша у світі експериментальна лінія тролейбуса, побудована компанією Siemens & Halske, нині Siemens AG.
- 1897 – британський фізик Джозеф Томсон повідомив про відкриття електрона.
- 1913 – Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубчиками.
- 1931 – у СРСР проведена перша дослідна телетрансляція.
- 1945 – Гітлер і Єва Браун повінчалися напередодні загибелі.
- 1955 – ЦК Компартії України прийняв постанову про увічнення місць, пов'язаних з життям і діяльністю Тараса Шевченка.
- 1982 – населення Китаю перевищило мільярд людей.
- 2011 – весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 квітня
- 1727 – Жан Жорж Новер, французький хореограф, реформатор балету. Його народження відзначають як Міжнародний день танцю.
- 1785 – Карл Дрез, німецький винахідник. Відомий винахід Дреза назвали на його честь дрезиною.
- 1859 – Булгаков Опанас Іванович, богослов, церковний історик, вихованець і викладач Київської духовної академії, батько письменника Михайла Булгакова.
- 1872 – Ріхтер Теофіл Данилович, український та радянський музикант, викладач, композитор. Батько Святослава Ріхтера.
- 1893 – Гарольд Клейтон Юрі, американський хімік. Лауреат Нобелівської премії з хімії.
- 1899 – Дюк Еллінгтон, афроамериканський джазовий музикант, композитор, піаніст, керівник всесвітньо відомого оркестру.
- 1958 – Мішель Пфайфер, американська кіноакторка.
- 1964 – Ірина Фаріон, український мовознавець і політик.
- 1970 – Ума Турман, американська акторка.
- 1985 – Денис Пояцика, український боксер-любитель, чемпіон Європи 2006 року, бронзовий призер 2010 та 2013 років.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
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У народному календарі цей день має такі назви: Ірина-розсадниця, Ірина – розрий берега, Ірина – заграй ярки. За прикметами 29 квітня могли спрогнозувати врожай.
- Якщо гучний грім, то буде багатий врожай хліба.
- Якщо розвелося багато хрущів, то буде засуха.
- Якщо день сонячний, то можна висаджувати розсаду капусти.
- Якщо яри замерзли, то врожай буде поганий.
- Якщо зацвіла вільха, то вже час сіяти гречку.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- В день Ірини-розсадниці не можна гуляти по берегах річок та інших водоймах, день потрібно присвятити роботам на городі.
- Також сьогодні не можна давати в борг гроші. Вважають, що вони не повернуться до вас.
- Не можна вирішувати суперечки сварками та скандалами. Не кажіть злі слова та не думайте погано про інших – потрібно вирішувати все мирним шляхом.
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